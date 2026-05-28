Зимняя куртка, трехлитровая банка и забытый счет: семь неожиданных мест, где можно найти деньги

Когда пропадает мобильный интернет, иметь с собой немного налички не помешает. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Честно признаюсь. В последние годы я со скепсисом смотрел на людей, которые оплачивали покупки бумажками. Во-первых, это дольше. Пока найдешь, пока посчитаешь, пока кассир найдет сдачу, пока клиент запихнет ее в кошелек. Ужас. Во-вторых, наличные деньги не приносят никакого дохода. И при таких высоких ставках гораздо выгоднее было держать все свободные деньги на вкладах и накопительных счетах. Но, когда пропадает мобильный интернет, иметь с собой немного налички не помешает. Ведь в этих случаях во многих местах ни карта, ни стикер, ни куар-код не сработает. И даже не все банкоматы будут работать. Как быть в этих условиях? Где найти деньги, если они срочно нужны, а брать в долг не хочется?

СКРЕБЕМ ПО СУСЕКАМ

— Кстати, когда приспичило, я порылся в разных куртках и брюках. Ну и насобирал тысяч пять мелкими купюрами. Было приятно, — рассказал один из коллег.

Таких мест, где от вас могут прятаться деньги, много. Обычно мы забываем их в разных карманах — одежды или сумок. Так что, если наличные потребовались срочно, самый простой способ — порыться именно там.

— Многие часто хранят деньги в обложке паспорта или в папке с документами, — подсказывает Аида Багавиева, финансовый советник.

Они могут там оставаться после каких-нибудь походов в официальные учреждения. Вместе с оформленными бумагами и чеками.

Если срочно понадобились наличные, стоит поискать их в карманах одежды или сумок — именно там мы чаще всего забываем деньги. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

ТРЕХЛИТРОВАЯ БАНКА

По последним данным Центробанка, на долю безнала приходится уже 89% наших операций. Но некоторые до сих пор пользуются наличными. И одно из главных неудобств — это мелочь. Купюры хранить удобно, а монеты — не очень. Поэтому у многих есть такая привычка — сбрасывать металл в какую-нибудь емкость.

— У нас дома стоит трехлитровая банка с мелочью. Она копилась много лет. Воспринимаю ее как самую последнюю заначку. Когда совсем приспичит, там всегда можно порыться и набрать деньги на самое необходимое, — рассказал один из знакомых.

Правда, в последнее время он стал замечать, что банка понемногу пустеет. Дети стали забирать из нее по чуть-чуть, когда им не хватает карманных денег.

Купюры хранить удобно, а монеты — не очень. Поэтому у многих есть такая привычка — сбрасывать металл в какую-нибудь емкость. Фото: alexkich/Shutterstock/Fotodom

КОЛЛЕКЦИЯ БАНКНОТ

Но монетки — это как-то несерьезно. Многие, кто ездит за рубеж, оставляют себе на память купюры разных стран. Либо для коллекции. Либо потому что эти деньги все равно остались. И девать их особо некуда. Конечно, купюры из экзотических стран вряд ли кто-то примет.

Но если речь идет о валютах более-менее крупных государств, то в отделениях больших банков их вполне могут взять. Да, курс будет не очень. Но если деньги срочно нужны, выбирать не приходится.

Если коллекция приличная, то даже от продажи двойных купюр можно выручить неплохую сумму. Тем более что реальной коллекционной ценности эти банкноты, как правило, не представляют. Но их с каждым годом съедает инфляция.

ЗАБЫТЫЙ СЧЕТ

По примерным оценкам экспертов, россияне забыли на счетах около 300 млрд рублей. Это деньги, чьи хозяева давно не обращались в банк. А банк специально никого не ищет. И сделать с этими суммами ничего не может. Ну лежат и лежат. Чаще всего это остатки на счетах тех людей, которые умерли, а их наследники и прочие правопреемники не знают об этих деньгах.

— Лет 10 назад я вложил 10 тысяч рублей в фонд облигаций. В каком-то из банков предложили, ну я и согласился. А потом благополучно забыл. Недавно делал уборку в шкафу и наткнулся на договор. Управляющая компания давно поменялась, но мои деньги там и лежали. И даже удвоились. Выгоднее, чем в зимней куртке найти, — со смехом рассказал мне один из знакомых.

Так что, сделать ревизию собственных счетов никому не мешает. Вся информация об этом есть в Федеральной налоговой службе.

По примерным оценкам экспертов, россияне забыли на счетах около 300 млрд рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

СЭКОНОМИЛ ЗНАЧИТ ЗАРАБОТАЛ

Нехватка денег — это лишь разница между доходами и расходами. Чтобы вывести ситуацию в плюс, надо поработать с вычитаемым, то есть расходами (они же вычитаются из доходов). Сделать его меньше. Тогда свободные деньги появятся.

— Замените обеды по 500 рублей в день на еду с собой из дома, устройте себе челлендж «выходные без трат», откажитесь от маникюра и сделайте его самостоятельно, замените поездки на такси общественным транспортом, — перечисляет Екатерина Мазеина, член Национальной ассоциации специалистов финансового планирования.

ПОВЫШАЙТЕ ДОХОДЫ

Экономить не всегда получается. Если вычитать нечего, значит, нужно прибавлять или даже преумножать. То есть, повышать доходы. Тут каждый выбирает для себя собственное решение. Можно просить прибавку к зарплате, менять место работы или находить подработку.

— Один из вариантов — зарегистрируйтесь на сайте по выгулу собак и возьмите собаку на передержку. Либо предлагайте другие услуги на специализированных площадках, — рекомендует Екатерина Мазеина.

Из универсальных способов найти деньги, которыми мало кто пользуется, — это налоговые вычеты (за лечение, образование или спорт). Подавать заявление на их получение сейчас стало гораздо проще. Грех не пользоваться! Тем более что деньги приходят очень быстро — как правило, в течение нескольких рабочих дней.

РАСХЛАМИТЬСЯ И ЗАРАБОТАТЬ

А еще можно продать что-то ненужное. У всех нас копятся горы различного барахла. Одежда, техника, детские игрушки. Многое из этого реально отдать кому-то другому. За деньги. Интернет-барахолки хорошо развиты. Если поставить цену ниже рынка, можно и быстро расхламиться, и неплохо заработать. Двойной профит!

ВЫВОД

Голь на выдумки хитра. Если есть необходимость найти деньги, то это всегда можно сделать. Креатив в этот момент включается на полную. Люди, зависимые от алкоголя и не только, не дадут соврать. Но лучше до такого все же не доводить. Отсюда несколько простых правил.

1. Доходы всегда должны превышать расходы, а свободные деньги — вкладывать в различные финансовые инструменты, приносящие пассивный доход. В кубышке должно лежать не менее трех месячных зарплат. Это сумма, которая позволит чувствовать себя спокойнее и увереннее. И которую вполне реально отложить.

2. Старайтесь обходиться без кредитов. В нашем материале об этом ни слова. Хотя мы могли бы упомянуть, что можно взять в долг у друзей-знакомых или даже обратиться в микрофинансовую компанию. Но это все-таки крайний случай. Лучше сначала поскрести по сусекам.

3. В нынешних условиях держите немного налички. На всякий пожарный случай. Главное — не забыть, где именно. Если потеряете, то спустя годы, когда найдете, будет приятный сюрприз. Но за это время их покупательная способность явно снизится. А купюра, как и ложка, дорога к обеду.

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