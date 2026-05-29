Бузова флиртует с молодым рэпером, а Лазарев нежно обнимает Гагарину: звезды неожиданно вспомнили про пиар-романы

Ольга Бузова и nkeeei Фото: социальные сети.

С приходом весны знаменитости внезапно вспомнили про пиар-романы в надежде покорить музыкальные чарты. Ольга Бузова флиртует с молодым рэпером nkeeei, а Сергей Лазарев и Полина Гагарина устроили нежную совместную фотосессию, взбудоражив фанатов.

Ольга Бузова и nkeeei

Телеведущая Ольга Бузова после дуэтной работы с Инстасамкой, которая так и не стала большим хитом, продолжает работать с популярными у молодежи артистами. В этот раз звезда «Дома-2» записала совместный трек с рэпером nkeeei, он же Никита Коробыко. Парень — один из исполнителей хита «Гламур», который пару лет назад звучал на всех вечеринках и музыкальных премиях.

Вот только после невероятной славы в 2024-м песни рэпера почти перестали попадать в чарты. Зато Никита уже прописался в отечественном шоу-бизнесе, время от времени посещая крупнейшие мероприятия. А свежие хиты для этого вовсе не нужны, завсегдатаи светских тусовок могут подтвердить. К тому же Интернет уже второй год обсуждает его романтические отношения с блогером Юлей Гаврилиной.

Потому и прогрев к новому треку Никиты с Олей Бузовой получился слабым. Да, артисты выложили видео с горячими совместными танцами, но если телеведущая — дама свободная, то сердце рэпера занято молодой звездой соцсетей. Да и сам дуэт не сказать что неожиданный: у Ольги и nkeeei один пиар-директор на двоих. К тому же Бузова всегда любила поддерживать молодых артистов, записывая с ними дуэты. Хотя сейчас уже сложно понять, кто кому помогает…

Если же говорить о самой песне под названием «Такой же», то шансов стать хитом у нее, кажется, даже меньше, чем у дуэта Оли с Инстасамкой. А все потому, что вместо хорошего и запоминающегося припева Бузова просто читает рэп в стиле нулевых.

«Молодой, аж мурашки по коже», — зачитывает звезда «Дома-2».

«Я люблю постарше, ну а ты помоложе», — отвечает ей nkeeei.

Зато в треке есть мат, который в своих работах телеведущая старается избегать. Добивает черно-белая обложка трека, на которой соединены половины лиц Оли и Никиты. Увидишь такое один раз — и будешь часто вспоминать. В кошмарах.

Полина Гагарина и Сергей Лазарев

Полина Гагарина и Сергей Лазарев Фото: социальные сети.

К помощи пиар-романа неожиданно прибегла и Полина Гагарина, которая устроила прогрев к новой песне, выкладывая фотографии со статным мужчиной в костюме, стоящим спиной к камере. «Моя любовь», — подписала певица кадр. Часть подписчиков сразу рассекретила эту «любовь» по затылку, а позже их теорию подтвердила и сама Гагарина.

На фото стоял Сергей Лазарев, который нежно обнимал артистку за талию. Конечно же, это оказалось прогревом к их совместной песне «Хэппи-энд», которую они обещают выпустить 5 июня. Тем не менее в комментариях поклонники не теряют надежды, что у пары настоящая любовь, ведь Полина и Сергей вот уже много лет близко общаются.

«Сначала дуэт, а там посмотрим, может, из вас и пара образуется, было бы очень круто, смотритесь просто шикарно»; «Внешне очень подходите, хочется видеть вас вместе», — не теряют надежды фанаты артистов.

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