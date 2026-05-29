Матчи лучших баскетболистов мира будет судить искусственный интеллект: в НБА придумали, как бороться с симуляцией и предвзятостью

Адам Сильвер заявил, что «вскоре» (не сказал, когда) на площадках установят особые скоростные камеры, обрабатывать данные с которых будет ИИ. Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не вылезает из скандалов, связанных с плохим, по мнению болельщиков, судейством. Поскольку судьи-люди явно неисправимы, комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что «вскоре» (не сказал, когда) на площадках установят особые скоростные камеры, обрабатывать данные с которых будет ИИ. Больше никакого «человеческого фактора». Болельщики пишут в соцсетях, что такой баскетбол нам не нужен. KP.RU разбиралась в ситуации.

ЧЕРЕДА НЕСУРАЗНОСТЕЙ

Болельщики вечно все преувеличивают. Но, если все, громко и давно, говорят, что с судейством в НБА что-то не то, наверное, проблема есть.

Главное зло («это погубит баскетбол», уверены горячие головы) — симуляция игроками «нарушений» со стороны соперников. При малейшем касании (а иногда и без него) артисты картинно падают и катаются по паркету, изображая вселенское страдание.

Королем симуляции считают команду «Оклахома-Сити Тандер». У команды отличный рейтинг, но она явно брала уроки на Бродвее, и прима-балерина там, по горькой иронии, звезда и лидер коллектива Шэй Гилджес-Александер: он проводит на полу больше времени, чем на ногах.

Эксперты призывают ввести жесткие штрафы за имитацию жестких контактов, глядишь, с «Оклахома-Сити Тандер» корона-то слетит:

— Настоящий чемпион уважает честь, приличия и соблюдает достоинство, а не стремится обмануть судей и манипулировать системой, — пишут профильные издания.

Хуже всего, что судьи то ли действительно не могут разобраться, был контакт или нет, то ли подыгрывают любимым командам.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В ДЕЛЕ — ЯСТРЕБИНЫЙ ГЛАЗ

Надо как-то реагировать, и комиссар НБА Адам Сильвер выступил по американскому ТВ. Ждали, что он расскажет, как разобраться с судьями, какие жуткие наказания ввести за актерство и прочее в том же духе. Но у Сильвера другое решение.

Сильвер встал на сторону судей и назвал их работу «невероятной» (в хорошем смысле). Другое дело, что не хватает средств фиксации на площадке.

Первая мера: НБА, вероятно, уже со следующего сезона (хотя это неточно) вводит камеры Hawk-Eye («Ястребиный глаз»). Собственно, это система камер, и компания-разработчик уверяет, что точность фиксации составляет 2 мм. Иными словами, если игрок, А сделал вид, что игрок Б ему помешал, камеры разоблачат обман, даже если между частями тела спортсменов было всего 2 мм.

Но это еще не все. Данные с камер обрабатываются некой ИИ-системой (она приобретается вместе с «железом»). Искусственный интеллект и будет выносить суждения по «рутинным моментам». А «невероятные» судьи, ценные специалисты, сосредоточатся на «духе игры», что бы это ни значило.

— Решения будут приниматься автоматизированной системой искусственного интеллекта с камерами, расположенными по периметру площадки, и это исключит из компетенции судей так называемые субъективные решения. Это будет происходить мгновенно, автоматически, просто играйте дальше, — живописал чудеса прогресса Сильвер.

Камера системы Hawk-Eye («Ястребиный глаз») Фото: JukoFF/wikipedia.org

НЕ ПОНРАВИТСЯ НИКОМУ

Баскетболисты НБА пока не высказались (да и молчали бы, сами до такой ситуации довели), а вот фанаты лютуют.

— Хотя я постоянно жалуюсь на судей, я не хочу видеть на их месте ИИ, — пишет в соцсетях один.

— Это подрывает дух баскетбола. Сильвер — худший комиссар, — вторит другой.

И все согласны в одном: вместо того, чтобы заставить судей соблюдать правила и признавать ошибки, Сильвер вешает неприятную работу на ИИ. Объясняться с судейским сообществом не хочется (каковы бы ни были причины). И вот — электронный арбитр.

Сложно сказать, как далеко зайдет тенденция. С одной стороны, профессиональный спорт — это колоссальный бизнес, а деньги привлекают передовые технологии. Во-первых, деньги просто есть, чтобы эти технологии купить, во-вторых, ты делаешь свое шоу «модным». И даже скандал тебе на руку. Так что с этой стороны вроде как за ИИ — будущее.

С другой, баскетбол — это все-таки не управление самолетами и производственными процессами. От того или иного исхода игры пострадают разве что нервы болельщиков. Люди собираются ради радости чистого соревнования, и, может, стоит оставить эту человеческую сторону жизни людям?

Будущее рассудит.

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