Гарик Харламов сыграл Остапа Бендера по крипотвалюте: В новом проекте шоумен воплотил образ афериста, вернувшегося с того света

Игорь Грабузов и Гарик Харламов в фильме «Призрак». Фото: «1-2-3 production»

Шоумен и самый смешной комик страны, по мнению многих профессиональных юмористов, Гарик Харламов все еще не оставляет актерские амбиции. Есть немного действительно качественных и смешных кино- и телепроектов с его участием («Зона комфорта»), тогда как большинство комедий остаются весьма специфическими («Гусар», «Теща») и суперрейтингов у аудитории не получают. Но Гарик не сдается — он и продюсирует, и помогает со сценариями, и играет.

Гарик Харламов и Эмиль Никогосян. Фото: «1-2-3 production»

Так было и с фильмом «Призрак», где Харламов сыграл духа. Точнее — дух мошенника. Еще точнее — застрявшего на Земле, недозастреленного Остапа Бендера, специализирующегося на криптовалюте афериста. Его герой Паша по прозвищу Ветерок (взял денег — и усвистел!) разводил и политиков, и бизнесменов, и прочих воротил, и даже простых смертных, пока его самого не заказали. Киллер сработал четко, но вот на тот свет персонажа не пустили, пока все грехи на Земле не искупит.

Тогда Паша спускается (в виде духа) обратно и помогает молодому оперативнику Леше (Павел Власенко) раскрывать собственное убийство и разрешать другие проблемы, которые Призрак насоздавал, охотясь за деньгами и обманывая людей.

Анна Михалкова и Денис Власенко. Фото: «1-2-3 production»

— Напряженные полицейские расследования, погони, перестрелки, отвязные комедийные ситуации — зрителей ждет детектив и экшен в одном флаконе, — обещают создатели проекта, снимает который Эмиль Никогосян.

— Это история о том, что мир не обязан быть черно-белым, — считает Денис Власенко. — Он может оказаться и сложнее, и проще, чем мы привыкли думать. Самые очевидные вещи порой оборачиваются совсем не тем, чем кажутся — особенно когда речь заходит о дружбе, об отношениях, о том, как мы на самом деле слышим друг друга. И именно таким этот мир увидел мой герой Леша. Он настоящий профессионал и перфекционист, но ему, как и многим из нас, иногда не хватает уверенности. И мне, наверное, тоже. В этом наше сходство: в желании просто делать то, что любишь, не оглядываясь на чужие сомнения. Он хороший парень, этот Леша. Мне он очень симпатичен. А еще мне понравился сценарий: его юмор, обаяние, динамика. Мне стало интересно, чем все кончится.

Антон Филипенко. Фото: «1-2-3 production»

Кроме обозначенных артистов в проекте заняты Алена Долголенко, Борис Дергачев, Анна Михалкова, Антон Филипенко, Александр Робак, Евгений Санников, Никита Волков и другие.

Евгений Санников. Фото: «1-2-3 production»

К выходу на канале ТНТ комедийный сериал «Призрак» готовится в новом телесезоне.

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