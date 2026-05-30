Куда пропала больная раком Барбара Брыльска: 85-летняя актриса ненавидит Россию и живет затворницей

Барбаре Брыльской исполнилось 85 лет Фото: Анатолий МЕЛИХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Барбара Брыльска прославилась благодаря комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!". Никому неизвестная начинающая актриса из Польши буквально проснулась знаменитой. Исполнительница главной роли Нади Шевелевой в культовой ленте была обласкана любовью сначала советских, а потом и российских зрителей. Вот только спустя годы она им отплатила грязной неблагодарностью. Сейчас ей 85. Артистка в Россию не ездит, ведет жизнь затворницы в Польше и тяжело болеет.

Барбара Брыльска наговорила гадостей о России

Барбара Брыльска, некогда обласканная советским зрителем, ныне превратилась в злобную русофобку. Она отказывается говорить на русском языке: "Для того чтобы общаться со мной, вам нужно говорить и понимать по-польски. В другом случае я общаться не буду. Я не буду говорить по-русски! Я не скажу русским, чем занимаюсь и где я живу!"

А потом и вовсе заявила, что нигде, кроме Москвы и Петербурга в России жить невозможно. "Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя, - говорила актриса в 2022 году. - Ну, если только в Санкт-Петербурге и Москве. Остальной народ посмотрите, как живет... Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить".

А ведь свое отношение к России Барбара тщательно и долго скрывала под маской благодарности. Признавалась россиянам в любви: "Я люблю весь российский народ. И готова ссориться с теми, кто его не любит".

А про "Иронию судьбы", после съемок в которой ее узнают не только в России, но и в Польше, она с любовью говорила: "Только вы, русские, знаете, в чем тайна этого фильма. Это ваша душа. Характер вашего народа". Ведь после выхода комедии на экраны Барбара буквально проснулась суперзвездой в СССР. "Вот тогда я поняла, что такое слава и какая она сладкая. Ни один фильм, в котором я снималась - а я много снималась, 60 ролей у меня, из которых 50 - главные, - не дал мне столько, сколько «Ирония судьбы»", - делилась она.

Актриса была обласкана в России Фото: Анатолий МЕЛИХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тяжело болеет, давно не снимается, в Польше никому и не нужна

Последний раз Барбара Брыльска снималась в России в 2014 году. После этого участвовала в телепроектах, в том числе и украинских.

В 2021 году стало известно, что у актрисы рак языка. Знаменитость признавалась, что ей сделали тяжелейшую операцию. На вопросы о страшном недуге Брыльска отвечала коротко. "Ну и что? - заявляла знаменитость. - Не буду говорить о болезни. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время".

Смерть дочери

Судьбу Барбары Брыльской не назовешь счастливой. Главная трагедия в ее жизни произошла спустя годы после выхода "Иронии судьбы". Смерть любимой дочери Баси в 1993 году разделила жизнь звезды на до и после. Возлюбленный девушки не справился с управлением машины и попал в страшную аварию. Он остался жив, а вот 20-летняя Барбара-младшая скончалась до приезда "скорой" .

Три года Брыльска не выходила из дома, не желая никого видеть. Она постоянно плакала и пила успокоительное. "Мне было стыдно, что я живу, а дочь нет. Господи. Напивалась я до посинения и мечтала умереть. И каждый день три года писала Басе письма. Плакала днем и ночью. Это катастрофа, про это тяжело говорить", - говорила она.

А однажды Барбара едва не сгорела заживо. К ее дому прибилась бродячая собака. И только благодаря ей знаменитость выжила. "Как-то я проснулась, из-за того что собака содрала с меня одеяло. А дом полон дыма! Начался пожар. Но я успела выбежать на улицу. После этого собака исчезла! Уверена, это Бася меня спасла и защищает до сих пор. Мы с дочкой связаны и в жизни, и в смерти. И я знаю, мы с ней однажды встретимся! ", - вспоминала артистка.

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