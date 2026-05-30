Обнаружение целей происходит еще над буферной зоной благодаря современным технологиям

В Сумской и Харьковской области операторы ударных беспилотников из состава группировки войск «Север» успешно перехватили и сбили тараном несколько групп тяжелых украинских гексакоптеров, которые проводили минирование.

«Бойцы 34-й гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав войск беспилотных систем, круглосуточно несут дежурство в воздухе. С помощью радиолокационных станций они обнаруживают и уничтожают украинские БПЛА, укрытия, военную технику и личный состав. Обнаружение целей происходит еще над буферной зоной благодаря современным технологиям», - комментируют кадры в Минобороны России.

Подразделения группировки «Север» уничтожили несколько групп тяжелых украинских дронов, которые разбрасывали мины.

На записи можно увидеть, как FPV-дроны, оснащенными осколочно-фугасными боевыми частями, наши воины подрывают в небе дистанционно. Поражение вражеских летательных аппаратов происходит за счет разлета осколков. Успешная контрбатарейная борьба с применением FPV-дронов позволяет сорвать разведывательные и ударные планы противника, подорвать его огневую поддержку и значительно снизить угрозу на данном участке.

Параллельно, в Сумской области, военнослужащие 92-го саперного полка из группировки «Север» занимаются разминированием освобожденных территорий.

Особое внимание уделяется обнаружению и обезвреживанию мин-ловушек представляющих опасность для мирных жителей. Для обследования территорий применяются досмотровые устройства «Сфера» с четырьмя камерами и микрофоном, предназначенное для работы в труднодоступных зонах.

Командир саперного подразделения отделения с позывным «Топор» показал самодельные украинские мины типа «пенал» и «пряник», которые противник разбрасывает с помощью беспилотников. Их довольно сложно обнаружить с помощью металлоискателей, так как они напечатаны из пластика.

Для обеспечения безопасности саперов развернуты посты радиоэлектронной борьбы и организовано воздушное наблюдение, что минимизирует угрозы от украинских беспилотников. Слаженные действия саперов позволяют очистить территории, снизить риски и обеспечить безопасное передвижение войск.

В военном ведомстве отмечают, что местные жители часто обнаруживают взрывоопасные предметы, схроны и сбитые дроны вблизи своих жилищ и мест общего пользования, что подчеркивает важность непрерывной работы саперных подразделений.

Читайте также:

Десантники уничтожают украинских боевиков в «кротовых» лабиринтах

Герой спецоперации «Z» Владислав Котик вытащил товарища из-под обстрела