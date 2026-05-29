Европа не хочет принять поражение, а Трампу нужны красивые жесты: что мешает сделке по Украине

В дискуссии принял участие Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: REUTERS.

В Москве прошла ежегодная Ассамблея Совета по внешней и оборонной политике, одной из тем которой стало обсуждение перспектив отечественной дипломатии. В дискуссии принял участие Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, он отметил, что «первостепеннейшая задача нашей дипломатии – делать всё, чтобы на нашем фронте деятельности создавать необходимые условия для максимально эффективных, победоносных, результативных действий наших военнослужащих в рамках специальной военной операции».

В работе Ассамблеи приняли участие представители академического и экспертного сообщества, которые, по словам Лаврова, могут «посмотреть на всё со стороны и посмотреть более объективно».

Корреспондент KP.RU побеседовал с ведущим научным сотрудником Центра комплексных европейских и международных исследованиях НИУ ВШЭ Прохором Тебиным о возможностях дипломатического разрешения наиболее острых конфликтов – на Украине и в Иране.

- Каковы перспективы дипломатического урегулирования конфликта на Украине?

- Любой конфликт – даже с некоторыми оговорками и Вторая мировая война – урегулировался дипломатически. Для этого должны сформироваться некие военные и политические реалии, которые сейчас пока не очень складываются. По состоянию на сегодня, надежд на скорое дипломатическое урегулирование стало меньше, чем это было год назад.

- Что препятствует форсированию дипломатического урегулирования?

- Нежелание Европы принимать в той или иной форме собственное поражение в этом конфликте и желание его продолжать руками Украины, чтобы нанести максимальный ущерб России. США несколько снизили свою заинтересованность в этом вопросе, потому что выяснилось, что конфликт не решается так быстро и есть сопротивление его урегулированию в Европе. Во-вторых, у США есть свои первостепенные интересы: Латинская Америка, Иран, промежуточные выборы в Конгресс в ноябре. Как известно, Трамп хочет больших и красивых сделок: если они не получаются, то к ним охладевает.

- Вы упомянули конфликт на Ближнем Востоке. Может ли Москва сыграть роль дипломатического посредника между Вашингтоном и Тегераном?

- Сомневаюсь, что это в интересах России. Иран, несомненно, является нашим партнером, идут какие-то консультации, но стать посредником – вряд ли.

- Реализуема ли идея, что Иран передаст России часть обогащенного урана на сохранение?

- Теоретически, да: Россия может поспособствовать, как-то поучаствовать. Это озвучивали наши официальные лица, но не помню, чтобы так высказывались сами иранцы.

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