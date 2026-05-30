Bезде мы видим серию неслучайных «дроновых инцидентов» Фото: REUTERS.

- Сергей Борисович, здравствуйте! Это Гамов - ваш биограф из «КП».

- Привет, Александр!

- Вот такая информация…

«Зеленский прислушался к предупреждению МИД России об ответных ударах по центрам принятия решений и покинул Киев». Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. «Кое-кто прислушался к российским предупреждениям - и это Владимир Зеленский. <...> Он покинул Киев при первой же возможности»,- сказал эксперт на YouTube-канале.

- Да, я знаком с аналитикой вашего британского тезки геополитика Александра Меркуриса.

- А вот не надо, Сергей Борисович, мне такого тезку!

- А обратил он внимание, действительно, на любопытный феномен: при каждом обострении военного конфликта вокруг Украины Зеленский стремится сорваться за рубеж и отсидеться подальше от Киева.

- Ну, а вот это - верное наблюдение.

- Да, это не эпизод, а закономерность. И у меня есть своё объяснение. Зеленский ведёт себя, простите, как иуда-провокатор. Почти как библейский Иуда, дорвавшийся до власти.

- Да, очень похоже.

- Цель – спровоцировать большую европейскую войну, сначала втянув хотя бы ещё одну-две страны (Румынию, Молдавию, Эстонию, Белоруссию) – везде мы видим серию неслучайных «дроновых инцидентов». Добавьте недавний скандал с Грецией, обнаружившей у себя в акватории морской безэкипажник со взрывчаткой.

Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

А танкер, прибывший недавно в Петербург с миной, обнаруженной под днищем? Мину-то установили в бельгийском Антверпене.

Другое направление для нового Иуды – провоцирование России на эскалацию ударов по городам, особенно по Киеву.

На это прямо была нацелена типично бандеровская акция с убийством детей-подростков в Старобельске.

Как верно рассчитал мерзавец… Москва нанесёт удар возмездия. Уверен, что в Киеве уже готовы специальные операции по сознательному перенаправлению российских дронов на иностранные посольства.

Не исключено, что какие-то якобы российские «Герани», перехваченные ВСУ или собранные самостоятельно, будут даже запускаться из окрестностей Киева по посольскому кварталу или чувствительным гражданским объектам.

- От «кровавого клоуна» и «просроченного» шута всего можно ожидать. Будем надеяться, что этого не произойдет.

- Корпорация войны Зеленского целенаправленно работает на втягивание в войну европейского НАТО. И на срыв любого дипломатического урегулирования.

При этом сами террористы-провокаторы хотели бы уцелеть. По некоторым признакам, при Зеленском работает целая бригада, организующая главарю режима зарубежные визиты по любому «благовидному» поводу – «не могли бы вы нас принять на эти даты? Давайте, что-нибудь этакое организуем…».

- Главное для просроченного - вовремя смотаться, отсидеться и уцелеть.

- Мое мнение - Зеленский уже никогда не сможет жить в нормальной человеческой обстановке.

- Мне тоже так кажется.

- Только - в условиях войны, провокаций, убийств и пожаров, циничных предательств за кулисами и публичного вранья со скошенными глазами.

У него уже лицо Дориана Грея, дошедшего до финала.

Нельзя допустить, чтобы он ещё на пару лет навязал такую жизнь Украине и – не дай Бог– поджёг всю Европу.

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