Трагедия в Старобельске продолжает оставаться в центре внимания российских властей. Фото: АГ ЛНР

Трагедия в Старобельске продолжает оставаться в центре внимания российских властей, международных организаций и общественности. Прошло уже больше недели с момента удара беспилотников ВСУ по общежитию и учебному корпусу Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета.

По официальным данным, жертвами атаки стали 21 человек. Более 60 получили ранения. Большинство погибших и пострадавших - студенты.

29 мая тема трагедии вновь прозвучала на площадке Совета Безопасности ООН. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с жестким заявлением, сравнив произошедшее в Старобельске с карательными акциями нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Что заявил Небензя об ударе ВСУ по Старобельску

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что террор против мирных жителей Старобельска со стороны Киева стал системным методом ведения боевых действий.

Василий Небензя. Фото: скриншот из видео

По его словам, атака беспилотников на общежитие колледжа в Старобельске была сознательным ударом по гражданским людям и детям.

«Террор в отношении мирных россиян, который киевский режим при одобрительном молчании западных пособников давно превратил в метод ведения боевых действий, мы и дальше без последствий оставлять не будем», - заявил дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя также подчеркнул, что ответственность за произошедшее несут не только украинские власти, но и западные страны, которые продолжают поддерживать Киев.

«О каком человеческом сострадании может идти речь, если кровь детей Старобельска и на их руках?», - сказал постпред РФ.

По словам дипломата, страны Запада поставляют вооружение, предоставляют разведданные и политически прикрывают действия украинской стороны.

Последние новости об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске: Что известно о трагедии на сегодня, 30 мая

Удар по общежитию и учебному корпусу колледжа в Старобельске был нанесен в ночь на 22 мая. В этот момент в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет. После серии ударов БПЛА значительная часть общежития обрушилась.

Поисково-спасательная операция продолжалась почти двое суток и несколько раз приостанавливалась из-за угрозы повторных атак беспилотников.

Последствия атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Фото: АГ ЛНР

По данным МЧС России, погибли 21 человек. Более 60 получили ранения различной степени тяжести.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Российские власти заявляют, что удар носил преднамеренный характер и был нанесен по гражданскому объекту, где не было военной инфраструктуры.

Международная реакция на удар по колледжу в Старобельске

После трагедии Россия направила обращения в международные организации и пригласила иностранных журналистов посетить место удара.

Последствия атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Фото: АГ ЛНР

Постпредство России при ООН в Женеве ранее направило письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с подробным описанием обстоятельств атаки.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что колледж продолжал функционировать на момент удара, а среди погибших и пострадавших были студенты.

При этом российская сторона неоднократно критиковала реакцию международных структур.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала реакцию ЮНЕСКО на трагедию «преступной халатностью», заявив, что организация проигнорировала гибель студентов.

Последствия атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Фото: МЧС России

Кроме того, российские дипломаты сообщали, что часть западных СМИ отказалась посещать место трагедии, несмотря на приглашение МИД РФ.

Что известно о пострадавших в Старобельске

Часть пострадавших от террора со стороны ВСУ в Старобельске продолжает лечение в больницах ЛНР и федеральных медицинских центрах России.

Нескольких тяжелораненых пациентов ранее доставили в Москву бортами санитарной авиации.

По информации Минздрава РФ, состояние некоторых пострадавших остается тяжелым и крайне тяжелым.

С пострадавшими студентами и их родственниками продолжают работать психологи МЧС и специалисты федеральных центров психолого-педагогической помощи.

В России продолжают помогать пострадавшим в Старобельске студентам

После трагедии в разных регионах России проходят акции поддержки пострадавших и семей погибших.

К донорским акциям присоединились сотрудники МВД ЛНР, курсанты Следственного комитета, волонтеры, общественные организации и жители республики.

Последствия атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Фото: МЧС России

Министерство просвещения РФ сообщило, что студенты колледжа переведены на дистанционное обучение. Несовершеннолетним учащимся предоставят возможность пройти отдых и оздоровление в федеральных детских центрах.

В Старобельске и других городах ЛНР продолжаются траурные мероприятия и церемонии прощания с погибшими студентами.

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