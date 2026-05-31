В России готовятся к запуску 5G: почему у нас другие частоты и превратит ли это смартфон в кирпич за рубежом

Частоты для сетей 5G, которые чиновники и операторы пытаются согласовать лет 7-8, могут быть выделены уже в июне. Фото: dpa/ТАСС

На этой неделе стало известно: запуск сетей 5G в России возможен уже летом, однако абоненты не почувствуют изменений. На экранах смартфонов может возникнуть значок 5G, но реальная скорость при этом останется на прежнем уровне. В ближайшие годы полноценный доступ к сетям пятого поколения, полагают эксперты, появится лишь в городах-миллионниках.

Частоты для сетей 5G, которые чиновники и операторы пытаются согласовать лет 7-8, могут быть выделены уже в июне. Государство планирует предоставить операторам диапазон 4,63–4,99 ГГц для развертывания сетей пятого поколения в мегаполисах. Также операторам могут разрешить применять частоты, ранее выделенные для сетей 2G, 3G и LTE — это «механизм технологической нейтральности». Согласно проекту, услуги связи в стандарте 5G/IMT-2020 в городах с населением свыше миллиона человек должен появиться до 31 декабря 2027 года. Услуги 5G должны предоставляться с использованием российского оборудования. Переход предполагается постепенный.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с главою совета Фонда развития цифровой экономики Германом Клименко.

- А у нас сейчас-то что — 3G или 4G?

- Скажу страшную вещь — вы, возможно, вообще на LTE. Есть разные протоколы связи. Так исторически сложилось. Шли 2G, 3G, 4G, 5G. Ну, по большому счету, это новое программное обеспечение. Как версия 2.0. Но, конечно, требуется не просто замена программного обеспечения.

- Нужна замена железа?

- Конечно, а к железу предъявляется требование: чтобы оно поддерживало еще и старые режимы. Условно говоря: железо 4G поддерживает и 2G, и 3G. Наши ноутбуки с виндами майкрософтовскими 10-х и 11-х версий — они же поддерживают программы, которые разработаны под 7-е. Есть айфон 17 — он лучше айфона 16, а чем? Зависит от версии. Так же и с 5G. Ну вот мы говорим про беспилотные автомобили и трамваи, про роботов. Стоит на улице столб, на нем вышка, можно на нее тысячу абонентов прилепить, например. И это сто живых абонентов, а остальные — это умный холодильник, робот-пылесос, телевизор, автомобиль и т.п. 5G — это символ того, что мы с вами прогрессивная нация и прогрессивная экономика. И у нас с вами потребность в контактах очень большая.

- Симок на руках у каждого не одна...

- Сейчас у нас на 145 миллионов населения, кажется, 300 млн симок. То есть, в среднем, на одного человека больше двух симок. Но там есть нюанс. Где-то есть шлагбаумы, разная домашняя автоматизация — но пока еще в гомеопатических дозах, есть предел. И 5G, в общем, позволяет в этой части от предела избавиться.

- Правда ли, что во всем мире для 5G используют другой диапазон, 3.4 и 3.8, а у нас планируют выделить 4.63 и 4.99 — и мы за границей столкнемся с проблемой роуминга? То есть, не увидят телефоны наших туристов привычные местные сети? И наши новые устройства на эту сеть, на эту опцию не настроены?

- Когда вы покупаете смартфон —вы же не смотрите в описание, что там в протоколах. А там же много самых разных 4G, в разных странах мира. И по тысяче причин не совпадают частоты. И чипы, которые принимают сигнал с башен — они умеют все, там все прописано. Да, во многих странах 5G - это общая частота. У нас же гораздо активнее, чем во многих местах, развивалась оборонка.

- Частоты занимали военные?

- Оборонка в разных местах по разным мотивам брала разные частоты. И основную частоту 5G брала. И сейчас можно было бы сказать, на аппаратном уровне, в приказном порядке: давайте, подвиньтесь. Но тогда получалось бы, что под каждую часть мы должны были бы заново переделать оборудование. И встал вопрос: что проще — убедить производителей чипов, которые производят 5G в наши телефоны, программно менять частоты? Ну, когда едешь в Россию, берешь эту частоту, едешь в Штаты - другую. Опыт то колоссальный у телекомщиков. И для них это стоит гораздо дешевле, чем если мы завтра создаем для нас с вами одну частоту, а военных переведем в некие другие места - при том должны будем им заново покупать оборудование. Вот это — колоссальные деньги. У них-то до сих пор стоит где-то устаревшее оборудование. Где-то — еще 60-х годов, где- то - 70-х.

- А такое повторить сложно?

- Сложно и безумно дорого. У нас, кстати, и с 4G была такая же история — но не было такого хайпа. В разных странах были разные частотные подходы. В крупных странах с 5G — у них все стандартно. А у нас получилась нестандартная история.

- Если мы сейчас за рубеж поедем со своим телефоном - он в кирпич не превратится?

- Нет.

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