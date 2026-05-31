Военнослужащие получили высокие знаки отличия Фото: скриншот видео.

Артиллеристы 164-й мотострелковой бригады из состава группировки войск «Запад» отмечены государственными и ведомственными наградами за мужество и успешное выполнение боевых задач на Краснолиманском направлении.

Военнослужащие получили высокие знаки отличия, в том числе «Георгиевский крест» IV степени, как признание их храбрости и героизма при исполнении служебного долга.

Командование группировки «Запад» вручило награды артиллеристам

Старший водитель с позывным «Святой» был награжден медалью «За боевые отличия» за оперативную доставку снарядов на передовую и спасение боевой машины с грузом от атак беспилотников.

«Горжусь тем, что начальство меня замечает и награждает. Дома меня ждет семья, мама. Вручили медаль «За боевые отличия» за восстановление связи на участке, где шел обстрел. При возвращении с боевого задания, нас с напарником атаковал дрон, его ранило. Я перебинтовал раненного товарища и довел до места эвакуации», - рассказал старший разведчик с позывным «Алушта».

Кроме того, ряд бойцов получили почетные грамоты за вклад в нейтрализацию противника, успешную контрбатарейную борьбу и огневую поддержку мотострелковых подразделений. Командование группировки «Запад» поздравило отличившихся, отметив, что тысячи военнослужащих соединения были награждены в ходе спецоперации.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что эти награды являются стимулом для поддержания боевого духа и демонстрируют значимый вклад артиллеристов в достижение целей поставленных перед Вооруженными Силами.

После церемонии награждения военнослужащие вернулись на позиции для выполнения дальнейших задач.

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