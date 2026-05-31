Место, куда после потопа пристал Ноев ковчег, обнаружено на старинной карте

Причудливое образование под названием «Араратская аномалия» или, выражаясь более научно, «Формация Дурупирнар», расположенная на склоне горы Арарат в Турции, и в самом деле, может представлять собой то, что осталось от легендарного библейского корабля к настоящему времени. Daily Mail сообщает: получен очередной намек на то, что праведник Ной вместе со своей семьей и животными, спасаясь от Всемирного потопа, причалили именно туда.
Место, координаты которого в точности совпадает, с «Аномалией», как выяснилось, было помечено на старинной карте мира еще 439 лет назад.
Карту-планисферу в виде круга диаметром в 3 метра - самую крупную из известных карт мира эпохи Возрождения - создал итальянский дворянин и картограф Урбано Монте (Urbano Monte) в 1587 году, первым использовав азимутальную проекцию с Северным полюсом в центре, чем опередил свое время.
Карта, состоящая из 60 отдельных нарисованных изображений, поражает своей точностью и мельчайшими подробностями, одна из которых вообще удивительна: в районе горы Арарат имеется рисунок кораблика характерной формы.
Рисунок подписан: «Archa de Noe in Armenia» - «Ноев ковчег в Армении», в переводе. На средневековых картах араратский горный массив часто обозначали, как «горы Армении», подразумевая все-таки библейский регион Арарата.
Удивительно, но размер кораблика – если его масштабировать - будет точно соответствовать протяженности реальной «Араратской аномалии». Любой может в этом убедиться – карта, выкупленная из частной коллекции американским коллекционером Дэвидом Рамси (David Rumsey) в 2017 году, хранится в Картографическом центре его имении при Стэнфордском университете (Stanford University). Она отреставрирована, оцифрована и доступна онлайн.
На «Араратскую аномалию» указывает и вавилонский артефакт – глиняная табличка, известная у экспертов под названием Imago Mund, на которой была выгравирована «Вавилонская карта мира» с Месопотамией и междуречьем Тигра и Евфрата в центре.
Табличке – более 3 тысяч лет. Она была найдена в 1882 году на юге Ирака. Хранится в Британском музее (British Museum). Пару лет назад исследователи ее расшифровали. И оказалось, что часть клинописного текста содержит шумерскую версию истории о Всемирном потопе – в изложении шумеров. Отличается она лишь тем, что у жителей Месопотамии – то есть, у шумеров, бога, погубившего в водах потопа погрязшее в грехах человечество, звали Эа. Построить ковчег, спасти семью и прихватить животных - «каждой твари по паре» - он поручил не праведнику Ною, а некому Утнапиштиму - тоже, впрочем, праведнику. Ну, и ковчег шумеры называли «парсикту» - словом, которое встречается и в других клинописных табличках.
Британские ученые, которыми руководил доктор Ирвинг Финкель (Dr. Irving Finkel), куратор Британского музея, пригляделись к табличке и сообразили, что на ее обратной стороне выгравированы пояснения – в том числе и о том, где искать «парсикту Утнапиштима» - то есть, Ноев Ковчег. На самой же карте указан маршрут и точное место.
Если верить табличке и британским ученым, то Ноев Ковчег находится в «Урарту». Это как раз в районе горы Арарат – там, где и была обнаружена «Араратская аномалия». Указания из двух источников существенно повышают шансы на то, что речь идет об одном и том же месте.
Лежит там то, незнамо что
Если коротко: «Араратская аномалия», она же «Формация Дурупирнар», находится на юго-западной стороне горы Арарат на высоте около 4420 метров, примерно в 2 километрах к западу от вершины горы по горизонтали. Турки уверяют, что на объект указал в середине ХХ века эксперт-картограф капитан Дурупинар.
«Аномалия» похожа на остов огромной лодки, не исключено, что Ковчега – того самого, на котором плавал Ной. Вот доводы в пользу такого, казалось бы, фантастического предположения:
1. По библейским данным, длина Ковчега составляла около 180 метров, ширина – примерно 27 метров (300 локтей, 50 на 30 локтей). Соотношение длины и ширины - 6:1. Такие же пропорции демонстрирует и заснятая со спутников «Аномалия».
2.Начиная с 2021 года году ученые трех турецких университетов и одного американского, большим коллективом которых руководил профессор Фарук Кайя (Faruk Kaya), копаются рядом «Аномалией». Собрав несколько десятков образцов, они объявили, что те «содержат глинистые и морские материалы, а также морепродукты», которым от 3000 до 5500 лет.
Вполне логичный вывод: подняться до небывалой высоты могла лишь морская вода Всемирного потопа.
3. «Исследователи ковчега», из команды Noah's Ark Scans, «просветив» пару лет назад «Аномалию» с помощью георадара, заявили, что она - не сплошная каменная глыба и не куча породы, образованная селевыми потоками. То есть, объект представляет собой отнюдь не геологическое образование, как считают скептики.
На сканах «Аномалии» просматривались три внутренних слоя - словно бы три палубы. Примерно в 7 метров от поверхности было видно нечто, напоминавшее большой центральный проход. По бокам от него располагались угловатые структуры, похожие на каюты, и боковые коридоры. Их накрывала какая-то плоская платформа.
По сути, сканы подтвердили то, что Ной последовал инструкции, переданной ему Богом: «И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его; устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». (Бытие 6:16).
4. Из рассекреченных в 2022 году документов ЦРУ следует, что американское правительство проявляло интерес к «Араратской аномалии». Её фотографировали с самолета-разведчика U-2 и со спутников, которые специально переориентировали.
По официальной версии, которой последовательно и непоколебимо придерживается ЦРУ, ничего особо примечательного обнаружено не было – мол, аэрофотосъёмка дала «негативные результаты». Однако все многочисленные запросы показать сделанные с самолета фото, ЦРУ просто отклоняло. Что следует из отчета и служебной записки, рассекреченной в 1994 году.
5. В начале 2026 года ученые все той же группы профессора Фарука Кайи предъявили глиняные черепки, обнаруженные во время раскопок в районе «Аномалии».
По словам профессора, «фрагменты керамики показывают, что в этом регионе существовала человеческая деятельность в период энеолита, между 5500 и 3000 годами до нашей эры».
К тому же возраст черепков совпал с возрастом прежде выкопанных «морских материалов и морепродуктов».
Надо полагать (и профессор именно на это и намекает), что, причалив к появившейся из воды суше, Ной с семьей не сразу отправился домой или куда-нибудь еще. Какое-то время он вел в горах домашнее хозяйство – пережидал, пока потоп основательно закончится. Ну, и разбил, как минимум, один горшок. Может быть, и не сам оплошал, а кто-то из домочадцев проявил неосторожность. Но черепки явно оставили приплывшие. Сомнительно, что до них кто-то еще забирался в горы Араратские – особенно на такую верхотуру.
Подробнее об исследованиях внутренностей «Араратской аномалии» читайте наш материал.
Тайными знаниями Урбано Монте не владел
Кораблик, которым помечен Ноев ковчег на средневековой карте, не обязательно свидетельствует о том, что картограф владел тайными знаниями и знал, где располагается судно. Не исключено, что кораблик он просто нарисовал в «горах Араратских» как иллюстрацию, относящуюся к этой конкретной местности. Ведь в библии прямо сказано, что Ной пристал к «горам Араратским». Прочел Урбано библию и изобразил – для красоты и напоминания.
К тому же картограф украсил свою карту еще и единорогами, и кентаврами, и русалками, и грифонами. Но это ведь не значит, что мифические существа встречались в тех местах, в которых были изображены.
С другой стороны, скептики всегда во всем сомневаются. Да и шумеры, указавшие в табличке, на «горы Араратские», точно не могли вычитать это в библии. Она появилась позднее.
Мокрое дело
Доказав, что Ной 5500 лет назад пришвартовался на территории нынешней Турции, придется разгадывать другие загадки: откуда взялось столько воды, чтобы Землю залило аж по самый Арарат? И куда эта вода потом делась?
Гипотезы есть – весьма убедительные. Но оптимизма они не внушают. Подробности в нашем материале «Земля копит воду для нового Всемирного потопа».
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