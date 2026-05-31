Место, куда после потопа пристал Ноев ковчег, обнаружено на старинной карте

Ноев ковчег на планисфере Урбано Монте

Причудливое образование под названием «Араратская аномалия» или, выражаясь более научно, «Формация Дурупирнар», расположенная на склоне горы Арарат в Турции, и в самом деле, может представлять собой то, что осталось от легендарного библейского корабля к настоящему времени. Daily Mail сообщает: получен очередной намек на то, что праведник Ной вместе со своей семьей и животными, спасаясь от Всемирного потопа, причалили именно туда.

Место, координаты которого в точности совпадает, с «Аномалией», как выяснилось, было помечено на старинной карте мира еще 439 лет назад.

Планисфера в собранном виде

Сверим координаты

Карту-планисферу в виде круга диаметром в 3 метра - самую крупную из известных карт мира эпохи Возрождения - создал итальянский дворянин и картограф Урбано Монте (Urbano Monte) в 1587 году, первым использовав азимутальную проекцию с Северным полюсом в центре, чем опередил свое время.

Карта, состоящая из 60 отдельных нарисованных изображений, поражает своей точностью и мельчайшими подробностями, одна из которых вообще удивительна: в районе горы Арарат имеется рисунок кораблика характерной формы.

Рисунок подписан: «Archa de Noe in Armenia» - «Ноев ковчег в Армении», в переводе. На средневековых картах араратский горный массив часто обозначали, как «горы Армении», подразумевая все-таки библейский регион Арарата.

Один из ранних снимков «Аномалии» из космоса

Удивительно, но размер кораблика – если его масштабировать - будет точно соответствовать протяженности реальной «Араратской аномалии». Любой может в этом убедиться – карта, выкупленная из частной коллекции американским коллекционером Дэвидом Рамси (David Rumsey) в 2017 году, хранится в Картографическом центре его имении при Стэнфордском университете (Stanford University). Она отреставрирована, оцифрована и доступна онлайн.

Ориентир от древних вавилонян

На «Араратскую аномалию» указывает и вавилонский артефакт – глиняная табличка, известная у экспертов под названием Imago Mund, на которой была выгравирована «Вавилонская карта мира» с Месопотамией и междуречьем Тигра и Евфрата в центре.

Расположение «Аномалии» на горе Арарат

Табличке – более 3 тысяч лет. Она была найдена в 1882 году на юге Ирака. Хранится в Британском музее (British Museum). Пару лет назад исследователи ее расшифровали. И оказалось, что часть клинописного текста содержит шумерскую версию истории о Всемирном потопе – в изложении шумеров. Отличается она лишь тем, что у жителей Месопотамии – то есть, у шумеров, бога, погубившего в водах потопа погрязшее в грехах человечество, звали Эа. Построить ковчег, спасти семью и прихватить животных - «каждой твари по паре» - он поручил не праведнику Ною, а некому Утнапиштиму - тоже, впрочем, праведнику. Ну, и ковчег шумеры называли «парсикту» - словом, которое встречается и в других клинописных табличках.

Шумерская табличка с указанием, где искать Ковчег – парсикту Утнапиштиму, по-шумерски

Британские ученые, которыми руководил доктор Ирвинг Финкель (Dr. Irving Finkel), куратор Британского музея, пригляделись к табличке и сообразили, что на ее обратной стороне выгравированы пояснения – в том числе и о том, где искать «парсикту Утнапиштима» - то есть, Ноев Ковчег. На самой же карте указан маршрут и точное место.

Если верить табличке и британским ученым, то Ноев Ковчег находится в «Урарту». Это как раз в районе горы Арарат – там, где и была обнаружена «Араратская аномалия». Указания из двух источников существенно повышают шансы на то, что речь идет об одном и том же месте.

Маршрут ведет к Арарату

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Лежит там то, незнамо что

Если коротко: «Араратская аномалия», она же «Формация Дурупирнар», находится на юго-западной стороне горы Арарат на высоте около 4420 метров, примерно в 2 километрах к западу от вершины горы по горизонтали. Турки уверяют, что на объект указал в середине ХХ века эксперт-картограф капитан Дурупинар.

«Аномалия» похожа на остов огромной лодки, не исключено, что Ковчега – того самого, на котором плавал Ной. Вот доводы в пользу такого, казалось бы, фантастического предположения:

1. По библейским данным, длина Ковчега составляла около 180 метров, ширина – примерно 27 метров (300 локтей, 50 на 30 локтей). Соотношение длины и ширины - 6:1. Такие же пропорции демонстрирует и заснятая со спутников «Аномалия».

2.Начиная с 2021 года году ученые трех турецких университетов и одного американского, большим коллективом которых руководил профессор Фарук Кайя (Faruk Kaya), копаются рядом «Аномалией». Собрав несколько десятков образцов, они объявили, что те «содержат глинистые и морские материалы, а также морепродукты», которым от 3000 до 5500 лет.

Вполне логичный вывод: подняться до небывалой высоты могла лишь морская вода Всемирного потопа.

На сканах георадара видны следы геометрических структур внутри «Аномалии»

3. «Исследователи ковчега», из команды Noah's Ark Scans, «просветив» пару лет назад «Аномалию» с помощью георадара, заявили, что она - не сплошная каменная глыба и не куча породы, образованная селевыми потоками. То есть, объект представляет собой отнюдь не геологическое образование, как считают скептики.

На сканах «Аномалии» просматривались три внутренних слоя - словно бы три палубы. Примерно в 7 метров от поверхности было видно нечто, напоминавшее большой центральный проход. По бокам от него располагались угловатые структуры, похожие на каюты, и боковые коридоры. Их накрывала какая-то плоская платформа.

По сути, сканы подтвердили то, что Ной последовал инструкции, переданной ему Богом: «И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его; устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». (Бытие 6:16).

4. Из рассекреченных в 2022 году документов ЦРУ следует, что американское правительство проявляло интерес к «Араратской аномалии». Её фотографировали с самолета-разведчика U-2 и со спутников, которые специально переориентировали.

По официальной версии, которой последовательно и непоколебимо придерживается ЦРУ, ничего особо примечательного обнаружено не было – мол, аэрофотосъёмка дала «негативные результаты». Однако все многочисленные запросы показать сделанные с самолета фото, ЦРУ просто отклоняло. Что следует из отчета и служебной записки, рассекреченной в 1994 году.

5. В начале 2026 года ученые все той же группы профессора Фарука Кайи предъявили глиняные черепки, обнаруженные во время раскопок в районе «Аномалии».

Первая страница рассекреченного ЦРУ документа, касающаяся поисков Ноева ковчега

По словам профессора, «фрагменты керамики показывают, что в этом регионе существовала человеческая деятельность в период энеолита, между 5500 и 3000 годами до нашей эры».

К тому же возраст черепков совпал с возрастом прежде выкопанных «морских материалов и морепродуктов».

Надо полагать (и профессор именно на это и намекает), что, причалив к появившейся из воды суше, Ной с семьей не сразу отправился домой или куда-нибудь еще. Какое-то время он вел в горах домашнее хозяйство – пережидал, пока потоп основательно закончится. Ну, и разбил, как минимум, один горшок. Может быть, и не сам оплошал, а кто-то из домочадцев проявил неосторожность. Но черепки явно оставили приплывшие. Сомнительно, что до них кто-то еще забирался в горы Араратские – особенно на такую верхотуру.

Подробнее об исследованиях внутренностей «Араратской аномалии» читайте наш материал.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Тайными знаниями Урбано Монте не владел

Кораблик, которым помечен Ноев ковчег на средневековой карте, не обязательно свидетельствует о том, что картограф владел тайными знаниями и знал, где располагается судно. Не исключено, что кораблик он просто нарисовал в «горах Араратских» как иллюстрацию, относящуюся к этой конкретной местности. Ведь в библии прямо сказано, что Ной пристал к «горам Араратским». Прочел Урбано библию и изобразил – для красоты и напоминания.

К тому же картограф украсил свою карту еще и единорогами, и кентаврами, и русалками, и грифонами. Но это ведь не значит, что мифические существа встречались в тех местах, в которых были изображены.

С другой стороны, скептики всегда во всем сомневаются. Да и шумеры, указавшие в табличке, на «горы Араратские», точно не могли вычитать это в библии. Она появилась позднее.

КСТАТИ

Мокрое дело

Доказав, что Ной 5500 лет назад пришвартовался на территории нынешней Турции, придется разгадывать другие загадки: откуда взялось столько воды, чтобы Землю залило аж по самый Арарат? И куда эта вода потом делась?

Гипотезы есть – весьма убедительные. Но оптимизма они не внушают. Подробности в нашем материале «Земля копит воду для нового Всемирного потопа».

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