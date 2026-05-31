Виктор Бут: Просроченного Зеленского уже можно назвать военным преступником

Виктор Бут Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

…- Виктор Анатольевич, здравствуйте! Это Гамов. Вот такая информация… Главарь киевского режима - «самый-самый трусливый»? Вот как бы Вы это прокомментировали?

«Предупреждение России о новых ответных ударах… (А такие предостережения прозвучали от Минобороны РФ, а МИД России советовал иностранным диппредставительствам покинуть Киев. - А.Г.)… Напугало Зеленского». Об этом сообщил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис.

«Это заметно, особенно для тех, кто давно за ним следит, - сказал эксперт в эфире YouTube-канала. - Обычно он самоуверен и заносчив в своих заявлениях. Теперь все иначе; даже по языку его тела видно, что он осознает приближение чего-то».

Об этом же писали и другие зарубежные источники:

«Зеленский прислушался к предупреждению МИД России об ответных ударах по центрам принятия решений и покинул Киев».

Что еще говорят и пишут об этом американские, и - вообще - западные СМИ. Что Вы сами думаете по этому поводу?

«Кровавый клоун» так сильно боится за свою шкуру, что первым драпанул из Киева?

- …Ну, драпанул-то он драпанул, но потом вернулся… Чтобы с почестью перезахоронить прах нациста Мельника…

И после того, как собралась верхушка нацистской Украины, чтобы отдать почести этому военному преступнику… Наверное, они все сами уже стали военными преступниками без всякого сомнения.

И в общем, то, что Зеленский боится ударов - правильно.

Я надеюсь, что правосудие всех их, нынешних нацистов, достанет, где бы они там ни были. Это в традициях нашей советской, русской истории - никогда не оставлять такие преступления без наказания.

А Зеленский занял теперь такое место, что оказался заодно с этими подонками.

- Вот что еще интересно всегда от вас услышать – как за рубежом и, в частности, в США, все эти события освещают, комментируют? Не случайно же уже и американские наблюдатели оценивают нынешнее поведение Зеленского, подмечая, что он «весь трясется от страха».

- Ну, там много разных статей. В том числе - и о «новой перемоге», устроенной в инфопространстве.

Якобы они достигают каких-то «тактических успехов» - то ли с дронами, то ли - с атаками на Донбасс…

- «Успехов» в уничтожении мирных граждан?

- Все понимают, что финал этого конфликта действительно предрешен. И вопрос на Западе уже ставят таким образом – а зачем сейчас продолжать накачивать деньгами этот нацистский режим?

Мы понимаем, что у Запада всегда одна и та же цель - максимально ослабить нас… Продолжать конфликт «до последнего украинца».

Потом, видимо, «пустят в расход» другие народы. И - будут воевать – до последнего прибалтийца, до последнего поляка, немца и прочее.

Поэтому нам надо, прежде всего, готовиться к тому, чтобы и дальше надежно защищать свою независимость и наказывать врагов, причем мы должны, наверное, делать это и упредительно тоже.

- Как за рубежом восприняли слова Путина о том, что у России есть все средства сравнять с землёй тех, кто угрожает Калининграду…

- Угроза была - сравнять наши базы ПВО, уничтожить их, на что Владимир Владимирович сказал, что мы сровняем всех, кто попробует это сделать. Я так понял слова нашего президента.

Ну, во-первых, конечно, это был такой подзатыльник очень хороший - всем тем, кто выступает с агрессивными заявлениями в адрес России.

После этого кто-то из них заткнулся, кто-то поперхнулся…

И я думаю, что такая резкая по интонации пощечина сыграла свою роль.

Слова Путина процитировали почти все. Иногда пытаясь заметить – дескать, видите, Россия нам все-таки угрожает… Вырывая слова Путина из контекста - в ответ на какие заявления он произнес свое предостережение.

Тем не менее, надо действовать активно, надо сделать так, чтобы как можно быстрее закончить этот конфликт, достигнув все цели СВО.

- Что на Западе говорят о том, что Путин второй раз уже повторил: ситуация в зоне спецоперации складывается так, что «дело идет к завершению»?

- Ну, у американцев, конечно, сейчас все внимание сконцентрировано на том, подпишет ли Трамп вот это соглашение или не подпишет, поэтому Украина остается немножечко… (на втором плане.)

- Какое соглашение?

- С Ираном. Хотя бы о приостановке боевых действий, о перемирии на 60 дней. И все активно обсуждают, будет ли Трамп «выполнять приказы из Тель-Авива» или он все-таки подпишет?

- Ваши комментарии в эти дни, адресованные западным слушателям, какие были?

- Мы недавно вместе с Андреем Клинцевичем, известным военным экспертом, подробно всю эту ситуацию обсуждали… Все эти новые технологии применения беспилотной авиации, к чему это ведет… Плюс - использование роботов, искусственного интеллекта. И вывод такой, что прежние декларации о технофашизме на наших глазах превращаются в реальность, коллективный Запад пытается их применить на практике.

- А для зарубежных зрителей, читателей, потребителей?

- Это вот именно зарубежным зрителям, слушателям и читателям было адресовано, и мы получили хорошие отклики.

- И, как всегда, ваши прогнозы - что будет?

- А прогнозы… США уже приостанавливают конфликт с Ираном, прежде всего, из-за экономических своих проблем. Сейчас мы увидим, как они попытаются в очередной раз перевести фокус и на что-нибудь еще…. На такое, чтобы тот гигантский долг, который США выплачивают (а он намного превышает расходы на оборону, это более полутора триллионов долларов в год) - чтобы это не сильно раздражало население.

И это, естественно, продолжаться долго не может, а приведет к резкой и быстрой девальвации доллара… Что, неизбежно, вызовет огромной рост инфляции, подорожание жизни, взрыв недовольства, протестные всякие акции.

А конфликт вокруг Ирана привел к тому, что очень заметно стал ощущаться недостаток удобрений, в том числе, и в США. Это приведет к снижению урожайности в нынешнем году и, видимо, цены на продовольствие тоже вырастут в США, в других странах мира.

- Мы будем надеяться, что не у нас. В России урожай будет очень хороший.

- Да, урожай хороший и дожди, слава Богу, идут регулярно, так что будем надеяться.

- Ясно.

* * *

- Ну, и не могу не поздравить вас и Аллу Юрьевну (супруга Бута) с праздником – сегодня День Святой Троицы.

- Да, и вас так же - с праздником. И всех слушателей и читателей «Комсомольской правды».

- Спасибо огромное. Удачи. До свидания.

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