31 мая ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской атомной станции. Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

31 мая ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской атомной станции, а накануне украинский тяжёлый беспилотник ударил в здание машинного зала энергоблока №6. Воскресная атака уничтожила 6 автобусов и две «Газели». Субботний налет завершился взрывом, пробившим стену. Пробоина, по словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, образовалась в нескольких метрах от реактора шестого энергоблока. Радиационный фон - не повысился.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев указал, что это был первый целенаправленный удар по атомной электростанции. «В случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль. Это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия», - написал в «Максе» зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Привычно беззубо отреагировали в ООН. В офисе генсека организации заявили:

- Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак на критическую инфраструктуру.

Более конкретной оказалась реакция МАГАТЭ

- Мы получили информацию, что беспилотник врезался в здание машинного зала, предположительно, проделав в его стене отверстие. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность по поводу произошедшего инцидента. Он ставит под угрозу... пять принципов защиты ЗАЭС, которые четко гласят, что «не должно быть никаких нападений со стороны или против» станции, - говорилось в сообщении организации, которая запросила допуск своих экспертов в пострадавший машинный зал. В воскресенье их туда запустили, чтобы убедились: отверстие - совсем не «предположительное» и реактор — действительно в десяти метрах от проделанной украинским дроном дыры. Вот только осуждения ВСУ за самоубийственные действия, похоже, мы опять не дождемся...

KP.RU обратился к бывшему члену комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорю Никулину.

- Почему беспилотник смог пробить стену машинного зала?

- Да, такие сооружения должны держать более серьезные удары? Видимо дрон на оптоволокне нес заряд повышенной мощности - достаточной, чтобы пробить стену машинного зала.

- Место удара БПЛА рядом с реактором — осколки дрона или обломки стены реактор не могли повредить?

- По идее — не должны. Но до 2022-го никто и не обстреливал прямо атомные электростанции. При том ударные технологии совершенствуются, мощности возрастают - и ВСУ совершают самоубийственные попытки.

- В апреле 2024-го дроны уже атаковали шестой энергоблок - и Гросси после той атаки заявил, что оболочка главного реактора Запорожской АЭС была повреждена...

- Что значит оболочка повреждена? Он еще говорил тогда о том, что мы были близки к ядерной аварии. Но не назвал, из-за кого. А реактор к тому времени был заглушен. О резком повышении радиоактивного фона сразу бы стало известно, это нельзя скрыть — значит, утечки радиоактивных веществ не было.

- Работу ЗАЭС вскоре после начала СВО остановили?

- Да, она электроэнергию не вырабатывает, но ядерное топливо там есть. И в хранилищах, и, возможно, в реакторах. Оболочка энергоблоков , конечно очень устойчива. Могут быть внешние повреждения у купола, стен. Если стены пробьет - может, будут царапины на реакторе, но не сквозное отверстие в нем. Неконтролируемого выброса не было за 4.5 года - иначе это было бы зафиксировано и нашими системами слежения и западными.

- А ядерные отходы там до сих пор хранятся?

- Думаю, да. В районе ЗАЭС идут боевые действия. Полностью вывезти все ядерные материалы с жестким соблюдением необходимых мер безопасности при транспортировке ядерных отходов, вероятно, проблематично. Вопрос в другом. Похоже, киевскому режиму настолько плевать на судьбу Украины, на судьбу людей на данных территориях, что им уже без разницы, что будет при разрушении от удара. Это чисто оккупационная, колониальная администрация. Их семьи и деньги уже на Западе. Их не волнует роза ветров в районе ЗАЭС. Они ослеплены ненавистью и готовы показать Западу и своим хозяевам, что они в игре, могут наносить удары — и готовы рискнуть существованием страны.

- А что за пять принципов защиты ЗАЭС, о которых упоминал Гросси?

- По ЗАЭС были выработаны особые принципы. Это, все таки, крупнейшая в Европе атомная станция была. Ее взрыв мог бы вызвать еще большую катастрофу, чем взрыв Чернобыльской АЭС 40 лет назад. Принципы ее защиты и должны быть максимально жесткими. Особенно с учетом того, что там стоят подряд шесть реакторов в ряд. Пойдет цепная реакция — это может вызвать вселенскую катастрофу. Мы не знаем, убрали ли оттуда стержни. Возможно, есть надежда, что конфликт вскоре закончится и станцию можно будет оперативно запустить в эксплуатацию.

- Экспертов МАГАТЭ запустили в поврежденный машинный зал, чтобы они убедились, что и откуда прилетело — будут ли обвинения в адрес ВСУ?

- Скорее всего нет. Пока запад не введет оружейное эмбарго для Киева, такие же уклончивые заявления от ООН и МАГАТЭ будут продолжаться.

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