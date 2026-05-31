Закончилось самое опасное время с точки зрения магнитных бурь. Фото: T.L.F//Shutterstock/Fotodom

Вот и настало долгожданное лето. Правда, погода в Европейской части страны не радует. Но дни уже почти достигли максимальной продолжительности, хотя до солнцестояния еще далеко. А это значит, что Северное полушарие почти постоянно (в полярных областях – постоянно) находится под «присмотром» Солнца. Оно «не сводит с нас глаз». Но насколько оно активно? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Все, весна окончательно закончилась. А это значит, закончилось самое опасное время с точки зрения магнитных бурь. Ведь около весеннего равноденствия Солнце «смотрит» прямо в земной экватор. Таким образом, его плазменные выбросы наиболее эффективно «расшатывают» земную магнитосферу.

Точно такое же повторится в сентября, когда наступит осеннее равноденствие, однако, многолетняя статистика говорит, что весенняя часть цикла почему-то более активная.

Все это не значит, что о магнитных бурях можно забыть. Правда, ночи стали совсем короткими, и полярных сияний мы не увидим. Однако, даже если нет видимых сияний, бурю-то это не отменяет.

Мы не раз рассказывали, как и по какими причинам солнечная плазма отрывается от дневного светила и начинает свое путешествие по межпланетному пространству. Достигая Земли, плазма так или иначе, даже если геометрия не очень благоприятна, взаимодействует с магнитным полем Земли.

Это «сражение» обречено на «победу» магнитосферы. Сквозь нее плазма не прорвется, даже если ее будет очень много. Не дадут магнитные силы. Но вот исказиться, начать вибрировать магнитосфера может. В этом и есть суть магнитных бурь.

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Воскресенье, 31 мая, прошло с незначительной магнитной бурей около полуночи (в ночь на понедельник), которую, вероятно, никто не заметил.

А 1 июня, первый день лета, пройдет вообще без магнитных бурь. Возможно, это добрая примета, и сильных бурь не будет все лето?

Если бы. Хотя вторник и среда, 2 и 3 июня, обойдутся без бурь, в четверг, 4 июня, ожидается хоть и среднего уровня, но довольно сильная буря.

Она ограничится этим днем. Далее до конца недели – «ясно» и «зелено».

Насколько мощной на самом деле (а не по прогнозу) выдастся четверговая магнитная буря? Есть вероятность, что прогноз занижен, и нам придется немного пострадать. Но это неточно.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

В этот раз мы решили спросить мнение нейросети: влияние магнитной бури на здоровье – правда или вымысел? Нейросеть, в отличие от многих медиков, не сомневается: влияет, причем негативно.

Изменения геомагнитной активности влияют на вязкость крови, уверена нейросеть. Отсюда проблемы для тех, кто страдает кардиологическими заболеваниями: растет артериальное давление, нарушается сердечный ритм, усиливаются мигрени. Появляется раздражительность, усталость.

Конечно, верить нейросети безоговорочно нельзя. Ведь она ничего не может «знать», а просто суммирует то, что пишут в Сети. А в интернете напишут всякое. Тем не менее, многие из читающих эти строки согласятся с вердиктом ИИ. А это значит, что-то во всем этом есть.

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