Почему «голубая Луна»? Просто термин. Так называют второе полнолуние в течение одного месяца Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 31 мая, россияне станут свидетелями сразу трех астрономических явлений: полнолуния, микролуния и «голубой Луны». А Луна в самом деле поменяет свой цвет? Как это увидеть? Что предвещает столь плотное сгущение небесных событий? KP.RU сообщает подробности.

ГОЛУБАЯ ЛУНА 31 МАЯ 2026: ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Да, 31 мая случится астрономическое явление, которое называют «голубая Луна». Но станет ли Луна голубой?

Цвет Луны как небесного тела почти идеально серый. Лишь кое-где, там, где сосредоточены химические элементы вроде титана, поверхность приобретает едва уловимый голубоватый оттенок. Есть «ржавые», красноватые области. Но все это просто так не рассмотришь, нужны приборы. Нюансы цвета очень слабы.

Но Луна на земном небе выглядит не серой, а блестящей, белой или желтоватой. Как так? Во-первых, играет роль контраст. Поскольку Луна отражает солнечный свет почти без искажений (она же серая), она кажется скорее белой (ведь и Солнце нашему глазу предстает белым) или желтоватым (тоже как Солнце). А по контрасту с черным небом – ослепительно-блестящей. Ведь ночью глаз перестраивается на ночное зрение. Даже тусклая свеча, если подойти поближе, оставляет «зайчик» на сетчатке глаза. Луна для такого, «усиленного» ночного зрения – просто ослепительна.

Во-вторых, лунный свет проходит сквозь атмосферу. Она тоже искажает цвет. На восходе-закате воздух почти полностью блокирует голубые и синие лучи. Луна кажется красной. Но, даже когда Луна высоко, желтоватый оттенок («цвет сливочного масла») – это именно влияние атмосферы.

Чтобы Луна действительно стало голубой, надо каким-то образом отсечь красный конец спектра. Физического механизма, который на это способен, в случае Луны не существует. Поэтому нет, Луна не поменяет цвет.

Почему же тогда – «голубая Луна»? Просто термин. Так называют второе полнолуние в течение одного месяца. В норме один календарный месяц – одно полнолуние. Но в этот раз полнолуние было 1 мая, что дает возможность на излете мая уместиться второму. Что и произошло.

Зачем нужен сбивающий с толку термин? Англицизм. Есть английское выражение «это случилось при голубой Луне», то есть – нечто крайне редкое. Два полнолуния за месяц бывают редко (раз в несколько лет). Отсюда и термин.

Голубая Луна озарит Россию Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ИЗВЕСТНО О МИКРОЛУНИИ 31 МАЯ

Да, и на этот раз никаких обманов зрения, чистая геометрия.

Луна вращается вокруг Земли не по кругу, а по эллипсу. Это значит, что она то ближе к Земле, то дальше.

Иногда ближайшая точка орбиты (перигей) совпадает с полнолунием. Луна ближе, чем в среднем, на 20 тысяч километров, и кажется на 15% больше, и на 30% ярче. Такое событие называется суперлунием.

А в этот раз Луна, напротив, приходит к полнолунию в наиболее удаленной точке своей орбиты. Соответственно, она заметно меньше, и существенно слабее, чем во время суперлуния. Такое явление называется микролунием.

КАК НАБЛЮДАТЬ ГОЛУБУЮ ЛУНУ В 2026 ГОДУ, ВО СКОЛЬКО

Полнолуние – это момент, когда Луна находится точно напротив Солнца. Да, простому глазу она кажется «идеально круглой» где-то три ночи, но все-таки, если говорить строго, истинное полнолуние – это миг.

И этот миг наступит 31 мая, в воскресенье, в 11 часов 45 минут по московскому времени. В Москве Луна окажется под горизонтом, так что самого «мига» мы не увидим.

В Европейской России Луна взойдет лишь примерно в 22 часа 30 минут. Смотрите на юго-восток! К часу ночи Луна сместится, и расположится точно над точкой юга. Но совсем невысоко. Если в вашей местности высокие дома, вы ее даже не увидите. А в Мурманске Луна не взойдет вовсе. В Петрозаводске – лишь чиркнет по горизонту. Сложно будет заметить ее и в Санкт-Петербурге.

Почему? Летняя (уже почти лето!) полная Луна повторяет путь зимнего Солнца. Луна расположена в южной части небесной сферы, а значит, наши северные края своими визитами не жалует. В Москве она скроется за горизонтом около 3 часов утра 1 июня.

Все это дает возможность насладиться красивым зрелищем. Несмотря на все вышесказанное, у горизонта Луна, даже «маленькая», как в этот раз, кажется больше. Причина – не до конца изученный физиологический эффект. Также Луна выглядит интенсивно-красной (а вовсе не голубой) из-за влияния атмосферы. Есть шанс сделать отличные снимки.

Совпадение микролуния и голубой Луны, конечно, не прошло мимо внимания астрологов Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но это еще не все. Правее и выше Луны располагается яркая красная звезда. Это главная звезда в созвездии Скорпиона. Она называется Антарес, что означает «Анти-Марс». В самом деле, звезда цветом и блеском так похожа на Марс, что «соперничает» с ним. Пара Луна-Антарес обещает быть невероятно красивой.

ЧТО ГОВОРЯТ АСТРОЛОГИ

Совпадение микролуния и голубой Луны, конечно, не прошло мимо внимания астрологов.

Поскольку все происходит в созвездии Скорпиона (многие современные астрологи обращают внимание не на «знак», а на реальное созвездие – а это не одно и то же), небесное событие говорит о глубокой трансформации. Это идеальное время, чтобы завершить старые дела, оставить за бортом прежние обиды, и начать жить с чистого листа. Ошибки, допущенные ранее, легко исправить именно сейчас. И больше не оглядываться назад.

Скорпионы и Тельцы испытают благотворную силу голубой Луны острее всего. Но именно им надо быть особенно осторожным. Соседство Луны и Антареса дает риск погрузиться в слишком острые эмоции. В таком случае стоит сделать вдох-выдох, немного подождать, и приступить к реализации планов с холодной головой.

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