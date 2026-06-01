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Политика1 июня 2026 5:06

В Донецке военные поздравляют юных горожан с Днем защиты детейвидео

Военнослужащие поздравляют многодетные семьи, вручают юным жителям города гуманитарную помощь и подарки
Александр БОЙКО
Подобные мероприятия, проводимые военнослужащими группировки войск «Центр» на освобожденных территориях, стали уже доброй традицией

Подобные мероприятия, проводимые военнослужащими группировки войск «Центр» на освобожденных территориях, стали уже доброй традицией

Фото: Министерство обороны РФ.

В День защиты детей служащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) из группировки войск «Центр» встречают на улицах юных жителей Донецка с подарками. Они вручают детям творческие наборы в которые входят: раскраски, фломастеры, наклейки и другие принадлежности для творчества.

Инспекторы останавливают машину рядом с семьями на улицах города, и поздравляют детей, желая им мирного неба над головой, счастливого детства и радостных улыбок.

Военные поздравляют юных жителей Донецка с Днем защиты детей

Накануне праздника бойцы отдельного мотострелкового батальона «Кедр» 90-й гвардейской танковой дивизии из группировки «Центр» провели праздничное мероприятие с воспитанниками реабилитационного центра в Донецкой Народной Республике. Они привезли ребятне гуманитарную помощь, включающую предметы первой необходимости, одежду, игрушки и продовольствие.

В ответ воспитанники порадовали гостей небольшим концертом.

С культурной программой также выступила фронтовая творческая бригада ансамбля песни и пляски Центрального военного округа, организовав праздник для воспитанников Амвросиевского детского дома «Росток» в ДНР.

Концертная программа была разнообразной, сочетая патриотические и детские песни, а также интерактивные рассказы об истории и культуре народов России. Особый интерес вызвала демонстрация игры на народных инструментах. На концерте всегда звучит скрипка, варган и курай.

«Подобные мероприятия, проводимые военнослужащими группировки войск «Центр» на освобожденных территориях, стали уже доброй традицией. Это подчеркивает заботу российских военнослужащих о благополучии подрастающего поколения», - отмечают в Минобороны России.

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