Подобные мероприятия, проводимые военнослужащими группировки войск «Центр» на освобожденных территориях, стали уже доброй традицией Фото: Министерство обороны РФ.

В День защиты детей служащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) из группировки войск «Центр» встречают на улицах юных жителей Донецка с подарками. Они вручают детям творческие наборы в которые входят: раскраски, фломастеры, наклейки и другие принадлежности для творчества.

Инспекторы останавливают машину рядом с семьями на улицах города, и поздравляют детей, желая им мирного неба над головой, счастливого детства и радостных улыбок.

Военные поздравляют юных жителей Донецка с Днем защиты детей

Накануне праздника бойцы отдельного мотострелкового батальона «Кедр» 90-й гвардейской танковой дивизии из группировки «Центр» провели праздничное мероприятие с воспитанниками реабилитационного центра в Донецкой Народной Республике. Они привезли ребятне гуманитарную помощь, включающую предметы первой необходимости, одежду, игрушки и продовольствие.

В ответ воспитанники порадовали гостей небольшим концертом.

С культурной программой также выступила фронтовая творческая бригада ансамбля песни и пляски Центрального военного округа, организовав праздник для воспитанников Амвросиевского детского дома «Росток» в ДНР.

Концертная программа была разнообразной, сочетая патриотические и детские песни, а также интерактивные рассказы об истории и культуре народов России. Особый интерес вызвала демонстрация игры на народных инструментах. На концерте всегда звучит скрипка, варган и курай.

«Подобные мероприятия, проводимые военнослужащими группировки войск «Центр» на освобожденных территориях, стали уже доброй традицией. Это подчеркивает заботу российских военнослужащих о благополучии подрастающего поколения», - отмечают в Минобороны России.

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