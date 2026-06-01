Подразделение БПС ведет круглосуточный мониторинг

Расчеты БПЛА 56-го отдельного батальона спецназа 51-й гвардейской армии группировки «Центр» на Добропольском направлении ликвидировали личный состав, автотехнику и роботизированные комплексы ВСУ.

«Ударные FPV-дроны и дроны самолетного типа «Молния-2», используемые расчетами, эффективно поражают пехоту, пикапы, роботизированные комплексы, осуществлявшие снабжение, а также замаскированные огневые точки противника. Подразделение БПС ведет круглосуточный мониторинг, выявляя и уничтожая тяжелые коптеры с системами сброса боеприпасов. Профессиональная подготовка военнослужащих обеспечивает успешное уничтожение сил и средств противника, способствуя продвижению штурмовых подразделений», - комментируют кадры в Минобороны России.

ВС РФ ликвидировали личный состав, автотехнику и роботизированные комплексы ВСУ на Добропольском направлении

Также можно увидеть боевую работу операторов ударных дронов 44-го армейского корпуса группировки «Север» на Сумском направлении, где в ходе разведывательно-ударных действий они выявили и уничтожили опорный пункт ВСУ с укрытиями, бьют таранным ударом и вражеские дроны.

На записи объективного контроля из Запорожской области разведывательный расчет оператора БПЛА 68-го армейского корпуса группировки «Восток» с позывным «Шустрый» обнаружил и уничтожил автомобили с украинскими боевиками, их опорные пункты и блиндажи.

«Шустрый» рассказал о своей службе на передовой: «Сегодня поступила задача по уничтожению противника, она была успешно выполнена. В день совершаем от 20 до 30 вылетов, поражаем пехоту, технику, артиллерию и средства связи. В приоритете — тяжелые дроны типа «Баба-яга», техника, а также пресечение контратак и ротаций».

Бывалые операторы дронов также передают свой боевой опыт вчерашним студентам, которые подписали контракт с Минобороны, прошли обучение и выполняют боевые задачи в подразделениях войск БпС в зоне спецоперации.

В отдельном батальоне БПС 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» службу проходят операторы БПЛА - учащиеся Тульского химико-технологического техникума Алексей Новиков и Егор Хлапов.

Военнослужащих хвалит командир ударной группы отдельного батальона беспилотных систем с позывным «Бык»: «Двое человек попали к нам. Они получают навыки технические, искать и находить позиции противника, обходить препятствия и поражать цели. Процесс учебы у них продолжается: после 18.00 у них есть учебное время, для получения дистанционных заданий от своих кураторов, а также есть время для сдачи сессий. Они могут даже съездить домой, чтобы лично присутствовать на экзаменах».

По словам командира, Новиков и Храпов уже выполняют боевые задачи в составе подразделения войск беспилотных систем: освоили управление БПЛА, занимаются сборкой и доработкой дронов.

По словам молодых контрактников, в подразделении их встретил крепкий коллектив, где все помогают друг другу, а служба учит самостоятельности и ответственности. Они гордятся своим выбором, и благодарят родных, которые поддержали их решение.

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