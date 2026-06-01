Похудевшие к лету звезды: Ольга Дибцева скинула 40 кг, а Наташа Королева постройнела на 5 кг

Наташа Королева и Ольга Дибцева. Фото: соцсети и Михаил ФРОЛОВ

Буквально вчера Наташа Королева отметила 53-й день рождения. По этому поводу звезда в соцсетях поделилась, что сделала себе лучший подарок — похудела на 5 килограммов. Королева рассказала, каким образом ей это удалось.

Стройнеть Наталья начала еще в марте. Сперва певица отправилась на консультацию к эндрокринологу. Врач прописала ей схему питания, а также назначила препарат для похудения — российский аналог того самого чудо-средства, на котором от лишнего веса избавились многие звезды. Также Королева отметила, что прежде, чем что-либо принимать, она сдала все необходимые анализы. Затем в процессе похудения Наталья перешла на другой препарат. Видимо, перый не помог…

Наташа Королева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Параллельно она старалась сбалансированно и дробно питаться. Делилась в соцсетях фото с отварными яйцами, говяжьим языком, авокадо и салатными листьями. А в свой день рождения исполнительница опубликовала видео с результатом и показала себя постройневшую в розовом платье в горох. Однако, у интернет-пользователей создалось впечатление, что Королева просто прорекламировала препарат. Добавим, что далеко не всем подходят так называемые «уколы» для похудения. Например, Дана Борисова столкнулась с тяжелым побочным эффектом — у блогерши начались припадки, о чем она откровенно рассказывала.

А вот 39-летняя Ольга Дибцева похудела почти на 40 кг без без каких-либо «уколов». Актриса сильно поправилась после рождения второго ребенка. По словам звезды «Холопа», она страдала расстройством пищевого поведения. Стройнела Ольга с помощью специалиста.

«У меня есть свой диетолог, сама бы я никогда так сильно не похудела. Всю жизнь я борюсь с лишними килограммами и в последнее время делаю это эффективнее — как раз благодаря тому, что обратилась к специалисту», — делилась Дибцева.

Ольга Дибцева Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Похудела Ольга за очень короткий период: примерно за год артистка, в прошлом году ставшая мамой во второй раз, скинула почти 40 килограммов. Дибцева не скрывает, что тщательно следила за питанием, строго ограничивая сладости, солёности и жирные продукты. Кроме того, актрису морально поддерживал ее второй муж Евгений. Кстати, именно супруг намекнул располневшей звезде, что ей было бы здорово вернуться в прежний вес. Оказалось, что Евгений впервые увидел Ольгу в фильме «Бой с тенью», где она снималась, будучи худой. Сейчас Дибцева с радостью демонстрирует потрясающий результат похудения и заявляет, что ее самооценка буквально взлетела.

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