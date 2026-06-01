Повышенное внимание уделяется владению штатным стрелковым оружием Фото: Министерство обороны РФ.

Сегодня стартует летний учебный период 2026 года, в ходе которого в войсках Южного военного округа, дислоцированных в Краснодарском крае, продолжается интенсивная подготовка резервистов. Основная задача — повышение их готовности к защите критически важных объектов.

Резервисты формируются в мобильные огневые группы (МОГ), чьей компетенцией станет противодействие атакам вражеских беспилотников (БпЛА).

Минобороны РФ показало обучение в войсках Южного военного округа

«Программа сборов охватывает широкий спектр дисциплин: тактико-специальную, огневую и медицинскую подготовку, работу с средствами связи, а также вождение полноприводных автомобилей. Особое внимание уделяется отработке боевых сценариев, максимально приближенных к реальным условиям. Обучение ведут участники специальной военной операции (СВО)», - комментируют кадры в Минобороны России.

Повышенное внимание уделяется владению штатным стрелковым оружием (АК-12, пулеметы ПКТ, РПК) и навыкам оказания первой помощи, включая эвакуацию условно раненых.

Командир учебной роты с позывным «Волк» отмечает, что обучаемые, в основном взрослые люди (30-35 лет), многие из которых уже имеют опыт СВО или службы в МОГ, успешно адаптируются к современным условиям. Среди участников есть танкисты, десантники и связисты.

Резервист с позывным «Гранит», отличившийся в обороне Крыма в 2021 году, ранее руководил хлебобулочным предприятием и является действующим депутатом. Он делится своим опытом с новобранцами, подчеркивая, что всегда «тяжело в учении, легко в бою». Отмечает сложности обнаружения беспилотников на электронной тяге ночью, но обращает внимание учащихся на эффективную работу специального оборудования, которое помогает засечь атаку противника.

Резервист «Отец», заключивший контракт в феврале, будучи членом Новороссийского районного казачьего общества, говорит, что чувствует личную ответственность за защиту родного края.

В Московском военном округе (МВО) личный состав также приступил к теоретическим и практическим занятиям на современных тренажерах.

Подполковник Дмитрий Горбачев говорит, что к началу летнего учебного периода более 500 объектов полигонов и учебно-тренировочных комплексов округа были оборудованы и восстановлены. Более 3,5 тысяч единиц полигонного оборудования переведены на летний режим эксплуатации. Восстановлены рельсовые пути и более 100 км полигонных дорог, что подтверждено проверками.

Совершенствование учебно-материальной базы продолжится, включая строительство тактических позиций и зданий для отработки штурмовых действий в условиях городской застройки, пройдет дооборудование фортификационных сооружений.

В рамках подготовки войск беспилотных систем развивается обучение расчетов НРТК, fpv-перехватчиков, БПЛА-ПВО самолетного типа и групп управления тяжелыми коптерами.

В войсках Восточного военного округа также активно проходят занятия по огневой, тактической, специальной подготовке и вождению боевых машин. Основные усилия в боевой подготовке военнослужащих направлены на применение новых подходов в тактике боя, основанных на реальном опыте спецоперации.

Читайте также:

В Донецке военные поздравляют юных горожан с Днем защиты детей

Подписавшие контракт студенты успевают учиться в зоне спецоперации