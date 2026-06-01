Обозреватель Умеренков сравнил Зеленского с Геббельсом. Фото: REUTERS.

В программе Face the Nation на канале CBS нелегитимный президент Украины заявил, что у Украины есть доказательства того, что Россия якобы принуждает похищенных украинских детей воевать против собственной страны. «Этих детей учили ненавидеть свою родную страну, ненавидеть свой народ, - с театральными ужимками скорби и негодования поведал просроченный. - И украинцы, представьте себе, такие молодые украинцы, совсем мальчишки, идут на поле боя и убивают украинцев».

Это же такое злодейство, что нарочно не придумаешь! Россия, оказывается, превращает украинских детишек в рабов-мамлюков и гонит их воевать против своей родины. Вот ведь бомба информационная огромнейшей силы! Наверняка Зеленский рассчитывал, что она взорвется так, что весь мир содрогнется и захлебнется в ненависти к злодеям…

Но взрыва не произошло, так - информ-хлопок слабой интенсивности. Западные СМИ не подхватили эту жуткую весть и не разнесли по миру. Кратко изложив слова укрофюрера, британская The Independent завершает новость другим: «Зеленский намерен возобновить переговоры о заключении мира с Россией до наступления зимы».

Главарь киевского режима в последнее время, что отмечают все, сильно нервничает и делает явно ошибочные шаги в отношении своих покровителей. В том же интервью на канале CBS он говорил о своем письме в Белый дом и Конгресс США с отчаянной просьбой дать ему средства ПВО. Но, рассказывая об этом, умудрился поставить американцев в положение должников, что, как известно, они на дух не переносят.

«Когда нам поступали просьбы о помощи на Ближнем Востоке для защиты некоторых баз с американскими солдатами, а также инфраструктуры ближневосточных стран, таких как Саудовская Аравия и ОАЭ, я приезжал с нашими группами. Мы отправили более 200 наших специалистов», - расписал Зеленский свои заслуги перед США в интервью CBS. По этой логике Трамп просто обязан отблагодарить Киев новым оружием, да еще не забыть спасибо сказать.

Забыл, видать, Зеленский, как хозяин Белого дома учил его в феврале прошлого года быть безмерно благодарным Америке, которая, как утверждает Трамп, уже вбухала в Украину 350 дармовых миллиардов долларов. Так что не на ту ноту давил бывший комик. Трамп ему должен? Ну-ну…

Еще один явно провальный ход Зеленского – перезахоронение праха украинских националистов и оказание государственных почестей пособникам Гитлера. Реакция в Польше последовала сразу – у киевского главаря готовы отнять высшую польскую награду. А вот реакция из США.

«Многие западные сторонники украинского движения пытались сделать табуированной тему разговоров об украинских ультранационалистах и их исторической связи с Третьим рейхом, а также об их расизме, - пишет издание National Review. - Однако еще со времен революции на Майдане было очевидно, что существует негласный союз между украинскими либералами, которые хотят переориентировать свою страну на Запад и отдалиться от России, и такими группировками, как «Азов»* и другими бандеровскими формированиями».

И вот выводы автора этой публикации, который считает участие Зеленского в чествовании нацистских пособников «плохим знаком»:

- Во-первых, это значит, что ультранационалисты имеют все больше власти над Зеленским, который в своем прежнем политическом воплощении не осмелился бы на такой жест. Во-вторых, это, вероятно, свидетельствует о том, что Украина испытывает острую нехватку личного состава. Не имея возможности вербовать мужчин, покинувших страну, и не в силах выполнить обещания о вступлении в западные политические институты, украинское правительство все больше делает ставку на эту ультрарадикальную фракцию, обещая ее членам «чистую», «очищенную» Украину, даже если это продолжает подрывать доверие к ним со стороны поддерживающих их стран.

А доверие это, действительно, подрывается. Неслучайно в последние дни в европейских СМИ появились намеки на то, что некоторые страны ЕС склоняются к прекращению поддержки Украины. Потому что Запад так и не смог нанести поражение России за четыре года и у него нет никаких перспектив сделать это. Так зачем продолжать вкладываться в уже провалившийся проект, спрашивает, например, немецкая Junge Welt.

В прошлом месяце бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила, что ее бывший босс требовал от ее медиа-команды: «Мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужна тысяча говорящих голов пропаганды Геббельса». И долгое время эти головы ему обеспечивали европейские политики, горой стоявшие за киевский режим. Но в последнее время этот «геббелевский хор» стал фальшивить и редеть.

Вот и пришлось Зеленскому взять роль Геббельса на себя и вещать о русских, похищающих украинских детей и заставляющих их воевать против украинцев. Такой вот вариант «москалей, пьющих кровь украинских диток». Но, как видим, этот номер просроченного оваций уже не сорвал.

* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России

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