Бесперебойный доступ в интернет, страховка жилья и бесплатные путевки: Владимир Путин подписал ряд поручений

Владимир Путин подписал ряд поручений Фото: REUTERS.

Владимир Путин подписал поручения по итогам встреч с министрами и муниципальными служащими. А мы выбрали для вас самые интересные:

1. Сеть без перебоев.

Президент поручил ФСБ и правительству гарантировать россиянам «бесперебойный доступ в интернет» - даже в моменты отключений. Речь, конечно, о доступе к «белому списку», а еще указ уточняет, какие сайты должны в него входить:

- Портал «Госуслуги»;

- Сервисы медицинской помощи;

- Все платежные системы.

Иначе говоря, проблем с тем, чтобы заплатить в магазине карточкой или записаться к врачу, быть не должно. Доложить об исполнении поручения президенту должны уже через месяц - 1 июля.

2. Страховка для квартир и домов

МЧС России после наводнения в Дагестане поручено разработать систему страхования квартир и домов на случай чрезвычайной ситуации.

3. Путевки на курорт - бесплатно

Президент настоятельно рекомендует руководству регионов России расширить меры поддержки ветеранов и членов их семей. Новые меры поддержки могут распространяться на образование, здравоохранение, спорт и туризм. То есть бесплатные путевки, подарочные абонементы в зал, льготы в образовании - как сможет и решит регион.

ДРУГИЕ ПОРУЧЕНИЯ:

- Изучить возможность выдачи льготных кредитов фирмам, которые восстанавливают объекты культурного наследия по всей России.

- Обеспечить финансирование строительства пятого и шестого ледоколов типа «Арктика».

- Разобраться, как предоставляются деньги на покупку жилья детям-сиротам.

- Обеспечить компенсации всем дагестанцам, единственное жилье которых было утрачено или повреждено в результате наводнения.

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