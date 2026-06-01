«Экспрессивные скульптуры подделывают чаще»: Почему задержанный морской офицер фальсифицировал именно работы Эрнста Неизвестного

Посетительница в музее Эрнста Неизвестного, Екатеринбург. Фото ИТАР-ТАСС/ Антон Буценко

В Москве продолжается расследование о подделке картин и скульптур Эрнста Неизвестного. Как ранее сообщал сайт KP.RU, по этому делу задержан замначальника штаба Северного флота России Максим Кошкарев.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

- По версии следствия, Кошкарев в 2020 году организовал группу, которая поделывала предметы искусства, продавая их под видом работ Неизвестного.

- Эти картины и скульптуры продавали коллекционерам.

- За шесть лет на этом заработали не менее 90 млн рублей.

- Фальшивки выявили, когда частные коллекционеры передали купленные ими ранее «работы Неизвестного» на ретроспективную выставку мастера.

Сам Кошкарев сейчас находится под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение по статьям «Нарушение авторских прав организованной группой в особо крупном размере» (до 6 лет колонии) и «Мошенничество, свершенное организованной группой в особо крупном размере» (до 10 лет).

По данным KP.RU, Кошкарев заказывал копии известных работ Неизвестного сторонним мастерам, зачастую используя их вслепую, а затем предлагал через сообщников обеспеченным коллекционерам. В СК уточняют, что некоторые предметы были реализованы не только в России, но и за границей.

На выставке работ Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге. Фото: Анна Майорова, URA.RU/ТАСС

О том, почему махинаторы выбрали для подделок именно Неизвестного, корреспондент KP.RU побеседовал с искусствоведом, арт-консультантом Жанной Полански.

МИКЕЛАНДЖЕЛО НЕ БРЕЗГОВАЛ

- Во-первых, Неизвестный - фигура мирового масштаба. Его работы стабильно высоко котируются на рынке. Крупные скульптуры могут стоить миллионы, а то и десятки миллионов рублей, - объяснила Жанна Полански. – Во-вторых, его работы – это очень узнаваемый стиль с мощными экспрессивными формами. Но в то же время именно эти формы психологически усыпляют бдительность потенциальных покупателей. Даже у опытных коллекционеров возникает иллюзия, что перед ними подлинник. Без настоящего эксперта не разобраться. Именно экспрессивные, а не реалистичные скульптуры чаще всего подделывают. Есть еще один фактор. Эрнста Неизвестного не стала в 2016 году. Когда мастер уходит, всегда открывается окно возможностей для фальсификаторов, поддельщиков. При живом скульпторе, художнике поделать скульптуры сложнее - есть первоисточник, к которому можно обратиться. А когда скульптора уже нет, то чаще всего как раз люди относительно близкие к нему, пользуясь тем, что все знали об их общении, и начинают поставлять на рынок, в том числе, подделки.

Скульптор Эрнст Неизвестный, 1990 г. Фото: Анатолий Семехин/Фотохроника ТАСС

- Обыватели, пожалуй, и не вспомнят громких скандалов вокруг подделки именно скульптур. Это очень редко бывает?

- Все относительно. Из всех видов искусства скульптуру начали подделывать раньше всего. Первые подделки подделки появились еще 2 тысячи лет назад в Древнем Риме – фальсифицировали скульптуры Древней Греции. А вот время Эпохи возрождения (когда резко возрос интерес к античности, - Авт.) даже Микеланджело и другие в мастера его уровня занимались подделкам античных статуй. Они их потом даже закапывали в землю, создавая иллюзию, будто только нашли скульптуру. Но тогда речь шла о мраморе. В наше же время чаще подделывают бронзовые статуи.

КАК ИХ ПРОВЕРЯЮТ НА ПОДЛИННОСТЬ

- Система экспертиз скульптур на подлинность отличается от картин, фарфора и так далее?

- Она примерно одинакова для любых предметов искусства. Помимо технико-технологической экспертизы и заключений искусствоведов есть еще и история провенанса – бытования предмета (кому она принадлежала, кем и когда была продана и так далее, - Авт.). Но у именно бронзовых скульптур есть критически важная лазейка –технологии тиражирования. Суть в том, что новые бронзовые отливки очень часто создаются по оригинальным авторским формам. Технически получается копия, которую очень сложно отличить от оригинала. Поэтому важное значение в экспертизе имеет именно провенанс, особенно если есть документы из мастерской или из архива автора как подтверждение подлинности скульптуры.

- Вам когда-нибудь приходилось сталкиваться с поддельными скульптурами, которые пытались выдать за подлинники?

- Пожалуй, нет. Но я сталкивалась с тем, что тиражные вещи пытались выдать за первые экземпляры работы скульпторов. Речь шла о европейских мастерах, всемирно известных скульпторах-бронзовщиках. Первые экземпляры работ Каррье-Беллёза и Картье всегда хранятся в музеях. Потом по ним уже делали авторские отливки, либо вообще тиражные вещи, которые массово шли на продажу. Но самым ценным является именно первый экземпляр, который создавал лично автор. Так вот очень часто продавцы пытаются выдать тиражную вещь за первую работу мастера, потому что она стоит в десятки раз дороже.

Тем временем, расследование уголовного дела о подделки картин и скульптур Эрнста Неизвестного продолжается. KP.RU следит за развитием событий.