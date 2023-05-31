Людмила Порывай оконфузилась на юбилее Наташи Королевой

Людмила Порывай и Наташа Королева Фото: Иван МАКЕЕВ

Наташа Королева с размахом празднует 50-летие. По случаю юбилея певица собрала друзей и членов семьи в одном из заведений Москвы. Артистка пела и плясала, развлекая гостей. Любимую жену во всем поддерживал стриптизер Тарзан.

Наташа Королева умеет хорошо работать и веселиться на всю катушку. Не успела она вернуться с круиза по Волге, как закатила грандиозный праздник. Певице исполнилось 50 лет. Ради дочери в Россию приехала даже ее мама Людмила Порывай.

Бойкая пенсионерка больше года не наведывалась в Москву. Дело в том, что она давно живет в Америке. Когда началась спецоперация, артистка вдрызг разругалась с зятем Сергем Глушко, который известен своей патриотичной позицией.

Но, судя по всему, близкие люди смогли примириться. Людмила Ивановна и думать забыла о скандале. Она, прилетев в столицу России, не сидит на месте. Сначала отправилась в круиз с дочкой. А теперь стала главной гостьей на юбилее Наташи.

Приглашенные друзья активно делятся фото и видео с празднования Дня рождения Королевой. Особый восторг публики вызвали многочисленные конкуры.

Во время одного из них муж виновницы торжества стал толочь ногами виноград, соблюдая давнюю традицию виноделов. Порывай смотрела-смотрела на то, как сочные гроздья исчезают под пятками зятя, и в какой-то момент не выдержала.

Она исподтишка схватила ягоды, решив отведать их в первозданном виде. Конфуз пенсионерки попал на видео. Теперь публика активно обсуждает случившееся. многие сошлись во мнении: "Теща не выдержала, как зятек продукт переводит".