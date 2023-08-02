Наташа Королева раскрыла правду о скандале мамы Людмилы Порывай с зятем из-за позиции по СВО

Наташа Королева раскрыла правду о скандале мамы Людмилы Порывай с зятем Фото: Иван МАКЕЕВ

Наташа Королева впервые высказалась о скандале в семье, который бурно обсуждала общественность. Мол, мама певицы Людмила Порывай разругалась с зятем Сергеем Глушко из-за разных взглядов на СВО. Как известно, стриптизер очень патриотичный. Он не раз высказывался в поддержку российских военных и клеймил позором тех, кто не согласен с его позицией. В какой-то момент теща даже отписалась от родственника.

Наташа Королева впервые объяснила, конфликтуют ли ее мать Людмила Порывай и муж Сергей Глушко из-за позиции по СВО. "У нас в семье все хорошо. Бывают разные взгляды на вещи и события. Но такое случается во многих семьях. Пока мама гостит у нас в Москве, мы живем все вместе на даче. И в нашей семье поддерживаем дружелюбное настроение", - цитирует ее сайт mk.ru.

Королевой еще семь лет назад запретили въезд на Украину. С тех пор она не может побывать в любимом Киеве, а также посетить могилы родственников.

"Я прекрасно понимаю, что мы живем в очень сложное время. Вокруг - много горя, злобы, агрессии... Сейчас всем непросто",- вздыхает исполнительница хита "Желтые тюльпаны".

Также певица высказалась на тему эмиграции. В США живет ее мама, потому сплетники постоянно подозревают Наташу в скором отъезде из России. "Я - артист. Кто же, как не я, может своими песнями объединять русскоязычных людей? Сейчас это очень важно!", - резюмировала певица.