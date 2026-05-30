Трамп хранит молчание в ответ на «срочное письмо» Зеленского: главарь киевского режима хнычет

Заметили ли вы, что в последние дни Трамп ни разу не произнес ни слова про Украину? Зато все время говорит про Иран Фото: REUTERS.

Уж воскресенье близится, а Трампушка молчит. Речь про «срочное» письмо от украинского «просроченного» узурпатора-комедианта Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу, в котором украинский «просрочка» буквально умоляет американца дать Киеву ракет РАС-3 для ЗРК «Пэтриот», потому что ВСУ, дескать, нечем противодействовать баллистическим ракетам, запускаемым российскими военными по целям на Украине. В некоторых местах сего послания, если не Зеленского прошибала слеза, то он явно рассчитывал выдавить ее из американского адресата.

- Нет ничего более болезненного для нас, украинцев, чем видеть батареи Patriot, в которых не заряжено ни одной ракеты, - чуть ли не хнычет Зеленский в своем письме. Не будем о том, что вот для нас, например, в отличие от автора письма, самое больное и болезненное – это видеть убитых украинцами детей. А для украинцев, в представлении «просрочки» – это батареи «Пэтриот» без ракет в направляющих.

Зеленский написал и отправил письмо во вторник, причем, сразу в два адреса – самому Трампу и в Конгресс США. Посол Украины в США Ольга Стефанишина лично и срочно передала оба экземпляра по обозначенным адресам. В четверг ряд российских СМИ написали, что Киев не получил никакого ответа из Вашингтона. В принципе, на тот момент, да с учетом разницы во времени отсутствие ответа можно было рассматривать закономерным – прошло слишком мало времени, даже с учетом «срочности» послания, на которой на Украине делали особый акцент. Но вот уже суббота, выходные, а в Вашингтоне не просто не ответили, а и даже не упомянули про послание «просроченного». Не только в положительном или в негативном смыслах, а и даже в информационном плане - что, мол, да, получили, изучаем. Причем, молчат как Белый дом, так и Капитолий. А это, уважаемые господа-товарищи, уже симптом.

И сама форма обращения – письмо, и тот факт, что именно Киев практически сразу предпринял все шаги для придания ему публичности свидетельствуют, что Зеленский в какой-то степени уже дошел до края. Нет никаких сомнений, что до написания письма «просроченный» задействовал менее публичные каналы, но его обращения к главе администрации США потерпели крах – либо Трамп отказался с ним разговаривать (что скорее всего), либо не стал ничем обнадеживать, но тогда сведения о состоявшемся разговоре обязательно бы просочились от одной из сторон.

Зеленский написал и отправил письмо во вторник, причем, сразу в два адреса – самому Трампу и в Конгресс США Фото: REUTERS.

В самом письме «просрочка» сочетает как жалкие просительные нотки, так и использует угрозы ультимативного характера. Зеленский сообщает, что «задержка в поставках современных перехватчиков PAC-3 делает украинские города беззащитными» перед российским высокоточным оружием и тут же угрожает Трампу, мол, «поражение Украины станет уроком для союзников США по всему миру». Безусловно, «срочное письмо» главаря киевского режима можно считать попыткой оказать давление на Трампа, но тут, похоже, нашла коса на камень. Если Трамп чего-то не замечает, то и давить на него этим чем-то совершенно бесполезно. Он просто пройдет мимо, беззаботно насвистывая и не обращая внимания ни на крики о помощи, ни на угрозы.

Заметили ли вы, что в последние дни Трамп ни разу не произнес ни слова про Украину? Зато все время говорит про Иран. Похоже, он просто перестал заниматься Украиной, отошел в сторону, и она для него теперь не существует. Кстати, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил выход Вашингтона из переговорного процесса по Украине на данном этапе. И жалостные крики аборигенов Вашингтон просто не слышит. Они ведь не денег предлагают, а просят спасти их.

Не исключено, правда, что нынешняя поразительная избирательная глухота США является лишь средством воспитания отбившегося от рук и заматеревшего в собственных глазах украинского «просрочки». Тогда через некоторое время приползшего на коленях украинского попрошайку выслушают и, не исключено, что дадут что-нибудь от щедрот. Правда, за деньги и не так много, как ему хочется – Штатам надо пополнять собственные изрядно растраченные арсеналы средств ПВО и ПРО, да и имеются более близкие и важные для Белого дома союзники. Но пока Дональд, как те три обезьянки в одном лице – ничего не слышит, ничего не видит, и молчит, «как рыба об лед».

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