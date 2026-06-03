Исследование: Почти половина дачников-пользователей кредитов готовится выложить за сезон 100 тысяч рублей и более

Россияне на даче сейчас больше экономят, чем тратят. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом почти каждый второй владелец дачи намерен потратить на ее обустройство свыше 100 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании микрофинансовой организации Summit Group, оно имеется в распоряжении KP.RU.

Если быть точным, то свыше сотни тысяч рублей планируют потратить 42% ответивших, говорится в исследовании.

Неужели правда?

- Если оценивать не только Москву, но и регионы — например, Рязанскую или Ярославскую области, Дальний Восток, то это, скорее всего, нереальные цифры, - сказал KP.RU руководитель общественной организации «Садоводы России» и главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов. - Похоже, это людям внушают мысль, что надо тратить, что все тратят, а если вы не готовы — то надо брать кредит. Сейчас количество покупок уменьшилось, садовод он такой: может купить новую лопату, а может обойтись и старой. Не покупать удобрения, а заменить компостом. Вот у меня под снегом обвалилась старая теплица, я продал каркас, как был, за 500 рублей, сэкономил на вывозе мусора. Новую теплицу ставить не буду, у меня еще одна есть.

По оценкам эксперта, люди на даче сейчас больше экономят, чем тратят.

- У нас дачный взнос 14 тысяч — не хватает на общественные нужды, надо поднимать, хотя бы до 16 тысяч, но даже на эти две тысячи в год люди идут с большим трудом, - говорит Туманов. - У нас товарищество 50 дворов и только на одном участке занимаются крупным строительством.

Руководитель общественной организации «Садоводы России» и главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Впрочем, есть и другие мнения.

- А меньше ста тысяч и не получается, - сказала KP.RU Надежда Лычагина, председатель дачного товарищества близ подмосковного Радонежа. - Земля, песок, щебенка, навоз. Поправить что-то после снежной зимы. А косить? Просят по тысяче за сотку, участок — 10 тысяч. Покосов пять-шесть за сезон — вот и считайте. Так что соточка вполне уйдет, особенно, у тех, кто на даче что-то выращивает.

В общем, по одежке протягивай ножки. Есть деньги — трать, нет — дыши воздухом. С покосом, кстати, нечего баловать, может, и просят тысячу, но соглашаются и на меньшее: за участок 8 соток платишь 5 тысяч — тебе спасибо говорят.

Подобные исследования — не редкость. Например, накануне прошлогоднего дачного сезона о том, что потратит на обустройство участка более 100 тысяч, заявлял только каждый десятый (исследование «Авито»). А в 2023 году таких, по данным Рогосстраха, было 13%. Что же за всплеск произошел в этом году?

Возможно, все объясняется тем, что опрос проводился среди пользователей мобильного приложения Доброзайм — то есть среди людей, активно пользующихся кредитами и микрозаймами.

По данным исследования, в структуре трат преобладают стройматериалы и инвентарь. Это показывает, что дача все чаще воспринимается не только как подсобное хозяйство, позволяющее сэкономить на продуктах, но и как место для комфортного отдыха, отмечают авторы работы.

Как распределяются дачные расходы, %

Стройматериалы 43,8

Инвентарь и техника 18,

Транспорт и доставка 9,4

Удобрения и средства защиты растений 6,3

Семена и рассада 3,1

Кто сколько денег россияне планируют потратить на дачу

Сумма, тыс. руб. и доля среди отвечавших, %

До 20 15,6

20-50 27

50-100 15,6

100-200 24,4

От 200 17,8

Источник: Summit Group

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