«Уникальные и индивидуальные». Как в России поделят «красивые» автомобильные номера

Обновленный законопроект по продаже госномеров внесен на рассмотрение в Госдуму. Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

ОБНОВЛЕННЫЙ ПРОЕКТ

История с организацией продажи автомобильных номеров на официальном, государственном уровне тянется больше 10 лет. Правда, толчок к развитию она получила лишь прошлой осенью, когда президент Владимир Путин заметил, что «не видит в этом ничего плохого» и вопрос неплохо бы проработать. Уже в марте соответствующий законопроект внесли в Госдуму, и в целом он был встречен положительно. Но с пометкой – мол, нужны доработки. Теперь – доработали.

Как оказалось, новая редакция проекта была опубликована еще 22 апреля. Но сообщили о ней только сейчас. Сделал это первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, который в своих соцсетях заявил:

- Законопроект о «красивых» номерах внесли на новое рассмотрение. Его доработали по замечаниям Правительства и нашего комитета.

И подчеркнул:

- Это новая редакция - более детальная, более продуманная, осознанная, если можно так сказать.

Вот только эксперты и юристы с этим мнением не вполне согласились.

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО КРАСИВО, ЧТО – НЕТ?

Начнем с того, что изменилось. Если вкратце, то сами «красивые» номера предполагается поделить на две категории – уникальные и индивидуальные. Отдельно прописано, что 50% от доходов с продажи таких номеров будет использоваться для «формирования Фонда денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел». Также указано, что купленный знак нельзя продать вместе с автомобилем в течение трех лет.

На этом, собственно, все.

- И вот сразу появляются вопросы. В проекте закона есть формулировка «резервирование номера». Именно «резервирование», а не что-то еще. Что это означает - просто возможность временно застолбить его за собой? Или все-таки покупку? И на кого тогда «резервирование» - на физлицо, на юрлицо, на конкретный автомобиль? – задается вопросом автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. – Также непонятно, чем отличается «уникальный» номер от «индивидуального»? Степенью красивости? И кто ее будет определять?

Кстати, по этому вопросу в тексте законопроекта есть пояснение. К индивидуальным относятся номера, «буквенно-цифровые обозначения которых самостоятельно выбраны владельцами автотранспортных средств из доступных государственных регистрационных номеров». А к «уникальным» - те, которые «обладают одной или несколькими из следующих характеристик». А именно:

1) совпадение цифрового значения номера и цифрового кода субъекта РФ;

2) наличие в цифровом значении всех одинаковых цифр;

3) наличие в буквенном значении всех одинаковых букв;

4) наличие в цифровом значении цифр, кратных единице (до 10), 10 (до 100), 100 (до 900);

5) иные сочетания буквенных и/или цифровых обозначенных, определяемые Правительством РФ.

- Вот в этом пятом пункте и кроется «закавыка», - разводит руками вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. – То есть, по сути, это могут любые номера – на усмотрение наших чиновников. И в чем тогда разница с теми же «индивидуальными»? Кто и по каким критериям будет определять, какой номер «красивый» и сколько за него можно требовать дополнительных денег (помимо стандартной пошлины за выдачу знаков при постановке на учет в ГАИ)?

Но главное – в тексте нигде не прописаны ни порядок получения таких номеров. Ни их примерная стоимость. Указано лишь, что по предварительным оценкам доход в бюджет от подобной торговли может составить 25 млрд рублей в год.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Фото: Андрей Минаев. Перейти в Фотобанк КП

НУЖНЫ ЛИ ЕЩЕ ДОРАБОТКИ

- Проблема законопроекта не в том, что он предлагает что-то плохое. А том, что он плохо составлен в юридическом плане, - продолжает Антон Шапарин. – Например, предлагают запрет на продажу таких номеров в течение трех лет после покупки. Понятно – авторы хотят бороться с «барыгами» и «перекупщиками». Что логично и правильно. Но ничего, что в нашей стране частнику нельзя продать автомобиль без номера? Выходит, предлагаемая норма нарушает и Конституцию, и Гражданский кодекс РФ, поскольку налагает ограничение на право распоряжаться своим имуществом. Да, номер – даже купленный – не является собственностью гражданина. Он все равно принадлежит государству. Но автомобиль–то является! И как мне его с этим номером продать? Значит, надо менять соответствующую процедуру при смене собственника. Но в документе-то об этом – ни слова!

Зацепились эксперты и за формулировку про выделение половины доходов от продажи знаков в «Фонд денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел». Проблема недофинансирования МВД известна. И также понятно, чего хотят авторы – помочь таким образом решить ее хотя бы частично.

- Но как будут распределять эти средства и по какому принципу? В виде бонусов за показатели продаж? Что предложат тем самым сотрудникам? Станут писать в объявлениях: «Приходите работать, оклад – такой-то, плюс премии за количество проданных номеров?» - отмечает Антон Шапарин. – В конце концов, если не знаете – ну напишите просто «выделять на целевые расходы в бюджет МВД». Там, мол, сами потом разберутся. А с нынешней формулировкой законопроект скорее всего не пройдет.

- В общем, законы пишутся, а вопросы все еще остаются. Что ж, подождем. Видимо, это не последний «подход к снаряду», - резюмирует Максим Кадаков.

Впрочем, если проект примут даже в нынешнем виде, в силу он вступит не ранее 1 сентября 2027 года.

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