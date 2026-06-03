Фото: Николай МЫСИН.

«Да это же какой-то… космолет!» - думал я про себя, впервые оказавшись за рулем… Honda Civic. Той самой, футуристичной модели 8-го поколения «Цивиков», появившейся в 2005 году. Двухэтажная приборная панель, целых три экрана, абсолютная асимметрия в компоновке рабочего места водителя, эксцентричное сочетание всевозможного круглого (дефлекторов, отдельных клавиш и даже целых блоков из клавиш) с прямоугольными и даже квадратными формами прочих элементов интерьера. Речь о хэтчбеке – он и внешне отличался от седана не только двухобъемной формой кузова, а общей – более спортивной - концепцией. Седан – да, седан – был попроще. Хотя и не сказать, чтобы скучным.

Сел я тогда за руль «Хонды» соседа, ставшего одним из миллионов владельцев тех «Цивиков». Они и впрямь произвели фурор – даже цена «выше в среднем по рынку» не помешала стать модели хитом. Особенно – на рынках США и Японии. И, кстати, в Китае.

За прошедшие 20 лет я поездил на многих машинах. Наблюдал, как меняется мода. Улучшаются технологии. Кого теперь-то удивишь тремя экранами? Но вот то ощущение «Вау!» до сих пор не испытывал. Красиво-дорого-богато – было. Но так – про материалы отделки, набор опций, продуманность эргономики... А вот дизайн салона – обычно не цеплял.

Подзабытое чувство смог воскресить лишь Changan UNI-K.

ЧТО В ОБЛИКЕ ТВОЕМ?

В мире повальной унификации (следствие битвы за рентабельность производства) внешний облик машины – и ее интерьер! – один из главных способов привлечь клиента. Моторы и коробки, даже платформы – плюс-минус у всех одинаковы. Особенно, когда речь о марках, входящих в глобальные концерны. Не важно, в какие – от группы «Фольксвагена» до условного китайского Chery. Набор возможных опций тоже зависит от стоимости машины, а не от шильдика на капоте. Единственный способ выделиться – поработать с дизайном.

Даже «магия бренда» с годами теряет значение. Клиент сперва смотрит на ценник («сколько могу потратить»). Потом – сравнивает с конкурентами (кто предложит «больше автомобиля» за те же деньги?). Затем – при прочих равных – голосует «глазами» и «сердцем». Что понравится внешним видом, что более придется по нутру – то и возьмет.

В ряду прочих полноразмерных кроссоверов Changan UNI-K выделяется ярким спортивным обликом. Фото: Changan.

Китайцы за прошедшие 20 лет прошли большой путь в этом плане. От безликих, откровенно дешевых машин – до современных ярких, стильных образов. На дизайнеров с мировым именем – не скупились. Привлекали сильнейших – из Америки и Европы. Результат – на лице. В прямом смысле.

Флагман линейки UNI: пример яркий, оттого – характерный. Работали над UNI-K итальянцы из туринского офиса дизайн-ателье Changan. Вдохновение черпали от того, что им ближе к сердцу. В первую очередь – от Lamborghini Urus. В меньше степени – от Porsche Cayenne. Что-то и от Aston Martin DBX неуловимо угадывается… Может, выдвижные ручки в дверях?

Последние, впрочем, запретили уже даже в Китае. А вот другие стильные элементы – в ходу. Спортивное антикрыло над дверью багажника с двумя хищными плавниками, в которых «спрятаны» повторители стоп-сигналов. Амбициозные две пары патрубков выхлопной системы (не бутафория – все по-настоящему!). Яркие трехлучевые звезды фонарей ближнего света (привет, «Ламборгини»!). Да-да – именно ближнего. Это не притовотуманки. И в этом, кстати, незначительный минус – расположены слишком низко, так что в пасмурную погоду или в сумерках UNI-K хуже заметен в потоке. Да и ладно. Зато – красиво!

Пара сдвоенных патрубков выхлопной системы намекает на спортивный характер машины. Фото: Changan.

Но главное – конечно, интерьер. Кто-то купит кроссовер уже из-за него – как в свое время покупали «Цивики». А где еще почувствуешь себя героем «Стартрека»? Действительно – космолет! Экранов даже не три, а четыре. Руль – необычной даже в нынешнем веке 8-угольной формы! Смотрится, в общем, как круглый, только у круга по хорде срезали верхнюю часть. И сделано не просто, чтобы «выделиться», а с четко задуманной целью – чтобы смотреть на приборы не сквозь рулевое колесо (в данном случае – скорее, штурвал). А прям поверх него.

Руль хитрой, ассиметричной формы поначалу кажется непривычным, но в руки ложится удобно и «крутится» без каких-то проблем. Фото: Changan.

Сама «приборка» из трех экранов вынесена почти к самому лобовому. По центру – основные показания (скорость, обстановка вокруг автомобиля). Слева и справа – вспомогательные индикаторы. От датчиков давления в шинах до продольно-поперечных нагрузок. Футуристично, технологично, с заделом на роскошь… Вот только, все-таки, далековато от глаз. И верстка – не лучшая. Символы – мелковаты, разбросаны в стиле «управляемый хаос». Вроде, все видно. Но – на неочевидных местах. И глаза – разбегаются. А с непривычки – быстро устают.

Дизайн интерьера в стиле футуристичного космолета – одна из главных фишек UNI-K. Запоминается и привлекает! Фото: Changan.

ИЗДЕРЖКИ ДИЗАЙНА

Необычная форма руля не только забавна, но и… удобна! Да, временами так и хочется по-барски положить запястье сверху – и управлять вальяжно-надменно. Но если не поддаться искушению, то в целом и хват, и перехват – при активном рулении на парковках – проблем не доставляют.

Но к эргономике остаются вопросы. Ряд базовых функций – управление микроклиматом, обогревом стекол – вынесено на отдельные кнопки. То есть, копаться в мультимедиа – не приходится. Но кнопки – сенсорные. И мало того, что не всегда срабатывают при первом касании. Так еще и плохо видны при солнечных бликах! Особенно, если покрылись пылью и следами от пальцев. А это значит, что практически всегда…

Сам обогрев лобового стекла работает только вместе с обдувом. Меню мультимедиа – неожиданно скучное, без ярких «обоев». Иконки – мелковаты. Навигация – не всегда понятна на интуитивном уровне. Систему Android Auto «не довезли» (есть только Apple CarPlay), штатной навигации – тоже. А пользоваться картами на смартфоне неудобно уже потому, что площадка для него расположена горизонтально (но функция беспроводной зарядки - прилагается).

Зато места – в избытке! В том числе – сзади. Кресла – уютные, мягкие… Расслабляющие! Диапазон регулировок – достаточный. Обзорность – на уровне. Ниш для поклажи и всякой мелочевки – в избытке. Багажник… Ну, слегка маловат (518 л). Но это плата за стремительный силуэт кузова (со скошенными задними стойками). И в целом – в рамках стандарта для подобных семейных кроссоверов. Список опций – внушительный. От динамиков в подголовниках кресел до встроенного видеорегистратора. Ассистенты водителя (система удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, круговой обзор, контроль слепых зон и прочие подобные радости) – конечно, присутствуют. А к шумоизоляции и звучанию акустики Sony – и вовсе никаких претензий!

Что еще надо для счастья?

Динамики Sony в подголовниках кресел – явный намек на статус «премиум». Звучание, кстати, отличное! Фото: Changan.

КОГДА ВНЕШНОСТЬ ОБМАНЧИВА

Яркая внешность – умеет и должна продавать! Еще лучше, когда за ней кроется подходящая сущность машины. И если она выглядит как спортивный кроссовер, то динамики ждешь соответственной. А в этом смысле UNI-K удивляет уже в другом смысле…

Если коротко – он не про «спорт».

«Начинка», вроде бы, неплохая. Под капотом – бензиновый 2-литровый турбомотор линейки Blue Core на 226 «лошадей» и 380 Нм крутящего момента. Коробка – классический 8-ступенчатый автомат (гидромеханика) от Aisin. Привод – полный, с муфтой Borg Wagner на задней оси. Можно подключить принудительно, отключить принудительно или отдать управление на откуп автоматике (как большинство владельцев и делают). Для двухтонной машины – в целом, более чем. Но… Changan UNI-K не особенно едет!

И да – это нормально. Просто от кроссовера с таким обликом подсознательно ждешь много большего.

Управление разгоном, как и торможением – линейно, интуитивно понятно, прогнозируемо и комфортно. Но «пошустрить» не выйдет. Разве что в городской толчее. На трассе приходится оставлять допуск на вялые реакции «автомата» и слегка заторможенный рост оборотов двигателя. Проще говоря – закладывать чуть больше времени на разгон. Особенно, если надо проехать не легковушку, а длинный караван фур. Режим «Спорт» слегка оживит ощущения, но именно что «слегка». Тут никаких ассоциаций с «Ламбо» и «Порше» не возникнет и близко.

Электронные ассистенты тоже «могут в сюрпризы», и – увы – в неприятные. Несколько раз UNI-K откровенно пугал, «шарахаясь» от невидимых мне препятствий. Например, при объезде аварии в левой полосе МКАДа едва не впечатал меня «третьим лишним» в и так помятые машины. Видимо, испугался помехи справа, хотя реальной опасности не было. Звучит хуже, чем было – руль я смог побороть. Но вот осадочек остался…

То ли система удержания в полосе так сработала. То ли контроль слепых зон… Не так важно. Но случай – не единичный. Коллеги с таковыми тоже сталкивались.

Несмотря на спортивный стиль, в обычном крейсерском режиме Changan UNI-K несильно отличается от аналогичных кроссоверов. Зато и перед легким бездорожьем не пасует. Фото: Changan.

Тем не менее – если не требовать от UNI-K прыти «Уруса» под стать его внешнему виду, то он очень комфортен! Подвеска мягко отрабатывает стыки и крупные неровности. Пасует лишь на жестких препятствиях на больших скоростях, но… кто там не спасует? Шумоизоляция – на уровне. Вибрации – не ощущаются. Запаса динамики - в целом, хватает. Да, превратиться в точку на горизонте путем легкого нажатия на газ не получится. Но оно сильно надо? Мы все же едем на обычном семейном кроссовере, а не на суперкаре за десятки миллионов рублей.

С поправкой на цену – флагман Changan вполне свои деньги оправдывает. А электронных помощников, если будут пугать, можно легко отключить.

РЕЗЮМЕ

UNI-K по-русски можно прочитать как «юни-кей», а можно – как «юник». От английского unique – уникальный. И в плане дизайна – особенно, дизайна интерьера – он это имя оправдывает! Выделяется в ряду других – что довольно немало. И способно привлечь покупателей само по себе.

В остальном, кроссовер Changan – добротная смесь интересного облика, разумной цены, адекватной динамики и комфорта. Не считая салона и внешнего вида, ему особо нечем удивлять. Однако и расстраивать – нечем. В совокупности - неплохой аргумент, чтобы ближе присмотреться к машине.

Фото: Николай МЫСИН.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ CHANGAN UNI-K

Плюсы

+ впечатляющий интерьер

+ стильный, запоминающийся облик

+ просторный салон

+ комфортная подвеска и шумоизоляция

+ солидный набор опций

Минусы

- несоответствие динамики и дизайна машины

- определенные огрехи в эргономике

- недостатки в работе активных систем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CHANGAN UNI-K

Длина/ширина/высота: 4865/1948/1695 мм

Колесная база: 2890 мм

Масса: 2005 кг

Тип двигателя: бензиновый, 4-цилиндровый

Объем двигателя: 2,0 л

Мощность двигателя: 226 л.с.

Крутящий момент: 380 Нм

Максимальная скорость: 200 км/ч

Разгон: 0-100 км/ч 8,6 с

Расход топлива (смешанный цикл): 8,3 л на 100 км

Привод: передний/полный

Коробка передач: 8-ступенчатая, автомат

Цена: от 4 009 900 рублей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больше автономности, меньше денег! Чем гибрид Geely EX5 отличается от его электрической версии

Внедорожник… для города. Чем Jetour T1 отличается от Jetour T2