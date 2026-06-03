Давид Манукян и Милана Хаметова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В столичном кинотеатре «Каро Октябрь» прошла закрытая светская премьера музыкального сериала «Двойная жизнь Ми» с 16-летней Миланой Хаметовой в главной роли. Папу девушки сыграл 33-летний Давид Манукян. Милана и Дава представили сериал. Среди гостей были замечены Катя Лель, Карина Кросс, Таша Белая.

Сериал «Двойная жизнь Ми» — это русская интерпретация знаменитой «Ханны Монтаны» (премьера состоялась в 2006 году) с Майли Сайрус в главной роли. Милане также создали имидж блондинки. На ковровой дорожке блогерша появилась в белом парике. Золотую куртку юная актриса сочетала с юбкой плиссе хаки. Плюс белые гольфы и ботинки на массивной подошве.

Милана Хаметова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Я играю сразу двух героинь в данном сериале. Первая – это девочка Мила, обычная старшеклассница, которая учится в школе, делает какие-то бытовые дела, но в то же время она еще и суперзвезда. Миа – это второй персонаж, которая пытается скрыть свою тайну. Никто не знает, что она суперзвезда. И вот они вместе с друзьями пытаются выстроить ее карьеру, но в то же время сделать так, чтобы об этом никто не узнал. Потому что, если об этом все узнают, что это будет уже не так круто, не так интересно и анонимно», — рассказала KP.RU Милана.

Милана Хаметова о главной роли в сериале и сдаче ОГЭ

По сюжету, героиня Миланы сталкивается с обычными проблемами подростка — первой любовью, сложными контрольными и разногласиями со взрослыми. Кстати, в реальной жизни Хаметова сдает ОГЭ.

«Да, я вчера написала ОГЭ по математике. Послезавтра у меня ОГЭ еще по одному предмету. Честно, вообще не переживала перед экзаменом. Абсолютно было все равно, когда шла. Единственное, что меня смущало – это то, что я иду в рандомную школу – то есть, я не знала там ни людей, ни учителей, ни одноклассников. Слава богу, что со мной пошли мои друзья. То есть, нас так распределили, что мы шли втроем. По ощущениям, все сдала, все супер, впереди еще три предмета», — поделилась с KP.RU блогерша и актриса.

А вот о личной жизни Милана говорить не стала, но дала понять, что ухажеры имеются.

Милана Хаметова и Давид Манукян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Экранного отца девочки-подростка и по совместительству директора школы сыграл 33-летний Давид Манукян. Добавим, что у самого Давы и его супруги Мари Краймбрери тоже подрастает дочь, которой 19 мая исполнился год. На дорожку Давид вышел вместе со своим родным братом Арманом.

Давид Манукян с братом Арманом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Возможно, приедет и моя жена, но она пока на студии. Если не успеет, то напишет прекрасный хит», — рассказал KP.RU Давид.

Добавим, что Дава и Милана начали снимать совместные видео еще лет 8 назад, когда она была совсем малышкой. В роликах Манукян зачастую играл отца Хаметовой. С тех пор у них сложился прекрасный творческий и дружеский тандем.

«Не для кого не секрет, что мы сняли русскую интерпретацию «Ханны Монтаны. Здесь я еще играю и директора школы. Получился классный, милый, смешной сериал, который надо посмотреть», — поделился Манукян.

Давид Манукян рассказал о роли и отцовских переживаниях

Мы спросили у Давида — играя отца девушки-подростка, думал ли он о том, что в будущем столкнётся с похожими проблемами.

«Где-то я переживал. Было волнительно. Но все, что касается моей дочери, хочется оставить за кадром», — ответил блогер.

Катя Лель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Премьеру также посетили Катя Лель, Карина Кросс и Таша Белая. Карина Кросс, которая недавно вышла замуж, выглядела просто прекрасно. 33-летняя блогерша сочетала стильный топ-корсет с джинсовыми шортами и эффектными сапогами с открытыми мысами. Многие отметили, что после замужества Карина стала нежной, спокойной и буквально расцвела.

Карина Кросс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Среди гостей было замечено огромное количество юных блогеров и подростков, которые, видимо, пришли, как друзья Миланы Хаметовой. Сериал «Двойная жизнь Ми» будет доступен к просмотру уже 4 июня в онлайн-кинотеатрах Start и «Иви».

Таша Белая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

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