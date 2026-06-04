Генсек НАТО резко заткнул Зеленского на пресс-конференции: того несло как из фонтана

Зеленского прорвало, и он потребовал сразу и пропустить его без очереди за покупкой ракетой РАС-3 к ЗРК «Пэтриот» Фото: REUTERS.

Украинский хам и «просроченный» узурпатор-комедиант, несмотря на всю свою похвальбу, находится сейчас на грани нервного срыва не может подавить свои истерические порывы. Вчера после заседания Совета Украина – НАТО, прошедшего в Киеве, за которое он «подякувал» всем причастным и непричастным, Зеленского прорвало, и он потребовал сразу и пропустить его без очереди за покупкой ракетой РАС-3 к ЗРК «Пэтриот», и дать денег на эти закупки.

- Очередь на PAC-2 и PAC-3 измеряется в годах. Если честно, этот новый пакет мы могли бы получать приблизительно с тридцатого года. Это не устраивало меня и мою команду, мы искали альтернативы, - заявил «просроченный». - Это договоренность с теми или другими странами об изменении очереди, чтобы мы получили ракеты раньше. Но это возможно только если вы проплатили контракт.

Вот ведь действительно – какая незадача. Мало того, что без очереди, с криками «Вас тут не стояло!», так еще и деньги за них надо платить. Причем, денег надо много, но их-то как раз и нет. Почти совсем.

- И мы должны заплатить. Если раньше мы рассчитывали на деньги партнеров, кредиты или деньги от замороженных активов, а они еще не пришли. Значит, мы должны сделать что угодно, но заплатить за контракт. Иначе эти ракеты придут в 30 году, - продолжил Зеленский. - Я не говорю, с какими конкретно странами мы договорились, но у нас есть такая возможность. Я понимаю, что тяжело. Потому что это безопасность для нашего государства. И если не заходит достаточно денег партнеров, мы должны найти эти деньги, не важно, где. Потому что найти ракеты сложнее.

Тетенька, дайте водички напиться, а то так кушать хочется, что переночевать негде. Теперь абсолютно понятно, про кого это было сказано. Европа пока зажала денежку от своего выделенного Украине кредита в 90 млрд. евро, а «просроченный» очень рассчитывал именно на эти средства. Но Украина не подготовила необходимую документацию, чтобы получить первый транш. Как, впрочем, не приготовила и юридические документы для получения противоракет к «Пэтриот». Кто в этом виноват? Ну вы спрашиваете – конечно же, не украинцы, а европейцы и прочие там американцы. Которых, по сути, Зеленский призвал «сделать, что угодно» и оплатить этот контракт за украинцев.

Зеленский предложил Европе «залезть в карман» Трампу Фото: REUTERS.

Кстати, генсек НАТО Марк Рютте, который вчера в Киеве сам выдал «комические куплеты» про Россию (иначе невозможно оценить тот бред, что он нес), по крайней мере, один раз сумел «заткнуть фонтан» Зеленского на пресс-конференции и не дать «просроченному» совершить еще одну ошибку в отношениях с Вашингтоном.

- Можно я начну, потому что тут я должен встать на защиту Штатов. Я верю, что они делают все возможное для того, чтобы поставить ракеты для Patriot Украине, - вклинился Рютте в общий разговор в тот момент, когда Зеленский собирался в ответ на вопрос журналиста о состоянии ПВО пожаловаться на медлительность Запада и Штатов в снабжении Украины этими вооружениями.

Впрочем, только униженной мольбой пропустить без очереди и дать денег украинский «просрочка» не ограничился. В своих мечтах он замахнулся на самое святое, что есть у Трампа – на американские деньги.

- Есть решения партнеров о новых взносах в программу PURL-будут они в июне. Это поможет, - заявил Зеленский чуть позже в своем ТГ-канале и озвучил свою «голубую» мечту. - Максимально подталкиваем Европу в работе над собственной антибаллистикой – надо, чтобы в Европе были свои системы, свои ракеты, чтобы защититься. И способность сделать антибаллистическую систему в Европе есть, чтобы производство было-тоже есть все возможности. Надо, чтобы политические решения максимально быстро работали.

Напомним, несколькими днями ранее он жаловался, что Запад ставит Киеву палки в колеса, препятствуя Украине в создании своих баллистических ракет и ракет-перехватчиков для противодействия баллистическим вооружениям. И жаловался, что США не хотят предоставлять Украине лицензию для производства противоракет РАС-2 и РАС-3. А теперь окончательно вознамерился отобрать «хлеб и деньги» у предприятий американского ВПК, чтобы теперь уже Трамп сам встал через какое-то время в очередь для продажи американских ракет и противоракет.

- Я благодарен каждой стране, которая с нами в этом задании: это и Франция, Норвегия, Германия, Дания, Швеция, Италия и другие. Европа реально станет сильнее, когда будет этот результат. Не если, а когда. И это будет, но время имеет большое значение, и надо быть оперативнее, - окончательно расставил все точки над «i» Зеленский. - Антибаллистика - один из таких потенциальных результатов.

«Просрочка», похоже, вознамерился создать еще одну коалицию, на этот раз «противоракетную». Еще и против Трампа. И предложил европейцам фактически залезть в американский карман за деньгами.

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