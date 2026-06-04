"Мне кажется, во мне это заложено": Давид Манукян признался, что всю жизнь хотел стать отцом

Давид Манукян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Дава сыграл папу главной героини в музыкальном сериале «Двойная жизнь Ми», ставшем российской адаптацией знаменитой «Ханны Монтаны» с Майли Сайрус. В русской версии роль певицы исполнила 16-летняя Милана Хаметова. Уже сегодня сериал будет доступен к просмотру в онлайн-кинотеатрах Start и «Иви». На светской премьере в кинотеатре «Каро Октябрь» 33-летний Давид Манукян рассказал о волнительной роли отца.

«У нас очень классный тандем сложился вместе с Миланой уже давно. История, которую мы начали сначала снимать еще в соцсетях, затем перекинулась на большие экраны. Ни для кого не секрет, что мы снимали русскую интерпретацию «Ханны Монтаны», и я играю ее отца в этом сериале. Кроме того, здесь я еще играю директора школы. В общем, посмотрите, правда, будет очень классно. Получился невероятный классный, смешной, милый, добрый, семейный сериал, который обязательно нужно посмотреть», — рассказал KP.RU Давид.

Давид Манукян рассказал о роли и отцовских переживаниях

Давид Манукян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мы спросили у Давида — играя отца девушки-подростка, думал ли он о том, что в будущем столкнётся с похожими проблемами. Добавим, что в мае дочке Манукяна и его супруги Мари Краймбрери исполнился годик.

Давид и Милана Хаметова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Где-то я переживал. Было волнительно. Но все, что касается моей дочери, хочется оставить за кадром», — ответил блогер.

Впрочем, позже Давид добавил, что всю жизнь хотел стать отцом. Поэтому играть папу на экране для него естественно.

«Мне кажется, во мне это заложено. У меня всегда была тяга. Я этого ждал. У меня это заложено было. Для меня это было очень естественно. Я ничего не наигрывал. Я просто проживал это с естественными эмоциями», — поделился с журналистами блогер.

Давид и Милана Хаметова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Рассказал Дава и про его героя. По словам блогера, в жизни он куда более эмоциональный, чем его персонаж.

«Он более сдержанный. Он сначала выдохнет, остановится, прогонит у себя всю эту ситуацию в голове, потом примет решение и спокойно начнет действовать. Мне кажется, он более медленный в хорошем смысле медленный, чем я. Потому что я уже в этом ритме, во всем, надо быстро все сделать. А это такой человек размеренный, спокойной, уравновешенный, то есть, более уравновешенный, чем я», — добавил Манукян.

На дорожку Давид вышел вместе со своим родным братом Арманом.

Давид Манукян с братом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Возможно, приедет и моя жена, но она пока на студии. Если не успеет, то напишет прекрасный хит», — рассказал KP.RU Давид.

Добавим, что Дава и Милана Хаметова начали снимать совместные видео еще лет 8 назад, когда она была совсем малышкой. В роликах Манукян зачастую играл отца Хаметовой.

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