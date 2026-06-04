Командир штурмовиков с позывным Фет: люди к нам приходят в основном духовитые

Фото: Минобороны РФ.
Кадры Минобороны России из Запорожской области: в результате воздушной разведки было обнаружен замаскированный опорный пункт и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расположенные в лесополосе.
Информация о местонахождении объектов была немедленно передана подразделениям беспилотных систем, которые сразу подавили систему РЭБ противника.
После этого, посредством дальнейшей воздушной разведки, было зафиксировано перемещение противника в лесополосе. Проследив за этими группами, удалось точно установить в густой растительности расположение позиций ВСУ и нанести по ним удар.
Фото: Минобороны РФ.
В это время штурмовые группы разведчиков группировки «Восток» обошли противника с флангов и внезапно атаковали. В результате быстротечного стрелкового боя, сопротивление было подавлено, блиндажи зачищены, а позиции заняты.
Командир отделения с позывным «Фет» отметил слаженность действий и постоянный контроль ситуации с помощью дронов, которые отслеживали перемещения противника и отражали атаки вражеских БПЛА. А командир отделения «Легион» описал тактику захвата: внезапное проникновение в тыл, использование гранат и тщательная зачистку позиций.
Фото: Минобороны РФ.
«Люди к нам приходят в основном духовитые, моральный боевой дух наших воинов сильнее», - подчеркнул командир подразделения.
В результате скоординированных действий, опорный пункт врага перешел под контроль наших воинов.
«Управление боем, включая взаимодействие штурмовых групп и операторов БПЛА, велось через штатные отечественные системы связи. Попытки противника контратаковать и вернуть утраченные позиции были успешно пресечены», - отметили в военном ведомстве.
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