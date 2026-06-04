Данил Курынкин: Среди операторов дронов больше всего молодых людей 18-27 лет

Такие мероприятия в войсках проходят все чаще. Они становятся важным связующим звеном между военнослужащими и гражданскими специалистами Фото: Министерство обороны РФ.

В рамках телемоста, соединившего группировку войск "Центр" и Уральский государственный университет физической культуры, 23-летний студент Денис Мавлютов, добровольно заключивший контракт на военную службу, поделился со сверстниками опытом выполнения задач в зоне спецоперации.

Денис, ранее изучавший физическую культуру, теперь служит в 80-ом гвардейском танковом полку 90-й гвардейской танковой дивизии в должности техника-сапёра, отвечая за подготовку FPV-дронов и сбор инженерных боеприпасов.

Студенты рассказали о службе в войсках беспилотных систем

Он рассказал студентам, что служба в войсках беспилотных систем (БпС) престижная и современная, при этом в части ему предоставляют регулярные отпуска. Благодаря этому, воинскую службу удается совмещать с обучением - сейчас он находится в академическом отпуске.

Выполняем боевые задачи на передовой вместе со своим отцом, который находится в соседнем мотострелковом батальоне и думает даже продлить контракт после окончания образования. Все зависит исключительно от решения самого военнослужащего.

«Больше половины личного состава в подразделениях БпС - молодые люди возрастом от 18 до 27 лет, которые пришли служить по своему желанию. Их не нужно мотивировать, они дисциплинированы, с интересом подходят к боевой учебе», - обратил внимание заместитель командира роты БпС по военно-политической работе Данил Курынкин.

Мероприятие прошло в теплой атмосфере, где студенты выразили благодарность военнослужащим за мужество и самоотверженность, а бойцы пожелали молодежи успехов в учебе. Такие телемосты играют ключевую роль в укреплении связи между военными и гражданскими, обеспечивая поддержку бойцам и углубляя понимание студентами специфики службы в войсках БпС.

Такие мероприятия в войсках проходят все чаще. Они становятся важным связующим звеном между военнослужащими и гражданскими специалистами.

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