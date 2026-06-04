Секреты красоты и стройности звезд: Толкалина занимается йогой каждый день, Бочкарева читает аффирмации, а Кросс отказалась от спиртного

Актрисы Наталья Бочкарева и Любовь Толкалина. Фото: Александра ТКАЧУК, пиар ЗМКФ + Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот и наступило долгожданное лето — время открытых женственных платьев и голых ног. По этому случаю мы попросили звезд, которые тщательно следят за собой, поделиться их секретами поддержания отличной формы. Спойлер: никаких «уколов» для похудения и пластики.

Любовь Толкалина, 48 лет

Актриса почти не меняется уже много лет. При этом, Любовь, по ее собственным словам, не делала ни одной пластической операции. Но есть у Толкалиной многолетняя привычка — каждый день, неважно, где она находится — в отпуске или в рабочей поездке, актриса занимается йогой. Именно эта физическая практика позволяет ей оставаться в хорошей форме.

Любовь Толкалина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Я делаю йогу и дыхательную гимнастику каждый день. Думаю, что это важно. Мне скоро 50. Как будто бы время и возраст уже диктуют, что мне нужно. Также стараюсь высыпаться. И важно — мыслить позитивно, что бы ни происходило, потому что мне кажется, что это самое главное правило, чтобы оставаться красивой до старости», — рассказала KP.RU Любовь.

Актриса не пьет никакие витамины. В питании у нее тоже нет особых ограничений.

«Все, кто занимается йогой, знают одно единственное правило. Можно все. Чего нельзя — не захочется», — добавила Любовь.

Впрочем, в сладких, жирных и рафинированных продуктах актриса себя все же ограничивает.

К пластической хирургии звезда относится лояльно, лишь бы было красиво. Но сама пока не прибегала к кардинальным мерам.

«Конечно же, я, как и все, регулярно посещаю косметолога. У меня есть клиника, куда я хожу на постоянной основе», — поделилась с KP.RU Толкалина.

Наталья Бочкарева, 45 лет

За последнее время Наталья посвежела и заметно постройнела. Некоторые СМИ даже заподозрили звезду «Букиных» в пластике. Но Бочкарева опровергла слухи.

Наталья Бочкарева. Фото: пиар ЗМКФ

«Я думаю, что если бы я что-нибудь сделала по лицу, вы бы точно это заметили. Потому что черты лица все равно меняются. Хотя я нормально к этому отношусь. Если кому-то надо, ради Бога! Все мы актеры, все мы публичные люди и должны выглядеть хорошо, потому что это часть нашей профессии. Но я пока ничего не делала», — поделилась с KP.RU Наталья.

У Натальи есть свои методы, которые помогают ей держать себя в форме. Звезда каждый день читает аффирмации.

«Я занимаюсь разными духовными практиками. Сейчас существует куча прекрасных аффирмаций — когда ты себя начинаешь образовывать и восстанавливать изнутри», — рассказала KP.RU Бочкарева.

А вот отличную физическую форму артистка поддерживает с помощью традиционных способов — следит за питанием и занимается спортом.

«Я ем очень мало. У меня двухразовое питание — завтрак и обед. Иногда могу закончить есть после четырех, иногда после трех дня, по-разному. Вода — наш друг. Кроме того, сейчас лето — время фруктов, зелени, — раскрыла KP.RU секрет стройности Наталья.

По возможности Бочкарева занимается пилатесом и йогой. В настоящее время актриса находится в своей наилучшей форме.

Ирина Безрукова, 61 год

Ирина находится в одном весе уже много лет. Оказалось, что секрет стройности Безруковой заключается в питании. Звезда давно консультируется с известным диетологом Анатолием Волковым, который написал книгу «Логика здоровья».

Ирина Безрукова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Анатолий Викторович начал работать в сфере здоровья еще до появления модных нутрициологов. Он лечит очень известных и влиятельных людей. Я не могу называть их фамилии. Ему 62 года, и он никогда не болел. Именно он научил меня правильно питаться», — рассказала KP.RU Ирина.

Актриса придерживается раздельного питания, она не сочетает в одном приеме пищи углеводы и белки.

«Я никогда не ем мясо с картошкой или, например, рыбу с пюрешкой или макаронами. Как питаюсь я? Например, я беру кусок мяса и сочетаю его с листьями салами, огурцами и болгарским перцем. И чувствую себя прекрасно», — поделилась с KP.RU артистка.

Под запретом у звезды сладкие газированные напитки, фастфуд, а также еда, разогретая в микроволновке. По словам Ирины, организм не распознает такие блюда, как пищу.

Безрукова не скрывает, что регулярно делает легкие косметологические процедуры для поддержания тонуса кожи — биоревитализацию и мезотерапию. Ирина старается высыпаться и регулярно посещает массажиста.

Елена Летучая, 47 лет

Елена Летучая Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Елена может похвастаться прекрасным состоянием кожи и роскошной подтянутой фигурой.

«Чтобы выглядеть ухоженно, нужно ухаживать за собой. Спать определенное количество часов, не нервничать, ментально любить свою жизнь и работу. Обязательно посещать косметолога и следить за состоянием кожи. Понимать, какой у вас тип кожи и по нему подбирать уход. Например, осенью у меня подсушенная кожа, значит, нужно ее увлажнять, делать масочки по утрам», — рассказала KP.RU Елена.

Помимо этого, Летучая следит за питанием и активно занимается спортом — боксом, теннисом, фридайвингом. Спорт у ведущей через день.

«Моя проблема — это сладкое. Я люблю кремовые десерты и вкусные конфеты — обычно их мы просто не держим дома. Но, конечно, иногда я балую себя! Потом просто лишний раз позанимаюсь или поголодаю. В моем режиме присутствует интервальное голодание, но не потому что я себя заставляю. Мне так комфортно. Например, я могу плотно позавтракать, легко пообедать и не поужинать. И вот уже чистка организма», — поделись звезда.

Карина Кросс, 33 года

Карина Кросс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Многие скажут, что в возрасте Карины все хорошо выглядят, но у блогерши все же имеются свои секреты красоты и стройности. И один из них — она вообще не употребляет алкоголь.

«Я не пью вообще. Что касается питания, то тут все индивидуально. Но, конечно, нужно нормально есть. В идеале пройти полное обследование, сдать анализы, чтобы понимать, что нужно именно вашему организму. Исходя из результатов, уже подбирать тренировки и питание», — рассказала KP.RU Кросс.

Блогерша внимательно следит за гормональным фоном и внешним видом. С некоторых пор Карина отказалась от филлеров, чтобы вернуть естественные черты лица. Отметим, что сейчас Кросс выглядит прекрасно.

Также блогерша выступает против популярных «уколов» для похудения. Для поддерживания стройности Карина упорно занимается в тренажерном зале. Впрочем, с молодым мужем-хоккеистом (в этом году Кросс вышла замуж за 22-летнего Марка Рудаковского) спорт, наверняка, стал неотъемлемой частью жизни звезды.

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