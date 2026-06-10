Отдыхаем три дня: кто сможет раньше уйти с работы 11 июня и какую компенсацию выплатят за работу в праздники

Вместо повышенной оплаты по желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Праздничные дни хороши еще и тем, что накануне можно пораньше уйти с работы. Эта норма закреплена законом. Впереди нас ждут три выходных дня с 12 по 14 июня, а 11 июня рабочий день закончится на час раньше.

- По трудовому законодательству любой предпраздничный рабочий день (речь идет о государственных официальных праздниках) сокращается на 1 час . Это касается людей с любым графиком работы, но в то же время не означает, что все без исключения реально смогут раньше уйти с рабочего места. Есть много производств, где люди работают в сменном графике, а также непрерывные производства. В этом случае сокращается норма рабочего времени в месяц, но раньше уйти с работы при наличии сменного графика не получится, - пояснил KP.RU юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов. - Если же говорить про обычного офисного сотрудника то четверг 11 июня для него станет рабочим днем, сокращенным на 1 час.

- То есть все белые воротнички могут уйти в работы в 17:00?

- На час раньше! У разных компаний рабочий день может начинаться в разное время.

Кстати

Как оплачивается работа в праздники

А что, если поработать в праздники все же придется? Статья 153 Трудового кодекса РФ устанавливает, что работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Оплата в повышенном размере производится за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. При этом в расчет включаются все компенсационные и стимулирующие выплаты, которые входят в систему оплаты труда (например, доплаты за стаж, квалификацию, районные коэффициенты, премии).

Порядок расчета зависит от системы оплаты труда:

- Работники, получающие оклад - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа производилась в пределах месячной нормы рабочего времени. Если работа выполнялась сверх месячной нормы, оплата составляет не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада.

- Сдельщики - не менее чем по двойным сдельным расценкам.

- Работники с дневными или часовыми тарифными ставками - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки.

Вместо повышенной оплаты по желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или праздничный день оплачивается в одинарном размере, а выходной оплате не подлежит. День отдыха можно использовать в течение одного года со дня работы в выходной или праздничный день либо присоединить к отпуску.

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