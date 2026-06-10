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Экономика10 июня 2026 0:00

Отдыхаем три дня: кто сможет раньше уйти с работы 11 июня и какую компенсацию выплатят за работу в праздники

Юрист Кофанов перечислил, кто сможет пораньше уйти с работы 11 июня
Елена МАТВЕЕВА
Вместо повышенной оплаты по желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха

Вместо повышенной оплаты по желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Праздничные дни хороши еще и тем, что накануне можно пораньше уйти с работы. Эта норма закреплена законом. Впереди нас ждут три выходных дня с 12 по 14 июня, а 11 июня рабочий день закончится на час раньше.

- По трудовому законодательству любой предпраздничный рабочий день (речь идет о государственных официальных праздниках) сокращается на 1 час . Это касается людей с любым графиком работы, но в то же время не означает, что все без исключения реально смогут раньше уйти с рабочего места. Есть много производств, где люди работают в сменном графике, а также непрерывные производства. В этом случае сокращается норма рабочего времени в месяц, но раньше уйти с работы при наличии сменного графика не получится, - пояснил KP.RU юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов. - Если же говорить про обычного офисного сотрудника то четверг 11 июня для него станет рабочим днем, сокращенным на 1 час.

- То есть все белые воротнички могут уйти в работы в 17:00?

- На час раньше! У разных компаний рабочий день может начинаться в разное время.

Кстати

Как оплачивается работа в праздники

А что, если поработать в праздники все же придется? Статья 153 Трудового кодекса РФ устанавливает, что работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Оплата в повышенном размере производится за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. При этом в расчет включаются все компенсационные и стимулирующие выплаты, которые входят в систему оплаты труда (например, доплаты за стаж, квалификацию, районные коэффициенты, премии).

Порядок расчета зависит от системы оплаты труда:

- Работники, получающие оклад - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа производилась в пределах месячной нормы рабочего времени. Если работа выполнялась сверх месячной нормы, оплата составляет не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада.

- Сдельщики - не менее чем по двойным сдельным расценкам.

- Работники с дневными или часовыми тарифными ставками - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки.

Вместо повышенной оплаты по желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или праздничный день оплачивается в одинарном размере, а выходной оплате не подлежит. День отдыха можно использовать в течение одного года со дня работы в выходной или праздничный день либо присоединить к отпуску.

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