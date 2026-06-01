Бери спецовку, иди на склад: в каких отраслях ждать повышения зарплат

До конца 2026 года 29% российских работодателей планируют повысить оклады своим сотрудникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вот правда, сердце радуется от таких новостей: до конца 2026 года 29% российских работодателей планируют повысить оклады своим сотрудникам. Финансовая удача ждет в первую очередь специалистов, работающих в энергетике и сферах, связанных с продуктами питания. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного hh.ru

Более половины компаний (58%) намерены в этом году сохранить оклады на прежнем уровне.

Надо пояснить, что речь идет о росте фиксированной части зарплат персонала. На многих предприятиях она не велика, и по итогам месяца к фиксированной зарплате прибавляется премия. В то же время, например, больничные рассчитываются исходя из фиксированной зарплаты. Поэтому повышение именно окладной части — важный момент для сотрудников.

По данным hh.ru, по итогам первого полугодия, каждая третья российская компания (33%) увеличила оклады. Еще 59% работодателей сохранили уровень окладов на прежнем уровне.

Во время проведения опроса чаще всего в увеличении сотрудникам окладов признавались представители энергетической отрасли. В этом секторе оклады уже повысили 50% организаций. О росте окладов также заявили производители продуктов питания (48%) и телекоммуникационные компании (46%). Следом идут медицина и фармакология (44%), электроника (39%), а также образование, финансовый сектор, услуги для населения и нефтегазовая отрасль — в этих отраслях оклады выросли у 36% работодателей. В тяжелом машиностроении рост произошел в 33% компаний.

Финансовая удача ждет в первую очередь специалистов, работающих в энергетике и сферах, связанных с продуктами питания. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

— Есть две основные причины роста зарплат в этих сферах. Первая — в серьезных компаниях и государственном секторе ежегодно происходит индексация окладов как минимум на величину процента инфляции. Так, с 1 января была проиндексирована зарплата в государственных медицинских и образовательных учреждениях. Вторая — нехватка кадров и возникший в прошлом году тренд на удержание действующих сотрудников, а одним из определяющих факторов для большинства работающих в нашей стране по-прежнему является размер зарплаты. Чтобы привлекать и удерживать лучших, компании повышают окладную часть. Первыми увеличили размер предлагаемого вознаграждения те отрасли, которые острее нуждаются в кадрах. Кроме того, их товары и услуги востребованы на рынке, поэтому в нынешних условиях они чувствуют себя вполне устойчиво — энергетика, производство продуктов питания, телеком, фармакология, электроника, — пояснила KP.RU HR-консультант, карьерный консультант Галина Бобкова.

По ее словам, поскольку не все, а только часть работодателей в наиболее успешных секторах повысили предлагаемые зарплаты в первой половине 2026 года, то, скорее всего, большинство из оставшихся до конца года также сделают это.

— По процентному соотношению больше таких компаний будет в тех же индустриях — энергетика, производство продуктов питания, ИТ и электроника. Не останется в стороне и финансовый сектор. Учитывая сезонность, можно ожидать, что вырастут оклады у сотрудников образовательной сферы, в туризме, гостиничном бизнесе и на транспорте, — отмечает Галина Бобкова.

По ее словам, оклады вырастут как минимум, на процент инфляции. А дальше все будет зависеть от потребностей и возможностей самой компании, а также от ценности для нее конкретного сотрудника. В большей степени зарплаты будут повышаться у линейных специалистов и руководителей среднего звена. Эксперт также отмечает, что в меньшей степени рассчитывать на увеличение окладов в этом году стоит маркетологам и PR-менеджерам; специалистам по персоналу, стратегии и инвестициям; работникам индустрии развлечений и масс-медиа.

Наглядно Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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