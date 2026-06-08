«Умираю от жары, отпустите с работы»: на что имеют право сотрудники, когда на улице пекло

На этой неделе москвичей ждут жаркие рабочие деньки. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе москвичей ждут жаркие рабочие деньки. Синоптики прогнозируют, что в среду 10 июня в Москве ожидается жара до плюс 30 градусов. Таким образом, может быть повторен или побит температурный рекорд 1998 года. Но как работать, если в помещении нет кондиционера? Что об этом говорит трудовое законодательство и как защитить свои права?

Печальный факт: в Трудовом кодексе нет отдельной нормы, посвященной исключительно выполнению работ при высоких температурах воздуха. С 2021 года обязательного автоматического сокращения рабочего дня в зависимости от температуры не существует. Старое приложение № 3 к СанПиН 2.2.4.3359-16 утратило силу. Вместо этого есть лишь рекомендации Роспотребнадзора, которые по сути повторяют положения отмершего СанПина.

Вот, что рекомендует Роспотребнадзор:

- если температура воздуха в помещении выше 28,5°C, то продолжительность рабочего дня должна быть сокращена на час;

- если температура достигла плюс 29 градусов, рабочий день сокращается на 2 часа, - если помещение нагрелось до плюс 30,5 градуса, рабочий день сокращается на 4 часа;

- обеспечить сотрудников достаточным количеством питьевой воды комнатной температуры;

- вводить дополнительные перерывы для отдыха в прохладных помещениях;

ограничивать выполнение тяжелых работ на открытом воздухе в наиболее жаркие часы (обычно с 12:00 до 16:00);

- организовать наблюдение за самочувствием сотрудников и при необходимости переводить их на облегченные виды работ.

С 2021 года обязательного автоматического сокращения рабочего дня в зависимости от температуры не существует. Фото: Людмила Баркова.

Как пояснил KP.RU юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов, рекомендации на то и рекомендации, что их выполнение необязательно, они не обладают силой нормативно-правового акта. К тому же измерение температуры в рабочих помещениях это не простой вопрос.

- Повышенная температура должна довольно долго держаться в помещении, чтобы ее зафиксировать. Раньше для этого требовалось делать специальные замеры, - поясняет эксперт.

В то же время, ответственность за сотрудника во время нахождения на рабочем месте несет работодатель. И если человеку стало плохо из-за того, что он получил тепловой удар на работе, то это наказуемое деяние. Это считается несчастным случаем на производстве. Будет определяться степень тяжести для здоровья. Если последствия тяжелые, то наказание может быть вплоть до уголовной ответственности. Врачи объясняют: когда температура в помещении выше 28 градусов, человек теряет сосредоточенность, начинается сильное обезвоживание, велика вероятность теплового удара. Поэтому важно защитить себя, избегать сильной физической нагрузки.

- Проводится расследование несчастного случая по результатам которого будет сформирована позиция связано это с производством или нет, - рассказал Дмитрий Кофанов.

При этом эксперт поясняет, что рабочее место (где бы оно не находилось, в том числе на улице) должно соответствовать требованиям охраны труда и не создавать угрозу здоровью и жизни человека.

В законодательстве есть и еще один важный момент: человек имеет право сам приостановить работу, если считает что условия труда угрожают его жизни и здоровью.

- Это прописано в статье 379 Трудового кодекса. «Работник, известив работодателя, может отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью», - цитирует Дмитрий Кофанов. - В то же время, если сотрудник не вышел на работу или оставил рабочее место, то работодатель дальше должен решать: привлекать ли такого сотрудника к ответственности. Это довольно субъективная вещь. Если, скажем, сотрудник «сердечник» и у него диагноз, тогда возникает логичный вопрос: «ты не ходишь на работу из-за жары, но почему ты не взял больничный, если плохо себя чувствуешь?

Если человек работает на улице (например, продавцом), а температура воздуха превышает 30 градусов, то непрерывно работать можно только по 15–20 минут, а затем необходим отдых продолжительностью до 12 минут в прохладном помещении.

- Что делать, если работодатель не отпускает домой сотрудника, который изнемогает от жары в рабочее время? - спрашиваю я эксперта.

- Жаловаться можно в территориальные отделения госинспекции труда, а также в прокуратуру. Последней легче инициировать проверку предприятия на основании жалоб сотрудников, - поясняет Дмитрий Кофанов.

А что с «удаленкой»? В этом случае извольте сами обеспечить себе комфортные условия для работы. Нормы трудового права не применяются к работе на «удаленке».

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