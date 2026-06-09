Официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщил о значительных потерях ВСУ за последние сутки. По данным с передовой, общие потери украинских военнослужащих и иностранных наемников по всей линиибоевого соприкосновения превысили 1330 человек.
Результаты за последние 24 часа: силами подразделений группировки войск «Север» — уничтожено более 240 украинских солдат, «Центр» — 325, «Восток» — 345, «Запад» — 230, «Южная» — 115, а «Днепр» — 75 человек.
Кроме того, командующий ВСУ генерал Сырский за это время успел потерять в различных вылазках: 13 единиц различных бронемашин, восемь артиллерийских систем (среди них две самоходные установки), восемь комплексов РЭБ и свыше 85 единиц автомобильной техники.
Объединенная группировка войск ВС РФ силами авиации, ракетных войск и расчетами БПЛА провела массированные атаки на различные объекты, включая склады с боеприпасами и топливом, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, поразила мощными ударами 142 места сосредоточения украинских военнослужащих.
Системы ПВО России перехватили девять управляемых авиабомб, два американских реактивных снаряда HIMARS и 551 ударный дрон ВСУ самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции на 9 июня 2026 г. уничтожены:
671 - самолет.
284 - вертолета.
158 998 - дронов.
661 - ЗРК.
29 677 - танков и бронемашин.
1 731 - РСЗО
35 281 - орудий.
63 687 - единиц спецтехники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Любую странность называют громким словом ПТСР: Военный психиатр рассказал «Комсомолке», как меняются воины во время боевых действий
"Они шлют дроны на Крым, мы выжигаем логистику": почему ВСУ усилили атаки по гражданским объектам и что с этим делать