Михаил Дегтярев открыл на ПМЭФ Дом Спорта

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось открытие стенда Министерства спорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось открытие стенда Министерства спорта.

- На Петербургском экономическом форуме у нас новое место - Дом спорта. Здесь представлены ведомства министерства и Государственный музей спорта, Олимпийский комитет России, Российский спортивный фонд и комплекс ГТО. Здесь будет большая активность. Форум является ключевой экономической площадкой нашей страны. Спорт объединяет всех: и тех, кто экономику развивает, и тех, кто Родину защищает. Любовь к России и спорту нас объединяет, - отметил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

В этом году спортивный блок на ПМЭФ стал одним из самых масштабных за всю историю форума. В программе десятки подписаний соглашений, тематических сессий, презентаций и дискуссий. Организаторы обещают, что спортивный блок станет одной из самых посещаемых зон форума.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тема спорта вышла далеко за рамки соревнований и медалей: в деловой повестке появились отдельные направления по кадровой политике, спортивной медицине, антидопинговому образованию, технологическому развитию отрасли и международному сотрудничеству.

Одним из ключевых событий станет подписание соглашений национального фитнес-сообщества с Российским студенческим спортивным союзом, Федерацией спортивного программирования и Федерацией компьютерного спорта России. Также в программе – соглашения, направленные на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Вовлечение этой категории граждан в систематические занятия спортом – одна из наиболее значимых социальных тем форума.

- Ветераны специальной операции, те, кто получили ранения, самореализовались в спорте - это служит огромным стимулом для ребят. Возвращаться в спорт, осваивать новые виды. Кстати, в Паралимпийской сборной России уже 60 ветеранов - они в составе национальной команды, - добавил Михаил Дегтярев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Практически во всех крупных дискуссиях форума принимают участие легенды отечественного спорта. В числе заявленных - Ирина Роднина, Александр Карелин, Мария Киселёва, Вячеслав Фетисов, Надежда Петрова, Никита Нагорный и многие другие олимпийские чемпионы.

На торжественной церемонии открытия стенда Михаил Дегтярев наградил золотыми знаками отличия победителей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Добавим, что уже более 11 млн россиян полностью выполнили нормативы ГТО и получили заветные знаки отличия: бронзовый, серебряный и золотой.

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