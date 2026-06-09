Максим Аверин: Никогда не считал деньги

Народный артист Максим Аверин играет Александра Корейко в спектакле «Великий комбинатор» Московского театра «Ленком». Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

9 и 10 июня в Московском театре «Ленком» - премьера спектакля «Великий комбинатор» в постановке художественного руководителя, режиссера Владимира Панкова. Спектакль по сатирическому роману Ильфа и Петрова «Золотой теленок» о пагубной жажде наживы. В роли Остапа – Антон Шагин, подпольного миллионера Александра Корейко играет Максим Аверин. Накануне премьеры актеры побеседовали с журналистами, которых интересовало не только, как они работали над «рисунком роли», но и более земные материи. Насколько исполнителям близки по характеру их герои. Вот, например, подпольный миллионер Корейко хранил в потёртом чемодане 10 миллионов рублей — как в советской, так и в иностранной валюте. Склонен ли к накопительству артист Максим Аверин, который его играет в спектакле «Великий комбинатор».

- Раньше наши бабушки откладывали деньги на черный день, - рассуждает Максим Аверин. - Но пришел этот черный день (вероятно, артист имел в виду «Павлов день», когда в 1991 году за одну ночь советские граждане потеряли все свои накопления – Ред.), и они остались без денег. Поэтому я решил не откладывать. Приходит зарплата… Для чего? Чтобы ее тратить. Сожалеть о том, что деньги утекают, как вода, думаю, не стоит. Во всяком случае, я их никогда не считал. Не в том смысле, что я беззаботно живу. А в том смысле, что деньги - не самое главное в жизни.

Многие зрители считают, что Аверин прекрасно справился бы с ролью товарища Бендера. Но актер другого мнения.

- К сожалению, по возрасту я уже не подхожу на роль Остапа Бендера. Будет звучать странно, если я скажу, что мне 33 года, как Остапу в «Золотом теленке», что у меня возраст Христа, вы же сами мне не поверите, - говорит 50-летний Аверин. - С другой стороны, я в роли Остапа - ожидаемое решение. Режиссер Владимир Панков предложил мне другой ход, который мне гораздо интересней. Для исполнения роли Корейко требуются другие актерские ресурсы, которые раньше я не использовал.

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