Пережить жару, правильно питаясь: три простых правила

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Летний зной изнуряет и лишает аппетита. Хочется разве что пить, а есть горячее и тем более готовить что-то сложное на плите - ну уж нет, не сейчас!

- На самом деле благодаря правильному летнему питанию, можно значительно облегчить свое состояние «нестояния», что накрывает в зной, - говорит наш постоянный эксперт врач-диетолог Людмила Денисенко. – Но независимо от того, есть у нас аппетит или нет, пить в жар хочется всем. Чем же утолить жажду? Мой личный рейтинг прост:

1. Самая простая чистая негазированная вода комнатной температуры. Пить – когда захочется, делая хотя бы по 2-3 глотка.

2. Столовая минеральная вода, лучше негазированная, но подойдет и с газом. Можно пить 1-2 стакана в день.

«При усиленном потоотделении появляется ярко выраженная солевая недостаточность. Ее признаки: сильные желудочные спазмы, даже рвота, слабость, апатия. В этом случае поможет столовая минеральная вода, которая поможет восстановить водно-солевой баланс. Если ее нет под рукой, поможет подсоленная вода - 5 грамм, чайная ложка соли, на 1 литр воды», - подсказывает Людмила Денисенко.

3. Травяные чаи или зеленый. Отлично утоляют жажду как в горячем, так и в охлажденном виде.

4. Кисломолочные напитки с невысокой жирностью (айран, кефир, тан, кумыс и т.п.). Необходимы не только как жидкость, но и как помощники для нашей микрофлоры.

5. Несладкий квас, лучше домашний.

6. Отвар шиповника или сухофруктов (лучше настоянные ночью в термосе, а не сваренные, чтобы сохранить больше микроэлементов).

7. Охлажденные морсы, компоты без сахара. Кладезь витаминов и минералов.

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КАК ПРАВИЛЬНО ПИТЬ

1. Дробно. «Рекомендую для утоления жажды пить небольшими порциями (по 100-200 мл). можно каждые полчаса или час, в зависимости от чувства жажды. Не стоит себя заставлять, но и не допускайте обезвоживания», - говорит наш эксперт.

2. Не стоит налегать на очень холодные напитки. И дело не столько в том, что можно застудить горло, сколько в том, что холодная вода жажду практически не утоляет и почти не всасывается, пока не нагреется до температуры тела.

3. Большую часть жидкости (тот же айран или компот) лучше выпивать утром и в вечерние часы, когда жара спадает.

ЧТО ЛУЧШЕ СОКРАТИТЬ

* Кофе. Лучше ограничить из-за нагрузки, которую он оказывает на сердечно-сосудистую систему. Если любите, то пейте не больше 1-2 порций до 11 часов. И точно не в самые жаркие часы.

* Сладкие газированные напитки: из-за высокого содержания сахара, принеся короткое мгновенное облегчение, впоследствии вызывают еще большую жажду.

* Пиво, любые алкогольные напитки, в том числе и слабоалкогольные коктейли. Все они вызывают обезвоживание, влияют на сосуды.

А ЧТО ЕСТЬ?

- В жару из-за обезвоживания уменьшается и слюноотделением, из-за чего уменьшается аппетит, да и усвоение пищи. Потребность в энергии снижается примерно на 5%, то есть калорий нам требуется меньше, - говорит Людмила Денисенко. – Но при этом баланс веществ страдать не должен. Тем более, что с потом выводится много полезных веществ, особенно это актуально для витаминов С, B1, В2, B6 и РР.

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Вот главные правила питания в жару:

1. Основные приемы пищи переносите на прохладное время суток – более плотный завтрак, более разнообразный ужин.

2. Днем стоит ограничиться легкими перекусами, например, овощной или фруктовой нарезкой, кусочком сыра. Причем количество перекусов может быть больше, но объем меньше. Это важно, чтобы вечером не наброситься на еду.

3. Ешьте «охлаждающие» продукты.

- Существуют продукты, которые «выводят» из организма лишнее тепло, тонизируют, освежают и бодрят, - отмечает Людмила Денисенко.

* Овощи и фрукты. Это не только ценные витамины и минералы, но и клетчатка, которая стимулирует работу кишечника и активно выводит всё ненужное, поэтому после овощей и фруктов мы чувствуем себя легко и свободно. «Особенно хороши в этом плане огурцы, кабачки, помидоры и баклажаны. Почти все они на 90% состоят из влаги. Они дают дополнительную жидкость, а также забирают лишнее тепло, работая внутри клеток, как кондиционер в офисе», - отмечает Людмила Денисенко.

* Белковые продукты. Без белка нашим клеткам (не только мышцам) будет плохо. Но летом стоит перейти на «облегченный» вариант: нежирное мясо и морепродукты. Помимо «строительных» аминокислот они богаты калием, йодом, магнием и фтором.

Также белок есть в кисломолочных продуктах, сыре. А солнечный витамин D поможет усвоению кальция из них, что укрепит ногти и сделает более пышными волосы.

* Летние холодные супы. Они не только охлаждают, но и усиливают слюноотделение, из-за чего жажда мучает меньше, а зной не кажется таким изнуряющим.

НА ЗАМЕТКУ

«Утепляющие» блюда - жирное мясо и рыба, «тяжелые» овощи, острые специи. Лучше на них в жару не налегать.

А в целом лето – лучшее время для разгрузочных дней, которые можно провести на воде, фруктах, овощах, салатах.

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