Сладкие сухие завтраки – это не только лишний вес: чем опасны мюсли, шоколадные шарики и "быстрые" каши

Сухие хлопья и мюсли снижают иммунитет. Фото: Nina Firsova/Shutterstock/Fotodom

Ответственные родители (а мы верим, что вы, наши дорогие читатели, относитесь именно к таковым) следят за правильным питанием своих детей и стараются обеспечивать полноценными завтраками. Но лето – случай особый. Сейчас можно и нужно дать ребенку поспать подольше. И часто мы не в состоянии уследить, чем и как завтракает оставшийся один дома.

А многие дети, чего уж греха таить, предпочитают не полезную кашу или омлет, а быстрые, сладкие, хрустящие готовые завтраки. Насколько это вредно?

- Глазированные хлопья, мюсли и каши быстрого приготовления, которые так любят дети, это, конечно, быстро и удобно. Но такая пища меняет микробиом (сообщество бактерий, населяющих наш кишечник - Ред.), - предупреждает Ольга Тарасова, к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета. – А микробиом — это основа здоровья ребенка. Ему необходимы полноценное количество сложных углеводов, белков и ограниченное количество жиров.

Казалось бы, те же хлопья или каши быстрого приготовления – это тоже углеводы.

- Но важно понимать разницу между цельным зерном и тем, которое используется для каш быстрого приготовления. Сваренные из цельного зерна каши содержат пробиотические комплексы, полезные для кишечника. А «рафинированные» каши б/п – это вываренное зерно, лишенное многих полезных слоев, - объясняет врач.

Сваренные из цельного зерна каши содержат пробиотические комплексы, полезные для кишечника. Фото: Bo_Bo/Shutterstock/Fotodom

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ

- Частое употребление сухих завтраков приводит к сокращению количества полезной микрофлоры, - объясняет Ольга Тарасова. - Это может приводить к нарушениям работы желудочно-кишечного тракта и вызывать гастриты у школьников и даже детей первого года жизни. Кроме того, сухие завтраки с высоким содержанием сахара провоцируют развитие нарушений обмена веществ, увеличивая риски ожирения и диабета в будущем.

Мало того, чем больше сахара в завтраках, тем больше негативных изменений в микрофлоре кишечника происходит: не просто сокращается количество полезных бактерий, но и возрастает условно-патогенная флора.

- Это многократно увеличивает риск вирусных инфекций в эпидемический период, поскольку мы знаем, что кишечник — это основа иммунитета, - поясняет педиатр Тарасова. - Дисбаланс микрофлоры снижает иммунную защиту организма, многократно увеличивая риск вирусных инфекций, особенно в сезон ОРВИ.

Фото: Liudmyla Chuhunova/Shutterstock/Fotodom

ЕЩЕ И АЛЛЕРГИЯ

Мало очевидных проблем (лишний вес и сниженный иммунитет), есть исследования, которые связывают большое количество сладкой ультрапереработанной пищи с повышенным риском развития бронхиальной астмы и других респираторных аллергозов (это целая группа заболеваний, в основе развития которых лежит аллергия – прим. Ред.)

- Микрофлора кишечника у ребенка начинает заселяться после рождения и формируется в течение первых пяти лет жизни. Если в семье есть риск аллергии, важно следить не только за питанием кормящей мамы, но и за первым прикормом. Если каша для малыша выбрана неправильно и содержит много сахара и углеводов, она может усугубить ситуацию, - говорит Ольга Тарасова.

В целом, метаболические процессы у детей протекают гораздо интенсивнее, чем у взрослых, им требуется больше энергии для роста и развития костей, иммунитета. Поэтому полноценный детский завтрак обязательно должен быть сбалансированным. Например, сваренная каш из цельного зерна (вроде гречневой) на молоке (не обезжиренном). Можно добавить орехи и ягоды. Так будет соблюден баланс белков, жиров и углеводов.

А сухие сладкие хлопья допустимы разве что изредка, в виде исключения, в возрасте после трех лет.

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