Россияне рассказали, как часто видятся со своими друзьями

9 июня отмечается теплый и душевный праздник - Международный день друзей. Фото: Photoroyalty/Shutterstock/Fotodom

9 июня отмечается теплый и душевный праздник - Международный день друзей. В честь этого события сайт KP.RU провел опрос и узнал, как часто россияне видятся со своими друзьями.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Оказалось, что многие опрошенные довольно редко встречаются со своими друзьями. Так, 46% респондентов рассказали, что видятся с близкими нечасто, но постоянно остаются на связи: списываются или созваниваются. Для них дружба – не обязательно встреча, куда важнее, что человек может поддержать в трудный момент и всегда готов выслушать.

А вот 17% опрошенных россиян говорят, что обязательно видятся с друзьями хотя бы раз-два в месяц. Ведь настоящих друзей, с кем можно идти по жизни, пережить и радости и горести, и при этом сохранить теплые отношения, у них не так много, а значит, такой дружбой нужно дорожить.

8% признались, что живут с друзьями неподалеку, поэтому видятся чуть ли не каждый день. Могут забежать просто выпить чаю и поболтать, а могут пойти вместе прогуляться. Это счастье, когда близкие люди есть, и когда они рядом, отмечают участник опроса.

При этом 24% опрошенных сообщили, что давно не виделись и не общались со своими друзьями, и очень скучают. Некоторые отметили, что их настоящие друзья живут далеко, жизнь раскидала по разным городам или даже странам, поэтому поддерживать отношения становится очень трудно.

«Есть одна единственная подруга, еще с детства, но, к сожалению, общаемся крайне редко в последнее время, очень по ней скучаю», - рассказывает участница опроса.

Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое». Респонденты признались, что у них нет друзей. Есть соседи, коллеги и так далее, но настоящих друзей – нет. Кто-то перерос дружбу, разошлись интересы, другие столкнулись с завистью или предательством, и в итоги кроме семьи близких людей у них больше нет.

«Нет у меня друзей. Жизнь разбросала, изменились интересы. Плюс, в целом, разобщение людей происходит, живем каждый в своем мирке», - вздыхает респондент.

«Знакомых много, а друзей ни одного», - кивает другой.

«Друзья остались в юности, а сейчас - знакомые. На работе, соседи, на даче - не важно, а вот друзей больше нет», - вздыхает третья.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,2 тысячи человек.

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