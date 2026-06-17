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Общество17 июня 2026 4:00

Во глубине российских сёл есть маленькая Украинафото

Тут сохраняют настоящую украинскую речь, какой она была век назад. И воюют на СВО - чтоб избавить свою первую родину от бандеровщины
Владимир ВОРСОБИН
Владимир Ворсобин выяснил, как живет единственное украинское село в центре России.

Владимир Ворсобин выяснил, как живет единственное украинское село в центре России.

Фото: Станислав ШАХОВ. Перейти в Фотобанк КП

«ЛАСКАВО ПРОСИМО»

В единственном украинском селе в самой-самой глубине территории России тихо. Старательно правильно. И даже название у этого населенного пункта игрушечное - Золотоношка.

Посреди деревеньки прямо на заборе висит непропорционально большой для этого глухого места триколор. Словно оберег.

Новенькая церковь. Рядом - школа, где дети изучают украинский язык. Дом культуры с музеем.

Храм в Золотоношке деревянный, а украинский центр-музей - белокаменный. И вокруг тишина, лепота.

Храм в Золотоношке деревянный, а украинский центр-музей - белокаменный. И вокруг тишина, лепота.

Фото: Станислав ШАХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Да-да, граждане. Вот такая географическая шутка.

Золотоношка возникла в сотне километров от Уфы, в сказочном месте Предуралья. История вдруг решила устроить именно здесь Выставку народов России и засеяла округу странными деревушками. Тут и села, где до сих пор сохранился древнерусский говор орловских или тверских крестьян. И чувашские, и башкирские. И мои родные эрзянские поселения, где речь почище, чем в самой Мордовии.

Когда-то сюда, на Урал, съезжался трудовой крестьянский народ со всей империи, а потом и Союза. Из самых активных мужиков - рисковых, пассионарных, трудолюбивых, готовых поехать ради жирной пашни хоть на край земли.

Но именно в наше сумасшедшее время обнаружить посреди России натурально украинское село?! Сложные чувства. С одной стороны, тут подумали-подумали, да решили от греха подальше демонтировать с клуба солнечную вывеску «Ласкаво просимо».

С другой - глава Башкирии Радий Хабиров настроен решительно: «Здесь живут украинцы, которые хранят свой язык, традиции. Мы сейчас ищем, где строить украинский культурный центр. Эту деревню, скорее всего, выберем центром и здесь будем строить. Вы сами видели, какие красивые песни, костюмы сохраняют. Наша задача - все это поддержать, хранить мир, дружбу, согласие».

А я, оказавшись в Башкирии и случайно обнаружив эту Золотоношку, почувствовал: ох, Господи! Как там люди-то живут…

Не заехать в Золотоношку я просто не мог.

ЖИРНО УСТРОИЛИСЬ

Не думал, что украинское село - это так атмосферно. Словно ты прямо на машине въехал в фольклорный ресторан «Бульба» и под малоросский распев вот-вот возникнут сало, вареники, лучок и горилка.

И дома построены вдоль трассы не по-нашему, не по-русски - не близко к дороге, чтобы лузгать семечки, наблюдая, как пастух гонит коров, а на удалении - чтобы засеять между хатой подсолнухи да гарбузы-кавуны.

В старину тут стояли классические мазанки, но теперь дома большие, добротные, пестрые… Так как Золотоношка стоит в тупике, на обрыве дорог, здесь тихо. А ведь когда-то тут кипела жизнь, что-то вроде «золотоношкинской лихорадки».

Случилось это в конце XIX века, когда пронесся по перенаселенной Украине слух: мол, на Урале можно недорого купить богатые нивы, пожить, поработать всласть.

Некий Антон Черненко, служивший в свое время в Москве в Астраханском полку, прознал, что в Башкирии земли продаются по 34 рубля за десятину и по возвращении домой, под Полтаву, начал набирать желающих. В 1900 году выехало 27 хозяйств. А потом пошла молва, мол, золотоношенцы (так на Украине назывался целый уезд) жирно устроились, и тогда сорвалась в Башкирию чуть ли не вся Полтавская губерния.

Переселенцев, правда, чуть не погубила «царская ипотека» - долги за купленную землю были немалые, но выручил привезенный с Украины сорт пшеницы, который дал на местном черноземе фантастический урожай! Так украинцы осели на Урале окончательно и стали жить по правилу «разбавлять, но не смешивать» - свою культуру и язык здесь сохранили.

Обустраивались украинцы на века. Скинулись деньгами - построили школу. Еще скинулись - построили церковь.

Хрупкую крестьянскую идиллию История разбивала много раз и столько же склеивала. Золотоношка не отлынивала от общих бед. Как и вся Россия, во время Гражданской войны разделилась на красных и белых. И уже тогда жизнь словно учила, показывая, как самозабвенно бьют своих свои. Карательный отряд красных возглавил местный житель некий Гарбуз, которого односельчане встретили… на коленях. Он все равно расстрелял заложников, односельчан, а заодно пристрелил и батюшку - ставшего канонизированным мучеником Тимофеем Петропавловским (священник пытался защитить село от ополоумевшего Гарбуза).

Статья о местных выдающихся труженниках из газеты 1936 года

Статья о местных выдающихся труженниках из газеты 1936 года

Фото: Станислав ШАХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но крепкая Золотоношка и это пережила. Организовала зажиточный колхоз имени Шевченко, чьих коров и свиней возили в Москву на выставку ВДНХ. И получала там награды из рук Сталина и Калинина. Золотоношка вообще стала одним из первых колхозов-миллионеров со своим самолетным (!) парком.

Одолела Золотоношка и войну. Каждый четвертый ее житель ушел на Великую Отечественную. 16 дивчин - тоже. Одна из них дошла до Рейхстага и расписалась на нем. Из 369 погиб 181 фронтовик…

Каждый четвертый житель Золотоношки ушел на Великую Отечественную.

Каждый четвертый житель Золотоношки ушел на Великую Отечественную.

Фото: Станислав ШАХОВ. Перейти в Фотобанк КП

И вот, казалось, что зажила Золотоношка наконец-то спокойно и счастливо. Казалось, что расцвела башкирская Украина, чья школа официально считалась лучшей в стране по изучению «братского языка».

Местная школа официально считалась лучшей в стране по изучению украинского языка.

Местная школа официально считалась лучшей в стране по изучению украинского языка.

Фото: Станислав ШАХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Станислав ШАХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще в 2018-м «Российская газета» восторженно писала о селе:

«Свои знания школьники демонстрируют не только в Шевченковских чтениях, но и в международном конкурсе знатоков украинского языка имени Петра Яцика, который проводится по инициативе мецената из Канады. На их счету немало побед и наград… Трижды школу посещали послы Украины в России, представители ОБСЕ… Здесь все пропитано духом украинской культуры. Ведь помимо одного урока в неделю есть и внеурочная программа. Это кружок в школе, где занимаются рукоделием, танцуют и поют, клуб любителей истории при музее села. Несколько лет назад делегация из Золотоношки съездила на Украину. Как рассказывает директор музея Нина Черненко, побывали на Полтавщине именно в тех селах, откуда родом их предки: «Люди были так удивлены, что мы говорим на одном с ними языке, что где-то в Башкирии есть такая деревня, в которой сохраняют и ценят народную культуру и традиции. Для них удивительно, а для нас - норма».

В этот момент сюда снова вернулось сложное время.

НЕ ЧЕТА БАНДЕРОВЦАМ

Единственная (и подозреваю - еще долго неповторимая) учительница украинского языка в России Елена Тесленко, солистка деревенского ансамбля украинской песни «Зоряний світ», говорит осторожно. Словно идет по минному полю.

И я понимаю.

Учительница украинского языка Елена Тесленко

Учительница украинского языка Елена Тесленко

Фото: Станислав ШАХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ни слова о раздражающе лишнем… Да и как, жалуются в деревне, сохранить школу, если с окрестных деревень детвора сюда не едет? Зачем русским родителям украинский язык? Особенно сейчас.

Тесленко говорит, что в школе осталось два десятка учеников. Преподают родной язык пока без учебников: старые устарели, новые не изданы.

В школе Золотоношки тоже все по-украински: и хатка в цветах, и направления на Харьков с Киевом.

В школе Золотоношки тоже все по-украински: и хатка в цветах, и направления на Харьков с Киевом.

Фото: Станислав ШАХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Да и языковой вопрос в Золотоношке - третьестепенный. Само село исчезает. Три сотни жителей осталось от советских полутора тысяч. Молодежь убегает, старики мрут.

Даже те, кто бежит с Украины и вдруг оказывается в Башкирии, селятся в городе, не хотят переезжать в «свое село» - трудиться на земле не желают.

На украинском здесь давно не гутарят-размовляют, а если и размовляют-гутарят, то значит - заведующая культурным центром Нина Черненко (родственница того самого Черненко, кто основал деревню, а так как фамилия из одного корня, то и Генсекретаря ЦК КПСС) снова принимает гостей. Уже 30 лет она отвечает за культурную жизнь, и бывает, бойцы-односельчане, вернувшиеся с СВО, зайдут к Нине Ивановне спивать родные украинские песни, отвести душу…

Хозяйка культурного центра села Нина Ивановна Черненко будто сошла на минуту со страниц рассказов Гоголя.

Хозяйка культурного центра села Нина Ивановна Черненко будто сошла на минуту со страниц рассказов Гоголя.

Фото: Станислав ШАХОВ. Перейти в Фотобанк КП

И конечно, видит Черненко, как вздрагивает свежий человек в Золотоношке от таких слов: «Бойцы СВО поют украинские песни».

И пытается Золотоношка через Нину Ивановну объяснить, достучаться до застегнутой в камуфляж русской души. Не дать ей ожесточиться.

И водит она по своему симпатичному музею, рассказывает, что трудовая Золотоношка не чета бандеровцам… Что остались ее связи с Украиной, что кто-то общается с родней окольными путями, например, через Турцию. Но рвутся и они. Может, навсегда, а может, до тех далеких-далеких времен, когда все закончится общей мудростью и взаимным прощением.

Нина Черненко уже 30 лет она отвечает за культурную жизнь Золотоношки.

Нина Черненко уже 30 лет она отвечает за культурную жизнь Золотоношки.

Фото: Станислав ШАХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что уже восемь хлопцев, героев из Золотоношки, погибли на СВО. Что поначалу грозились какие-то дурачки в интернете «приехать, разорить».

Стенд о местных героях СВО в музее Золотоношки.

Стенд о местных героях СВО в музее Золотоношки.

Фото: Станислав ШАХОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Им объясняешь, шо мы тут живэм 126 лет, - добродушно охает Черненко. - Но стало спокойно. В глаза никто ни чо не сказав.

И что в Золотоношке в глаза скажешь?

Есть у нее монументальное основание - восстановленный храм. Памятный крест на месте расстрела мученика Тимофея (нашли по найденным гильзам). И часовня в память погибших на СВО.

В местном храме.

В местном храме.

Фото: Станислав ШАХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Часовня в память о героях СВО.

Часовня в память о героях СВО.

Фото: Станислав ШАХОВ. Перейти в Фотобанк КП

И сделал это потомственный «золотоношенец» - известный офтальмолог, заслуженный врач России Юрий Кийко. Конечно, не без участия сына - начальника Военной ордена Жукова академии войск Нацгвардии, генерал-лейтенанта Андрея Кийко.

Фото: Станислав ШАХОВ. Перейти в Фотобанк КП

«КАК Я ПОЙДУ ПРОТИВ РУССКОГО БРАТА?!»

Звоню одному из военных из этого села, который сейчас служит в Российской армии (фамилию попросил не указывать):

- Привет, - говорю, - с Золотоношки!

- Мы все оттуда, до седьмого поколения, - вздыхает. - Тяжело там люди живут. Старики уже уходят, а новые не привыкли работать с землей. Но там сохранился удивительный язык, суржик, именно в том, своем, начальном варианте. И школа сохранилась и народное пение, гулянья. А как хорошо там на Святках да на Коляду!

- Для села это же большая беда, военный конфликт с Украиной?

- Нет! - запротестовал тот, - Не с Украиной! И не с украинцами. У многих в селе близкие родственники на Украине, и люди прекрасно понимают - идет спецоперация, чтобы мы, наоборот, были вместе. Много, кто ушел из Золотоношки воевать, ранены. И много кто погиб… Поэтому мы возвели памятник, обелиск со списком тех, кто не вернулся с СВО. Все в селе, конечно, хотят скорейшего мира и хотят все-таки этот фашизм бандеровский искоренить.

- Но возможен ли такой мир, чтобы слово «украинец» не было для нас синонимом чего-то тревожного?

- Здесь надо смотреть в прошлое. Даже во время Великой Отечественной жили поволжские немцы - к ним присматривались, но никогда их не отторгали. И они воевали в Красной армии. Если кто-то хочет расшатать государство, он обязательно будет искать болевые точки и начнет в них ковыряться - кто там какой национальности? Никогда в Золотоношке не было предвзятого отношения к русским, башкирам, мордве, чувашам. Абсолютно без разницы!

Вы же говорили с жителями - они хорошо знают: сегодняшняя Украина прославляет отморозков, которые были в УПА* и воевали в подполье против советской власти. А вопрос «Кто какой национальности» - я более чем уверен - один из способов разжечь конфликт в России.

- Да в конце концов! - вдруг взорвался военный, - Я - украинец. (В советском паспорте у меня была строчка - национальность.) Я военнослужащий, давал присягу нашей стране, Российской Федерации. Как я могу пойти против русского брата?! И ни в одной идеологии, ни в одной «нормативке» не говорится, что мы воюем с Украиной. Мы воюем на Украине. Это ключевой момент. Когда там на храмах начинают рисовать свастики и показывать зиги - это ценности? Это уничтожение веры! Я думаю, ни один настоящий украинец, ни один русский не согласится с этим... Поэтому и началась специальная военная операция. Операция - это когда мы вырезаем опухоль, которую уже вылечить невозможно, зашиваем и оставляем организм живым. Мы не собираемся убивать Украину, мы пытаемся вылечить ее, избавить от этого гноя…

Я уезжал из безлюдного, притаившегося села с распахнутым флагом-оберегом на ветру, с маленькой школой, спасти которую от оптимизации может лишь педагогическое чудо.

Сможет ли Золотоношка дожить до той невероятной поры, когда на новеньком культурном центре снова появится надпись «Ласкаво просимо»?

Фото: Станислав ШАХОВ. Перейти в Фотобанк КП

*Запрещенная в РФ террористическая организация украинских националистов.

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