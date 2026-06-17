Вопрос дня: А для вас дача - это место для работы или отдыха? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Константин Заиграев, архитектор:

- Только для отдыха! Как только отдаляешься от города, организм начинает отдыхать. Рядом лес, нормальный воздух и вода. Это восстанавливает, дает энергию, которая потом пригодится в городе.

Священник Антоний Скрынников, руководитель Миссионерского отдела Ставропольской епархии:

- Вопрос сложный, потому что для людей умственного труда, - например, программистов, - работа на даче может быть отдыхом. Работая руками, разгрузишь мозг. А для токаря или механика предпочтительнее будет полежать в тени, размышляя о судьбе Ормузского пролива. Лично я за средний вариант. В одни приезды отдыхать, в другие - поддерживать дачу в нужном состоянии.

Сергей Фурсов, артист-вокалист Оренбургского театра музыкальной комедии:

- Мы на даче чаще всего работаем: сажаем, ремонтируем, бетонируем и воплощаем идеи. Но это того стоит - помидоры и ягоды со своего огорода всегда ароматнее и вкуснее. Мы любим собираться за столом на даче всей семьей. Завариваем чай на мятных листочках и до позднего вечера говорим, мечтаем. Мы на даче ЖИВЕМ.

Алексей Кучмин, председатель комитета «Деловой России» по электротранспорту:

- Дача для меня - это возможность посвятить время своим хобби - например, работе на токарном станке, совмещая отдых с любимым делом. Это место, где я могу замедлиться и побыть в кругу семьи, уделив внимание близким людям.

Андрей Паранич, директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования:

- У меня нет дачи. И покупать я ее пока не хочу. Потому что там я все равно не смогу переключиться. Мне будут звонить и писать, а я должен буду на это реагировать. Лучший отдых там, где нет связи. Поэтому я ухожу в горы Непала или на сплавы в Белое море.

Игорь Запоточный, адвокат:

- Безусловно, дача - это место для отдыха. Что бы ты там ни делал и какое чувство утомления ни испытывал бы в конце выходных, все равно это отдых. По крайней мере, от основной работы точно.

Алексей Наздрачев, ведущий мероприятий:

- Все детство приходилось работать на даче. Поэтому выработалось четкое желание никогда больше этого не делать. Сегодня дача - это место тишины и спокойствия. Ни одной грядки, только фруктовые деревья, газон и мангал. Чего и вам желаю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автополив, роботы-косилки, высокие грядки: Как превратить дачу в место для отдыха и сколько это стоит