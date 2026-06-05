Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2026. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июня 2026 года, выступил на пленарной сессии Петербуржского международного экономического форума. Речь на ПМЭФ-2026 не зря называют «программной» – это одно из главных выступлений в году. Глава государства расскажет о состоянии экономики России, о том, как события и обострения на международной арене влияют на мировую экономику. Не менее важной будет и вторая часть выступления, где президент будет отвечать на вопросы участников форума из зала – в этой части, чаще всего, множество ярких и важных заявлений.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн трансляцию выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026 в формате видео и для вашего удобства соберет самые яркие и важные высказывания главы государства.

Президент России Владимир Путин. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПМЭФ-2026: КОГДА НАЧНЕТСЯ

По графику пленарная сессия Петербуржского международного экономического форума (ПЭМФ-2026) начинается в 15:00 по Москве 5 июня. Однако из-за плотного графика Владимира Путина, традиционно, мероприятие немного задерживается – от получаса до полутора-двух часов в последние годы.

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ТЕМ: О ЧЕМ БУДЕТ ГОВОРИТЬ ПРЕЗИДЕНТ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ПМЭФ-2026

Пресс-секретарь и голос Кремля Дмитрий Песков назвал главные темы выступления довольно туманно: речь пойдет об изменениях в экономике и тенденциях в мире. Однако для вашего удобства «Комсомолка» выделила пять главных тем выступления Путина на ПМЭФ за последние годы. Можно уверенно сказать – российский лидер затронет вопросы, близкие для каждого россиянина:

- Инфляция в России;

- Рост зарплат;

- Ключевая ставка и планы ее дальнейшего понижения;

- Глобальные изменения (в 2025-м году президент большую часть выступления посвятил теме искусственного интеллекта и тому, как он меняет мировую экономику);

- Цели России в экономике – в программной речи президент всегда говорит о том, как видит будущее нашей экономики, как страна будет помогать бизнесу и россиянам.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ БЕСЕДЫ С УЧАСТНИКАМИ ПМЭФ

В беседе с участниками ПМЭФ поднимается куда более широкий круг тем: в первую очередь, в последние годы, здесь обсуждается конфликт на Украине – например, в 2025 году Путин назвал ошибку, которая станет последней для киевского режима.

Вероятно, будут подняты все важнейшие темы последнего времени: захват танкеров «теневого флота» европейскими странами, санкции, тень «Третьей мировой», методы террора, к которым окончательно перешла Украина. Почти наверняка будет задан вопрос об открытом письме Владимира Зеленского к Путину, опубликованного накануне.

ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ РЕЧИ ПУТИНА НА ПМЭФ 5 ИЮНЯ 2026 ГОДА

Видео выступления Владимира Путина на форуме будет здесь. Еще раз повторим – несмотря на то, что официальный старт пленарной сессии запланирован на 15:00, из-за плотного графика президента могут быть переносы на час-полтора.

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