Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге уже в 29-й раз Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – главное деловое событие в России, которое каждый год собирает тысячи гостей – топ-менеджеров корпораций, представителей власти, иностранных инвесторов для заключения крупных контрактов и обсуждения глобальных финансовых вопросов. В эти дни он проходит в Санкт-Петербурге уже в 29-й раз. Рассказываем о самых ярких инициативах и заявлениях, прозвучавших на форуме 4 июня.

Одним из самых важных событий стала встреча Владимира Путина с главами крупнейших мировых СМИ. Главные заявления президента России на этой встрече читайте на сайте KP.RU.

ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ ПМЭФ-2026, ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

РАЗБЛОКИРУЮТ ДОСТУП К НЕЙРОСЕТЯМ И NETFLIX

Операторы связи хотят дать возможность россиянам свободно пользоваться зарубежными сервисами, которые сами в свое время ушли с российского рынка. Это, например, видеоплатформа Netflix (крупнейший в мире стриминговый сервис, предоставляющий доступ к библиотеке фильмов, сериалов и т.п.), ряд известных нейросетей типа ChatGPT, Gemini (в полном объеме их функций), некоторые развлекательные ресурсы. Сотовые операторы сейчас ведут переговоры с властями о том, чтобы наладить нормальный доступ к таким ресурсам. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил гендиректор «ВымпелКома» («Билайн») Сергей Анохин.

- Они востребованы российскими пользователями, но, чтобы ими пользоваться, нужен VPN. У нас есть понимание, как работают технологии, чтобы такие сервисы были доступны потребителям, - сообщил он.

Гендиректор «ВымпелКома» («Билайн») Сергей Анохин. Фото: Валентина Певцова / РОСКОНГРЕСС

СОЗДАДУТ НОВЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

В России может появиться новый негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Сейчас разрабатывается соответсвующий законопроект. О целях его создания НПФ на площадке форума рассказал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, пенсионные деньги «молчунов» могут работать как долгосрочные сбережения. И этими деньгами можно будет воспользоваться, снять в случае особых жизненных ситуаций, унаследовать их и т.д.

Новый фонд определит судьбу пенсионных накоплений граждан, которые формировались с 2002 по 2013 годы. Напомним, что именно в эти годы работодатели отчисляли взносы на накопительную часть пенсии официально трудоустроенных сотрудников. Общий тариф страховых взносов на пенсию составлял 22% от зарплаты: 16% уходило на страховую часть, а 6% — на накопительную. В отличие от страховой пенсии, которая переводится в баллы, средства накопительной части инвестировались и приносили доход. И хотя с 2014 года взносы работодателей целиком направляются на страховую пенсию, накопительная часть по-прежнему продолжает работать. Хотя и заморожена государством. При этом средства накопительной части никуда не исчезли — они продолжают инвестироваться. И если граждане в свое время не стали переводить эту часть пенсии в негосударственные пенсионные фонды или управляюшие компании (таких граждан называли «молчунами»), то она осталась в Социальном фонде России (СФР) (точнее – под управлением государственной управляющей компании ВЭБ). Речь идет почти о 3 трлн рублей.

Предполагается, что после создания нового объединенного фонда средства «молчунов» автоматически перейдут туда в рамках программы долгосрочных сбережений. Этот процесс уже получил название: автоконвертация.

Пока ПДС показывает более высокую доходность, чем, например, вклады. К тому же, ПДС предполагает и перечисление государственных денег на счет каждого участника программы — размер зависит от зарплаты вкладчика.

Между тем накопительные пенсии показали существенный рост. Так, Социальный фонд в этом году повысит накопительные пенсии россиян на 17,3%, сообщил СФР. Доходы от инвестирования пенсионных накоплений более чем в три раза превысили уровень инфляции (5,6%), сообщается на сайте Соцфонда.

Доходность ПДС за 2025 год составила в среднем 19%. Так что сочетание ВЭБ.РФ с ПДС показывает хороший результат. Для сравнения: пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах дали, по оценкам Центробанка, всего 14% годовых.

ВЭБ.РФ на сегодняшний день управляет средствами свыше 36 млн будущих пенсионеров, в том числе «молчунов».

ПОПОЛНЯЕМ «КУБЫШКУ»

Первые дни форума были богаты громкими заявлениями министров, входящих в экономический блок правительства. Большинство из этих заявлений были весьма оптимистичны.

Так, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что на данный момент внешний долг России составляет 10%, но в скором времени он будет полностью погашен. Таким образом, как считает Силуанов, страна достигла финансового суверенитета, а сегодняшняя внешнеэкономическая конъюнктура позволяет нам накапливать деньги в государственной «кубышке» - Фонде национального благосостояния (ФНБ).

Министр финансов Антон Силуанов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отвечая на вопрос, где взять деньги на развитие, Силуанов заявил: «Внутри страны, естественно. Не извне. У нас есть собственные ресурсы».

Коснулся министр и ситуации с повышением налогов.

- Показатели исполнения бюджета России за пять месяцев 2026 года указывают, что правительство не перегнуло палку с налогами, - заявил Силуанов.

- Министр Силуанов отметил, что собираемость НДС идет с опережением от планируемого графика, и это косвенные признаки того, что мы можем ожидать более высокого экономического роста, чем значилось в прогнозах, - рассказал в эфире радио «КП» доцент кафедры экономической политики, экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков. - Ну а выход на траекторию устойчивого экономического роста, я думаю, в любом случае состоится, но по мере возврата к более мягким кредитно-денежным условиям. Фундаментальные факторы экономического роста в России все в наличии, такие же, как были, допустим, в 2024 году, когда рост ВВП у нас составил больше 4%. У нас дешевле, чем у конкурентов, стоят многие виды сырья - энергия, топливо, так что, мне кажется, устойчивый рост не за горами.

Эксперт отметил, что в условиях нынешних санкций российская экономика получает хороший задел в плане конкурентоспособности.

- Возьмем, например, ограничения по углеводородам. Если у нас не покупают нефть и газ, то их купят в составе продукции с большей добавленной стоимостью, на производство которой затрачивается тепло и энергия. Не случайно ведь дорожают и другие товары российского экспорта: не только нефть и газ, но и цветные металлы, сталь, удобрения, химическая продукция. Сейчас возникает очень много возможностей для развития, и грамотные бизнесмены это безусловно видят и пользуются этим, - отметил Максим Чирков.

Журналисты поинтересовались у Антона Силуанова, не планирует ли государство создать фонд, чтобы финансировать защиту предприятий, находящиеся под угрозой атак беспилотников.

- Фонда никакого не планируется. Как правило, мы видим, сейчас атаки идут на предприятия нефтегазового сектора и энергетики. Эти предприятия сегодня имеют ресурсы, в том числе с учетом благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Деньги у них есть. Они готовы самостоятельно закупать (средства для защиты, - Ред), - сказал министр.

В ЕВРОПЕ ВВП ВЫРОС НА 3%, У НАС - НА 10%

Замруководителя администрации президента Максим Орешкин привел сравнения с ростом экономик ЕС и России. Он обратил внимание, что у наших европейских соседей экономика за последние три года в совокупности выросла на 3%, тогда как российская - на 10%. Он также отметил, что страны БРИКС обеспечивают 50% мирового экономического роста, тогда как на страны G7 приходится 20%.

- В экономике нашей страны провалов нет! - заявил Орешкин.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

А вот западные экономики, по оценкам замглавы кремлевской администрации, «находятся в лихорадке».

- Это отражается и на России, поэтому важно использовать возможности, - отметил Орешкин.

Он также выразил мнение, что России нужно отходить от оборонительной модели отношений с западными странами. Рассчитывать на возврат к прежним условиям сотрудничества с ЕС или отмену санкций не стоит, заключил Орешкин.

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников на сессии ПМЭФ рассказал о своей мечте, касающейся денежно-кредитной политики.

- Хотелось бы больше любви к экономике! - сказал Решетников, пояснив, что речь идет о взаимоотношениях с Центробанком (напомним, многие эксперты упрекали ЦБ в сохранении высокой ключевой ставки, что тормозило экономический рост, – Ред.). При этом министр заметил, что за последний год в плане понимания «сделан большой шаг вперед».

По мнению Решетникова, экономическую ситуацию в ближайшее время будут определять крепкий рубль и высокие процентные ставки.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что нынешний энергетический кризис в мире беспрецедентный.

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Такого не было никогда, даже в XX веке, - сказал Новак журналистам.

Он отметил, что в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке, мир столкнется с дефицитом нефти уже в этом году.

- Если конфликт затянется и добыча стран Персидского залива не увеличится, конечно, через несколько месяцев будет дефицит, - сказал вице-премьер.

НОВИНКИ НА ПМЭФ: ЧТО ПОКАЗАЛИ ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ 4 ИЮНЯ

* На форуме дан старт производству российского автомобиля представительского класса SENAT 900. Само производство стартовало на бывшей площадке Toyota в Шушарах, а посвященная этому событию торжественная церемония прошла на площадке ПМЭФ. Благодаря трансляции участники могли наблюдать, как сходят с конвейера первые образцы. Автомобили подобного класса не выпускались в стране уже около 40 лет — с тех пор, как в 1988 году было свернуто производство «Чайки» на Горьковском автозаводе.

* Сбер представил первый в мире платежный терминал со встроенным ИИ нового поколения НЕО. Как утверждают разработчики, устройство будет адаптировано под пользователя. Экран терминала будет сам выбирать угол наклона – в зависимости от роста покупателя. Камера будет при любом освещении распознавать лицо. НЕО должен поддерживать все современные способы оплаты: с помощью карт, биометрии, смартфонов и QR-кодов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 6,4 трлн. рублей, по оценкам экспертов, может достичь совокупный объем контрактов, которые будут заключены на полях ПМЭФ-2026. Это сопоставимо с уровнем прошлого года. По итогам ПМЭФ-2025 было заключено 1084 соглашения на 6,48 триллиона рублей.