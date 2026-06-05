Одной рукой Киев пишет письмо мира, другой — убивает детей: что не так с обращением Зеленского к Путину

Открытое письмо Зеленского «с предложением переговоров» уже видели в Кремле. Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Открытое письмо Зеленского «с предложением переговоров» уже видели в Кремле, президент уже в курсе, что такое в принципе появилось. Но еще никак не комментировал. Хотя позиция Кремля известна: Зеленский в любое время может прибыть в Москву для переговоров. Приглашение остаётся в силе.

А вот российские и иностранные политики, лидеры общественных и СМИ уже прошлись по Зеленскому.

Итак.

НЕ СИЛА, А ОТЧАЯНИЕ

Депутат Госдумы Андрей Колесник увидел в письме юридическую и политическую ловушку. Он отмечает, что встреча лидеров возможна не как телевизионная дуэль, а как финал уже подготовленного соглашения.

«В письме Зеленский лукавит. Президент России четко определил: создаются рабочие группы, которые приходят к общему знаменателю, ведут переговоры. А когда останется подписать, поправить мелкие штрихи, есть смысл встретиться. Он лукавит и тянет время. Его даже США и Европа обвиняют в нежелании начинать мирные переговоры», - сказал Колесник.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв дал обращению Зеленского ещё более жёсткую оценку. Он считает это письмо демонстративным обесцениванием мирного процесса, заранее рассчитанном на внешний эффект:

«Все, что он устраивает сейчас вокруг мирных переговоров, - это обыкновенная профанация. Прекрасно понимает, что на его условия никто не пойдет, и именно поэтому их и выставляет. Чтобы продемонстрировать всему миру, якобы он стремится к завершению конфликта, а Россия никак не желает его заканчивать», - прокомментировал Журавлев.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

А глава «Справедливой России» Сергей Миронов уверен, что Зеленский просто пытался продать Западу образ жертвы и миротворца:

«На фоне заявлений нашего президента о возможных переговорах он решил сымитировать готовность к ним. Это не более чем пиар, позерство и кривляния перед Западом и украинцами. Изображает из себя жертву и миротворца. Выглядит как глумление», - сообщил Миронов.

«Письмо - это не сила Киева, а отчаяние», - подытожил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

КОМУ ОН ПИСАЛ?

Стоит отметить, что ранее Зеленский написал открытое письмо и Трампу. И политолог Алексей Чеснаков видит здесь очень четкий знак, если он пишет открытые письма, значит по дипломатическим каналам его уже не слышат:

- Глава киевского режима не может прямо просить о переговорах. Предварительно нужно выставить все так, будто это Москва загнана в угол. Поэтому вся первая половина письма посвящена тому, как все плохо в России. Но тогда почему с открытым письмом выступает Зеленский, а не Путин? Что-то в духе «Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны», - отметил Чеснаков.

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин дал более академичный, но тоже скептический разбор:

- Есть более простые способы контактов: сняли трубку и поговорили. Хотите – видеоконференцию проводите, чтобы видеть глаза в глаза друг друга. Пока это все выглядит каким-то нестандартным политическим пиаром со стороны Зеленского.

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев отметил, кому обращено это письмо:

- Это письмо - вражеская пропаганда. Кровавый клоун врёт - он не хочет мира. Если бы он хотел мира, то выполнил бы Минские соглашения в 2019 году. Он публично отказался их выполнять. С этого всё и началось. Надо побеждать. Это и будет лучший ответ, - подчеркнул Малофеев.

А экс-депутат Верховной рады Олег Царёв прямо связал этот выпад с будущими попытками раскачивать Россию изнутри. По его версии, Киев и его западные союзники будут делать ставку не на фронтовой перелом, а на удары по Крыму, портам, НПЗ, объектам ТЭК, гражданской инфраструктуре, поездам и аэропортам - с целью посеять панику.

ЧТО УВИДЕЛИ НА ЗАПАДЕ

Любопытно, что за пределами России письмо Зеленского тоже не приняли как чистую «мирную инициативу». В аналитических заголовках и пересказах быстро проступила идея, что это скорее борьба за кадр, внимание Трампа, западную аудиторию и потерянное за последние месяцы Киевом право повесить на противника табличку «он отказался от мира».

Reuters пишет, что письмо было направлено не только Москве, но и другим странам, включая США.

Associated Press зафиксировало историчность жеста.

The New York Times дала самую неприятную для Киева западную интерпретацию: письмо было, «по крайней мере частично», пиар-ходом. Оно рассчитано на внимание Трампа. Газета также задаётся вопросом, что Зеленский может выиграть от смешанной тактики - одновременно «дразнить медведя» (нанося откровенно террористические удары, но этот факт западные журналисты решили не называть своим именем, - ред.) и звать к миру.

НЕ ВЕРИТ ДАЖЕ УКРАИНА

Депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал письмо «картой агонии»:

- Письмо Зеленского Путину - это еще одна карта агонии, которую Зеленский достает из пустых рукавов. И делает все для того, чтобы война не заканчивалась.

А другой депутат Артём Дмитрук напомнил о легитимности Зеленского:

- Это письмо вообще не стоит читать полностью. Это не имеет никакого смысла. Нам говорят, что это письмо от президента Украины к президенту России. Но это не так. Это невозможно, потому что на Украине сегодня нет президента. Срок полномочий президента Украины закончился. Закончился! Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского, избранного на выборах 2019 года, истек 20 мая 2024 года. И сегодня на Украине власть просто захвачена. Поэтому это письмо совершенно не имеет никакого значения, никакой легитимности и никакого статуса. Очередная манипуляция. Очередная интрига. Очередная игра на крови и жизнях украинцев. Самое главное - это письмо не имеет никакого отношения ни к миру, ни к перемирию, ни тем более к долгосрочному урегулированию конфликта. Это письмо оскорблений. Это письмо унижений. Это письмо очередного перехода так называемых красных линий. Это письмо эскалации и продолжения войны, - пишет он.

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