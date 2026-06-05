Ох ты доля, наша доля: две трети российского рынка в мае пришлись на машины отечественной сборки

Впервые с 2022 года доля автомобилей российского производства составила 65% Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

РОСТ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ

Мало того, что рынок автомобилей в России стабильно растет (за первые 5 месяцев – прибавка в 12% к прошлому году). Так одновременно растет и доля машин, собранных на наших заводах! По итогам мая на них пришлось две трети от всех проданных легковушек. А именно – 65%. Такие данный приводит глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

И это – рекорд с 2023 года!

Впрочем, до исторически лучших показателей – далеко. За последние 20 лет максимальная доля машин отечественной сборки на внутреннем рынке наблюдалась в 2017 году – 85,5%. В 2021-м она составляла 82%. И даже в 2022-м – 75%. Хотя именно тогда западные бренды ушли из России, а принадлежавшие им предприятия остановились. Тем не менее, за счет старых запасов большинство проданных тогда в стране автомобилей все равно были собраны на наших заводах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Провал случился в 2023-2024 годах, когда доля российских машин на внутреннем рынке опустилась до минимального за 20 лет уровня – 41,5%. Большая часть пришлась на продукцию АвтоВАЗа и китайского Haval, владеющего предприятием в Тульской области. Тем не менее, и другие компании из Поднебесной в тот момент начали процесс локализации своей продукции. Вновь заработал завод «Москвич», загрузили контрактами калининградский «Автотор». В Липецкой области на фабрике «Моторинвест» наладили выпуск машин российской марки Evolute, к которым в прошлом году добавилась сборка Voyah… Не говоря уж о дебюте Tenet, по сути сменившем Chery в России после начала производства популярных кроссоверов на бывшем предприятии Volkswagen в Калуге. Выйдя на рынок прошлой осенью, новый бренд мгновенно поднялся в топ-3 самых продаваемых марок в России.

Так что по итогам первого квартала текущего года доля машин российской сборки существенно подросла – до 59%. А в мае составила 65% (год назад было 53%). Всего же за 5 месяцев в России было продано 306,6 тысяч машин отечественного производства.

ДАЛЬШЕ - БОЛЬШЕ

- Как к этим цифрам относиться? Зависит, с какой стороны посмотреть, - рассуждает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. – Для государства - безусловно, хорошо! Заводы заняты производством, созданы рабочие места, идут налоговые поступления. Плюс так или иначе задействованы смежные предприятия, занимающиеся выпуском комплектующих для этих заводов. Выгода очевидна! И тут надо признать, что утильсбор – как бы к нему ни относились простые автолюбители – именно в этом плане свою функцию выполняет. Вынуждает «китайцев» переносить сборку машин в Россию. Но с точки зрения простого покупателя – все не так однозначно. На стоимость этих машин подобная локализация не влияет. Или влияет несущественно. Автомобили, в массе своей, по-прежнему очень дороги и почти недоступны для большинства россиян.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тем не менее, тренд – очевиден. Важна не только растущая доля машин отечественной сборки на внутреннем рынке. Впечатляют и прочие цифры. Так, за текущий год на учет в ГАИ встали автомобили 39 брендов с российским VIN-номером! Пусть часть из них и сделаны в 2025-м, реализованы из остатков, а в настоящее время уже не выпускаются. Речь, например, о марке Solaris – сборка седанов и кроссоверов в Санкт-Петербурге из оставшихся после ухода Hyundai машинокомплектов фактически остановлена в декабре по причине… окончания тех самых машинокомплектов.

И в любом случае разнообразие брендов немного обманчиво. Ведь 78% от общего числа автомобилей отечественного производства приходится всего на три марки – АвтоВАЗ, Haval и Tenet. Доля других не превышает 3,4% (см. «Только цифры»). Хотя и здесь все может измениться уже в ближайшем будущем. Ведь представительство новых российских марок растет. То, что их может ждать успех, отлично показал Tenet. Примерно через две недели начнутся продажи возрожденного бренда Volga. На ПМЭФ на днях представлена премиальная марка Senat. Не за горами выход на рынок Jeland, Tenet Plus и Esteo…

- Так что доля машин нашего производства, конечно, продолжит расти, - добавляет Ян Хайцеэр. – Что важно – без ущерба качеству самих автомобилей. Только хотелось бы, чтобы выпуск в России более явно отражался на ценниках этих машин.

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